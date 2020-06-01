Замок над водой: история Мацуэ

Путеводительпо Японии

Мацуэ – призамковый город, в центре которого находится прежний центр княжества – замок Мацуэ.

Призамковый город у моря

Город Мацуэ в префектуре Симанэ расположен у воды. Этот процветающий призамковый город появился в период Эдо (1603-1868), недавно он ежегодно привлекал около 10 миллионов посетителей, которые приезжали, чтобы прогуляться по историческим улицам и неторопливо попутешествовать по водным путям, пересекающим город. Каналы хорикава являются частью обширного рва замка Мацуэ, их заполняют водой реки Охаси, протекающей от озера Синдзи на западе к спокойным водам лагуны Накауми на востоке.









Замок Мацуэ построил Хорио Ёсихару (1543-1611), который был первым главой княжества Мацуэ. Этот военачальник периода Воюющих провинций (1467-1568) был одним из командующих войсками у Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу. После решающей битвы при Сэкигахара в 1600 году он присоединился к своему сыну Тадаудзи, который был назначен правителем провинций Идзумо и Оки и поселился в замке Гассантода, старой горной крепости на юге владений. Ёсихару видел больший потенциал в богатых водных ресурсах Мацуэ, и после ранней смерти Тадаудзи он контролировал строительство замка Мацуэ и окружающего города.

Со временем Мацуэ перешёл под контроль клана Мацудайра, который правил на протяжении 10 поколений. В этот период поселение превратилось в процветающий призамковый город, в котором развивалась собственная культура, подобная культуре Киото и Канадзавы. По мере развития искусств развивались местные виды чайной церемонии, ремесленники создавали новые стили японских сладостей вагаси. Примерно тогда же появляются и красочные праздники, такие как Хоран-энъя.









Замок Мацуэ как национальное достояние

Замок Мацуэ – один из двенадцати сохранившихся старинных замков в Японии и единственный в регионе Санъин. Его называют «Замок ржанки» из-за характерных фронтонов, которые напоминают расправленные крылья этой водяной птицы.

Другая отличительная особенность замка – ряды больших чёрных ставней амаои-ита для защиты от дождя – стиль, характерный для замков периода Момояма (1568-1600).





Замок Мацуэ имеет богатую историю, но в 1950 году он утратил статус национального достояния после вступления в силу нового закона, который требовал обоснованных свидетельств эпохи, в которую были построены исторические памятники, которых замку недоставало. Городские власти, потрясённые выводом замка из списка, в последующие десятилетия прилагали максимум усилий для восстановления престижа замка, в том числе ходатайствовали перед национальным правительством и предлагали награды гражданам, которые могли бы предоставить доказательства происхождения замка.

Эти усилия оказались плодотворными – в 2012 году исследователи в святилище Мацуэ на территории замка обнаружили документы, относящиеся к строительству главной башни. Датированный 1611 годом документ указывал места двух несущих столбов башни. Подтверждение возраста замка помогло восстановить его долгожданный статус национального достояния в 2015 году.

Замок Мацуэ очень живописен, но следует помнить, что он строился из военных соображений. В подвале центральной башни есть места для хранения соли и других продуктов питания. Это единственный из старинных замков, где сохранился колодец, который обеспечивал защитников питьевой водой в случае осады замка.

Посетители на втором, третьем и четвёртом этажах башни могут увидеть другие защитные элементы – узкие бойницы для лучников и выступы для сбрасывания камней на наступающих врагов. В экспозиции можно узнать о японских доспехах, фитильных ружьях, а также посмотреть видео о замке с его валами и другими внешними защитными сооружениями, снятом с летающих дронов.

Пятый уровень башни – старинная наблюдательная площадка, с которой открывается широкий вид на панораму города и сельские районы. Этот прекрасный вид защищает городское постановление, согласно которому поблизости запрещено строить здания выше башни замка.













Многие старинные оборонительные башни замка и другие сооружения были проданы или разрушены в эпоху Мэйдзи (1868-1912), три из них были восстановлены в 2001 году. В окружающем замок парке Дзёдзан также много исторических зданий, в том числе резиденция Коункаку, где останавливался император Тайсё, когда ещё в качестве наследного принца посещал святилища Мацуэ и Дзёдзан-Инари. Вокруг замка растёт около 360 деревьев сакуры, это одно из 100 лучших мест любования сакурой в Японии.













Замок Мацуэ

Адрес: 1-5, Jōzan, Tonomachi, Matsue, Shimane Prefecture

1-5, Jōzan, Tonomachi, Matsue, Shimane Prefecture Территория замка открыта с 7:00 до 19:30 с апреля по сентябрь, с 8:30 до 17:00 с октября по март, открыто круглый год

открыта с 7:00 до 19:30 с апреля по сентябрь, с 8:30 до 17:00 с октября по март, открыто круглый год Замок: с 8:30 до 18:30 с апреля по сентябрь, с 8:30 до 17:00 с октября по март (вход закрывается за 30 минут до закрытия)

с 8:30 до 18:30 с апреля по сентябрь, с 8:30 до 17:00 с октября по март (вход закрывается за 30 минут до закрытия) Входной билет: взрослые – 670 йен, учащиеся начальной и средней школы – 280 йен, иностранные посетители – 330 йен, иностранные учащиеся начальной и средней школы – 140 йен.Есть скидки для групп и другие предложения.

Достопримечательности поблизости: букэясики, самурайские дома

В призамковом городе Мацуэ жило множество воинов-самураев, служивших у местного правителя. Многие из этих воинов жили вдоль улицы Сиоми-наватэ, которая проходит параллельно каналу с северной стороны замка. На исторической улице, названной в честь Сиоми Кохэя, главы клана Мацуэ, много бывших самурайских усадеб букэясики. Говорят, что в одной из них жил и сам Сиоми. В открытой для публики усадьбе можно ознакомиться с жизнью в Японии в середине периода Эдо. На территории усадьбы также есть прекрасный японский сад, жилые постройки и конюшни. Неподалёку находится Мемориальный музей Лафкадио Херна и дом, где он жил. Также рядом есть знаменитая сосна Хаато-но кугури мацу, которая, по поверьям, помогает найти спутника жизни.





Букэясики, усадьбы самураев

Адрес: 305, Shiomi-nawate, Kitahori, Matsue, Shimane Prefecture

305, Shiomi-nawate, Kitahori, Matsue, Shimane Prefecture Часы работы: с 8:30 до 18:30 с апреля по сентябрь (вход закрывается в 18:00), с 8:30 до 17:00 с октября по март (вход закрывается в 16:30), открыто круглый год

с 8:30 до 18:30 с апреля по сентябрь (вход закрывается в 18:00), с 8:30 до 17:00 с октября по март (вход закрывается в 16:30), открыто круглый год Входной билет: взрослые – 300 йен, учащиеся начальной и средней школы и иностранные гости – 150 йен, иностранные учащиеся – 80 иен.Есть скидки для групп и другие предложения.









Репортажи, текст и фотографии: Nippon.com

Фотография к заголовку: Главная башня замка Мацуэ