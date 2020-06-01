Замок над водой: история Мацуэ

Туризм

Мацуэ – призамковый город, в центре которого находится прежний центр княжества – замок Мацуэ.
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Призамковый город у моря

Город Мацуэ в префектуре Симанэ расположен у воды. Этот процветающий призамковый город появился в период Эдо (1603-1868), недавно он ежегодно привлекал около 10 миллионов посетителей, которые приезжали, чтобы прогуляться по историческим улицам и неторопливо попутешествовать по водным путям, пересекающим город. Каналы хорикава являются частью обширного рва замка Мацуэ, их заполняют водой реки Охаси, протекающей от озера Синдзи на западе к спокойным водам лагуны Накауми на востоке.

Административное здание префектуры Симанэ и замок Мацуэ
Административное здание префектуры Симанэ и замок Мацуэ

Главная бпшня замка и южная башня в замке Мацуэ
Главная бпшня замка и южная башня в замке Мацуэ

Замок Мацуэ построил Хорио Ёсихару (1543-1611), который был первым главой княжества Мацуэ. Этот военачальник периода Воюющих провинций (1467-1568) был одним из командующих войсками у Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу. После решающей битвы при Сэкигахара в 1600 году он присоединился к своему сыну Тадаудзи, который был назначен правителем провинций Идзумо и Оки и поселился в замке Гассантода, старой горной крепости на юге владений. Ёсихару видел больший потенциал в богатых водных ресурсах Мацуэ, и после ранней смерти Тадаудзи он контролировал строительство замка Мацуэ и окружающего города.

Со временем Мацуэ перешёл под контроль клана Мацудайра, который правил на протяжении 10 поколений. В этот период поселение превратилось в процветающий призамковый город, в котором развивалась собственная культура, подобная культуре Киото и Канадзавы. По мере развития искусств развивались местные виды чайной церемонии, ремесленники создавали новые стили японских сладостей вагаси. Примерно тогда же появляются и красочные праздники, такие как Хоран-энъя.

Главная башня замка Мацуэ стоит на невысоком холме у горы Камэда
Главная башня замка Мацуэ стоит на невысоком холме у горы Камэда

Со смотровой площадки замка Мацуэ открывается вид на озеро Синдзи и далёкие горы
Со смотровой площадки замка Мацуэ открывается вид на озеро Синдзи и далёкие горы

Замок Мацуэ как национальное достояние

Замок Мацуэ – один из двенадцати сохранившихся старинных замков в Японии и единственный в регионе Санъин. Его называют «Замок ржанки» из-за характерных фронтонов, которые напоминают расправленные крылья этой водяной птицы.

Другая отличительная особенность замка – ряды больших чёрных ставней амаои-ита для защиты от дождя – стиль, характерный для замков периода Момояма (1568-1600).

Замок Мацуэ легко узнаваем по треугольным фронтонам с приподнятыми концами иримоя хафу
Замок Мацуэ легко узнаваем по треугольным фронтонам с приподнятыми концами иримоя хафу

Замок Мацуэ имеет богатую историю, но в 1950 году он утратил статус национального достояния после вступления в силу нового закона, который требовал обоснованных свидетельств эпохи, в которую были построены исторические памятники, которых замку недоставало. Городские власти, потрясённые выводом замка из списка, в последующие десятилетия прилагали максимум усилий для восстановления престижа замка, в том числе ходатайствовали перед национальным правительством и предлагали награды гражданам, которые могли бы предоставить доказательства происхождения замка.

Эти усилия оказались плодотворными – в 2012 году исследователи в святилище Мацуэ на территории замка обнаружили документы, относящиеся к строительству главной башни. Датированный 1611 годом документ указывал места двух несущих столбов башни. Подтверждение возраста замка помогло восстановить его долгожданный статус национального достояния в 2015 году.

Замок Мацуэ очень живописен, но следует помнить, что он строился из военных соображений. В подвале центральной башни есть места для хранения соли и других продуктов питания. Это единственный из старинных замков, где сохранился колодец, который обеспечивал защитников питьевой водой в случае осады замка.

Посетители на втором, третьем и четвёртом этажах башни могут увидеть другие защитные элементы – узкие бойницы для лучников и выступы для сбрасывания камней на наступающих врагов. В экспозиции можно узнать о японских доспехах, фитильных ружьях, а также посмотреть видео о замке с его валами и другими внешними защитными сооружениями, снятом с летающих дронов.

Пятый уровень башни – старинная наблюдательная площадка, с которой открывается широкий вид на панораму города и сельские районы. Этот прекрасный вид защищает городское постановление, согласно которому поблизости запрещено строить здания выше башни замка.

На столбах в подвале главной башни размещены выписки из документов; между столбами находится колодец глубиной 24 метра
На столбах в подвале главной башни размещены выписки из документов; между столбами находится колодец глубиной 24 метра

Смотровая площадка замка на верхнем этаже и знаменитые изогнутые фронтоны
Смотровая площадка замка на верхнем этаже и знаменитые изогнутые фронтоны

На смотровой площадке нет стен, которые бы блокировали обзор, что полезно при наблюдении за действиями противника
На смотровой площадке нет стен, которые бы блокировали обзор, что полезно при наблюдении за действиями противника

Многие старинные оборонительные башни замка и другие сооружения были проданы или разрушены в эпоху Мэйдзи (1868-1912), три из них были восстановлены в 2001 году. В окружающем замок парке Дзёдзан также много исторических зданий, в том числе резиденция Коункаку, где останавливался император Тайсё, когда ещё в качестве наследного принца посещал святилища Мацуэ и Дзёдзан-Инари. Вокруг замка растёт около 360 деревьев сакуры, это одно из 100 лучших мест любования сакурой в Японии.

Построенная в 1903 году резиденция Коункаку – прекрасный пример архитектуры периода Мэйдзи, здесь можно выпить чая или кофе в чайной комнате Камэдаяма на первом этаже
Построенная в 1903 году резиденция Коункаку – прекрасный пример архитектуры периода Мэйдзи, здесь можно выпить чая или кофе в чайной комнате Камэдаяма на первом этаже

Ворота-тории и главный павильон святилища Мацуэ Каменная лестница ведёт к главному павильону святилища Дзёдзан-Инари за замком Мацуэ, здесь начинается и заканчивается праздник Хоран-энъя
Ворота-тории и главный павильон святилища Мацуэ

Каменная лестница ведёт к главному павильону святилища Дзёдзан-Инари за замком Мацуэ, здесь начинается и заканчивается праздник Хоран-энъя
Каменная лестница ведёт к главному павильону святилища Дзёдзан-Инари за замком Мацуэ, здесь начинается и заканчивается праздник Хоран-энъя

Замок Мацуэ

  • Адрес: 1-5, Jōzan, Tonomachi, Matsue, Shimane Prefecture
  • Территория замка открыта с 7:00 до 19:30 с апреля по сентябрь, с 8:30 до 17:00 с октября по март, открыто круглый год
  • Замок: с 8:30 до 18:30 с апреля по сентябрь, с 8:30 до 17:00 с октября по март (вход закрывается за 30 минут до закрытия)
  • Входной билет: взрослые – 670 йен, учащиеся начальной и средней школы – 280 йен, иностранные посетители – 330 йен, иностранные учащиеся начальной и средней школы – 140 йен.Есть скидки для групп и другие предложения.

Достопримечательности поблизости: букэясики, самурайские дома

В призамковом городе Мацуэ жило множество воинов-самураев, служивших у местного правителя. Многие из этих воинов жили вдоль улицы Сиоми-наватэ, которая проходит параллельно каналу с северной стороны замка. На исторической улице, названной в честь Сиоми Кохэя, главы клана Мацуэ, много бывших самурайских усадеб букэясики. Говорят, что в одной из них жил и сам Сиоми. В открытой для публики усадьбе можно ознакомиться с жизнью в Японии в середине периода Эдо. На территории усадьбы также есть прекрасный японский сад, жилые постройки и конюшни. Неподалёку находится Мемориальный музей Лафкадио Херна и дом, где он жил. Также рядом есть знаменитая сосна Хаато-но кугури мацу, которая, по поверьям, помогает найти спутника жизни.

Экскурсионный катер проходит мимо кугури-мацу, сосны необычной формы, которая, по поверьям, помогает найти спутника жизни
Экскурсионный катер проходит мимо кугури-мацу, сосны необычной формы, которая, по поверьям, помогает найти спутника жизни

Букэясики, усадьбы самураев

  • Адрес: 305, Shiomi-nawate, Kitahori, Matsue, Shimane Prefecture
  • Часы работы: с 8:30 до 18:30 с апреля по сентябрь (вход закрывается в 18:00), с 8:30 до 17:00 с октября по март (вход закрывается в 16:30), открыто круглый год
  • Входной билет: взрослые – 300 йен, учащиеся начальной и средней школы и иностранные гости – 150 йен, иностранные учащиеся – 80 иен.Есть скидки для групп и другие предложения.

Самурайская усадьба Сиоми Кохэя была недавно восстановлена по планам эпохи Мэйдзи
Самурайская усадьба Сиоми Кохэя была недавно восстановлена по планам эпохи Мэйдзи

В комнатах воссозданы сцены из жизни самурайского клана
В комнатах воссозданы сцены из жизни самурайского клана

Репортажи, текст и фотографии: Nippon.com

Фотография к заголовку: Главная башня замка Мацуэ

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