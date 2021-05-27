«Клинок, рассекающий демонов» – культурный феномен эпохи пандемии COVID-19

Популярная манга «Клинок, рассекающий демонов» публиковалась в еженедельнике «Сёнэн Дзямпу» на протяжении 4 лет вплоть до 2020 года. Аниме по мотивам манги побил все рекорды кассовых сборов, а заключительный том манги вышел тиражом более сотни миллионов экземпляров. Почему жестокая история о борьбе с демонами, уносящими множество молодых жизней, превратилась в социальный феномен в эпоху пандемии?

2020 год, прошедший под знаменем пандемии COVID-19, закончился потрясающей новостью – 28 декабря было объявлено, что сборы от кинопроката «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» достигли 32,4 миллиардов йен. Фильм побил рекорд «Унесённых призраками» студии Ghibli и стал новым лидером японского кинопроката. Фильм представляет собой экранизацию манги «Клинок, рассекающий демонов», последний том которой вышел тиражом 120 миллионов экземпляров. 4 декабря, в первый день продаж заключительного тома, многие книжные магазины в крупных городах сообщили, что очереди из желающих приобрести книгу выстраиваются прямо на улице.



Плакат аниме «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный», 28.12.2020, р-н Нака, Йокогама (© Jiji)

Культурный феномен «Клинка» оказался настоящей неожиданностью. К моменту телепремьеры аниме-сериала в апреле 2019 года манга имела множество поклонников. Последний выпуск манги вышел в еженедельнике «Сёнэн Дзямпу» 18 мая, и в соцсетях немедленно начались дискуссии сторонников и противников сюжетной развязки. Появилось множество невероятных сплетен – некоторые считали, что автор манги Готогэ Коёхару на самом деле являлся женщиной.

Премьера кинофильма «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» состоялась в октябре 2020 года, и о нём быстро заговорили в крупных СМИ. Казалось, будто лежащий на ладони шарик внезапно раздулся, превратился в огромный воздушный шар и взлетел в небо – настолько стремительно росла его популярность.

Секрет мегапопулярности

Почему «Клинок, рассекающий демонов» оказался настолько популярным?

Манга редко становится социальным феноменом. Для успеха необходим мультимедийный подход – экранизация. «Клинок» стал классичеким примером мультимедийного подхода – манга дебютирует в журнале, затем выходит книжная версия манги, появляется телесериал и кинофильм. Это типичный сценарий развития бренда.

Возможно, секрет популярности «Клинка» кроется в его содержании – сюжете, персонажах, концепции? «Клинок» относится к жанру юношеской приключенческой литературы и посвящён процессу взросления молодого человека. После нападения демонов у главного героя по имени Камадо Тандзиро из всей семьи выживает только младшая сестра Нэдзуко, которая превращается в демона. Чтобы вернуть сестре человеческий облик, Тандзиро вступает в команду «Убийцы демонов» и вместе с соратниками ведёт борьбу не на жизнь а на смерть. Тандзиро – типичный персонаж манги, который в борьбе с препятствиями полагается исключительно на собственные силы. Он обладает уникальным обонянием, позволяющим ему распознавать эмоции и действия людей с помощью запахов, однако в сражениях этот дар ему не пригождается. В «Клинке» развёртывается противостояние двух сил – сил справедливости и сил зла. Первые – это команда «Убийцы демонов», вторые – группа превратившихся в демонов людей «12 Кидзуки», возглавляемая лордом Кибуцудзи Мудзан. Персонажи, структура и концепция манги просты и понятны и соответствуют традиционным канонам манги для мальчиков – доверие к старшим в группе, дружба с ровесниками, наличие у главного героя младшей сестры-помощницы, которая впоследствии превращается в демона. Это обрекает мангу на коммерческий успех. Тематика борьбы с демонами подразумевает определённую специфику, которая, впрочем, присутствует и в других хитах. Тогда в чём секрет мегапопулярности «Клинка»? Думаю, что это продуманная стратегия продаж, предусматривающая увеличение поклонников манги после завершения публикации в еженедельнике, а также способность манги вызывать эмпатию у людей в условиях изменения системы ценностей на фоне пандемии. Давайте рассмотрим эти два фактора более подробно.

Развитие сюжетной линии

Существует два вида манги о битвах – манга с бесконечным сюжетом и манга с определённой концовкой, которой подчинено всё повествование. В первом типе манги герой проходит через битвы и трудности, набирая силу и побеждая всё более сильных врагов. Сюжет может развиваться сколь угодно долго. Типичные представители такой манги – «One Pieсе» и «Жемчуг дракона». Среди манги второго типа наиболее известны «Класс убийц» (Ансацу кёсицу) и «Стальной алхимик» (Хаганэ но рэнгиндзюцуси). «Клинок, рассекающий демонов» относится ко второму типу манги, к тому же количество изданных томов, 23, сравнительно невелико.

Публикация «Клинка» в еженедельнике завершилась как раз в тот момент, когда манга была на пике популярности. В это время книжная версия манги ещё продолжала издаваться. Судя по всему, создатели манги планировали вывести её на пик популярности после завершения публикации в журнале. Продление журнальной версии могло увеличить продажи книжной версии, однако чрезмерное затягивание сюжета ослабляет катарсис и тем самым снижает производимое мангой впечатление, а это фатально для манги с ярко выраженной концовкой. За счёт чего создатели сумели обеспечить продажи книжной версии манги после завершения публикации в журнале?

Объединяющая печаль утраты

Между дебютом манги в еженедельнике «Сёнэн дзямпу» 16 февраля 2016 года и выходом первого сезона аниме на телевидении (апрель-сентябрь 2019 года) прошло несколько лет. В самый разгар трансляции сериала, в июле 2019 года, вышел 16-й том манги. Руководитель группы «Убийцы демонов» Убуясики взрывает себя вместе с женой и дочерью, чтобы поймать в ловушку главаря демонов Кибуцудзи Мудзан. С этого момента начинается финальный отсчёт. Люди, узнавшие о «Клинке» по телесериалу и решившие прочитать манга, дойдя до 16-го тома, были шокированы, догадавшись, что история близка к завершению. Многие стали делиться своими мыслями и чувствами в соцсетях. В октябре вышел 17-й том манги, и с тех пор её стало очень трудно купить. В 17-м томе один из персонажей погибает в борьбе с демонами. Гибель молодых персонажей наводила скорбящих читателей на мысль о том, что повествование тоже близится к концу, и они стали объединятся в группы в соцсетях, чтобы встретить конец произведения вместе.

В мае в журнале вышел последний выпуск манги, однако заключительный, 23-й том книжной версии издали только в декабре, поэтому для читателей, предпочитающих знакомиться с мангой в книжном формате, история продолжала развиваться. 20-й том манги вышел 13 мая, через пять дней после завершения журнальной версии. Предпоследний, 22-й том, появился 2 октября, а 16 октября состоялась кинопремьера аниме, ставшего новым лидером кассовых сборов в Японии. Это позволило поклонникам разделить друг с другом предвкушение и печаль ожидания концовки любимой манги. Разработчики вряд ли сумели бы достигнуть подобного накала страстей, затянув журнальную версию. Стратегия формирования новых поклонников с помощью экранизации и совместного предвкушения концовки оказалась успешной – продажи манги росли, а небольшое количество томов стало частью её имиджа.

Хранители идей и преемственность

В основе популярности манги и успешности продаж лежит продуманная стратегия её разработчиков. Однако «Клинок» – это жестокая история, люди подвергаются внезапному нападению демонов и умирают один за другим. Почему манга вызвала такой отклик в душе читателей?

Когда герои манги готовы сдаться, в их бессознательном появляются образы убитых демонами членов семьи и соратников, которые помогают обрести силы для продолжения борьбы. Близкие люди даже после смерти находятся рядом с героями. Это перекликается с темой манги – «взаимосвязь и преемственность». Человек жив до тех пор, пока есть люди, унаследовавшие его мысли и хранящие о нём память. Это помогает обрести вечность. Кроме того, наличие последователей превращает самопожертвование в акт посвящения – посвящения своей жизни какому-либо событию или окружающим. Преемники мёртвых, унаследовавшие их идеи, тоже идут на смерть во имя окружающих. Мёртвые посещают и людей, превратившихся в демонов. Это помогает демонам перед смертью вернуть себе человеческую душу и дарит читателям надежду на спасение. Ключевая ценность манги – стремление защитить своих близких. Оно присуще каждому из нас, поэтому легко вызывает эмпатию у читателя. Это способствовало популяризации манги даже среди людей, не интересующихся мангой и аниме.

Кибуцудзи Мудзан обращается к главному герою Камадо Тандзиро со словами: «Просто представь, что смерть от моих рук – это то же самое, что смерть от стихийного бедствия». Эта фраза пробуждает в наших душах множество воспоминаний. Мы пережили немало сильных землетрясений. Летом мы сталкиваемся с ливнями и тайфунами, зимой – с разрушительными снегопадами. Затянувшаяся пандемия продемонстрировала нам уязвимость человека, запустила процесс изменения системы ценностей. Вынужденное заточение дома, вдали от городской толпы, вызвало чувство одиночества и мы с удивлением обнаружили, что участие в массовых мероприятиях и событиях было значимой частью понятия «насыщенная жизнь». Каждый из нас задумался о действительно значимых вещах. Что может стать опорой в ситуации, когда не виден свет в конце тоннеля? Ответ на этот вопрос может скрываться в источнике наших симпатий к Тандзиро и его друзьям, сражающимся с демонами – символом иррационального.

В эпоху пандемии мы утратили жизненные ориентиры и вынуждены создавать новую систему ценностей в условиях новой реальности. Это идеальное время для восприятия историй, сочетающих в себе жестокость и самоотречение.

Фотография к заголовку: 23 тома манги Готогэ Коёхару «Клинок, поражающий демонов» (© Jiji)

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