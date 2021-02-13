Повышение спроса на книги в условиях коронавируса: продажи в 2020 году выросли до 1,6 трлн йен

Согласно данным Института исследований издательского дела Национальной издательской ассоциации, который проводит опросы и исследования издательской деятельности, общий предполагаемый объём продаж бумажных и электронных изданий в 2020 году увеличился на 4,8% по сравнению с предыдущим годом до 1 616,8 млрд йен, и особенно заметно, почти на 30%, выросли продажи электронных изданий. Похоже, что это связано с ростом «потребления взаперти» в условиях, когда увеличилось проводимое дома время из-за самоизоляции и ограничений на развлечения.

Продажи бумажных публикаций (книг и журналов) в 2020 году снизились на 1% до 1223,7 млрд йен, однако темпы снижения были меньше, чем в 2019 году, когда они уменьшились на 4,3%. Книг было продано на 666,1 млрд йен, на 0,9% меньше по сравнению с предыдущим годом, а журналов – на 557,6 млрд йен, на 1,1% меньше. При этом значительно, на 24%, выросли продажи книжных изданий комиксов-манга.

Продажи электронных публикаций выросли на 28% до 393,1 млрд йен, превысив рост на 23,9% в 2019 году. По жанрам распределение выглядит следующим образом: продажи комиксов в электронной форме выросли на 31,9% до 342 млрд йен, электронные книги – на 14,9% до 40,1 млрд йен, а продажи электронных журналов снизились на 15,4% до 11 млрд йен. Доля электронных публикаций на всём издательском рынке увеличилась на 4,4 процентных пункта с 19,9% в предыдущем году до 24,3%.

Институт утверждает, что на рост продажи как бумажных, так и электронных комиксов решающее влияние оказал взрывной хит «Клинок, поражающий демонов» (Кимэцу-но яйба).

С другой стороны, согласно данным анкетного опроса, проведенному Japan Trend Research компании NEXER в конце января и охватившего 1600 мужчин и женщин по всей стране, на вопрос «Стали ли вы чаще покупать бумажные книги и журналы после начала эпидемии?» 14,1% ответили утвердительно, 75,5% сказали, что ситуация не изменилась, и 10,4% сообщили об уменьшении количества покупок. Среди ответов о причинах увеличения покупок были такие: «Стало меньше возможностей поесть или выпить в ресторане и ходить по магазинам, но стал чаще заходить в книжные магазины», «Стало больше случаев покупок книг из дома. Читать бумажные книги менее утомительно для глаз, чем электронные».

Фотография к заголовку: Последний том комикса «Клинок, поражающий демонов» (Кимэцу-но яйба) на полках книжных магазинов, 4 декабря 2020 г., главный магазин «Марудзэн Маруноути» в районе Тиёда, Токио (Jiji Press)

Статьи по теме