Посткоронавирусное общество: будущее молодёжи и семей в условиях новой реальности

Бедные станут ещё беднее

–– Пандемия коронавируса затронула все слои общества. Правда ли, что среди студентов растёт материальное неравенство?

По статистике Японской организации поддержки студентов (JASSO), 60% студентов частных вузов и 40% студентов государственных вузов живут с родителями, поэтому большая часть молодёжи финансово защищена. Однако студенты, оплачивавшие учёбу и повседневные расходы с помощью подработки, с началом пандемии потеряли источник заработка. Не у всех был домашний Интернет. Это приводит к появлению экономического и информационного неравенства. На данный момент мы не располагаем данными о положении, в котором оказались живущие отдельно от родителей малоимущие студенты, однако предполагаю, что в период, когда призывали оставаться дома, они не занимались трудоустройством, а после отмены режима самоизоляции позже других приступили к сдаче зачётов и поиску работы, потому что не располагали необходимой информацией. Чтобы быть в курсе событий, необходимо целенаправленно и активно искать информацию, такова нынешняя реальность. вузы вряд ли способны оказать полноценную поддержку пассивным и необщительным студентам.

До пандемии университеты не стремились активно внедрять ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), однако в ближайшем будущем онлайн-формат станет доминирующим, а занятия в аудиториях сведутся к необходимому минимуму. Для студентов, не справляющихся с онлайн-обучением из-за отсутствия условий или психологических трудностей, следует создать единую систему помощи, не ограничиваясь мерами на уровне вузов.

Удалённый формат как панацея от влияния коллектива

–– По мере распространения онлайн-обучения и удалённой работы люди стали больше времени проводить дома. Судя по прогнозам, удалённый формат постепенно станет нормой жизни. Повлияет ли это на межличностные отношения среди молодёжи?

Думаю, что люди будут тщательнее выбирать партнёров для личных встреч. Раньше студенты общались во время обеда с однокурсниками или со знакомыми по случайному принципу. Сейчас совместное времяпрепровождение стало фактором риска. Если онлайн-формат станет нормой жизни, люди будут тщательнее выбирать тех, ради кого придётся идти на риск в ходе общения в реале. Возникнет новый параметр расслоения общества - уровень способности к созданию онлайн-комьюнити. Появятся люди, не способные проявить инициативу или отвергаемые сообществами. Молодые люди, выступающие инициаторами создания онлайн-комьюнити, общаются только с единомышленниками, поэтому рискуют оказаться в замкнутом пространстве, изолированном от внешнего воздействия. Человек приобретает гибкое мышление в процессе взаимодействия с людьми разных возрастов и с разными ценностями, поэтому общение, ограничивающееся кругом ровесников и единомышленников, значительно сократит возможности для личностного роста.

Однако онлайн-обучение имеет свои достоинства. Во-первых, снизится уровень давления коллектива. Молодые люди боятся выделяться из толпы, чтобы не быть отвергнутыми своим окружением. Они участвуют в походах в караоке и совместных поездках не потому, что им это нравится, а чтобы быть в компании, то есть предпочитают коллективные интересы своим собственным. Удалённый формат работы поможет сократить стресс от ненужного общения.

По словам некоторых студенток, им легче выражать своё мнение онлайн, потому что они стесняются выступать в присутствии людей, которые крупнее физически или громко разговаривают. Недавно Министерство образования разработало программу «Обучения, справедливо оптимизированного под индивидуальные потребности». Программа предполагает задействовать ИКТ для оказания помощи людям, не выходящим из дома по болезни, инвалидам, лицам с задержкой развития, отказавшимся от посещения школы ученикам, то есть тем, кто плохо адаптирован к текущей системе образования. Переход на удалённую работу может изменить статус людей, стеснявшихся проявлять себя в том числе из-за физических особенностей. Однако для этого необходимы равные условия – наличие выхода в Интернет, скоростная связь, компьютеры и другие девайсы. Неравенство можно предупредить только с помощью коренных мер по оснащению материально-технической базой.

Будет ли молодёжь влюбляться?

–– В книге «Поколение вечных холостяков» вы говорите, что для многих молодых людей вступление в брак – не более чем одна из опций на жизненном пути. Не сократит ли коронавирус вероятность встречи с романтическим партнёром, не говоря уже о вступлении в брак?

В моём окружении растёт число людей, нашедших спутника жизни в Твиттере, Фейсбуке и других соцсетях, то есть даже не на сайтах знакомств. Неважно, что стало поводом для встречи – Интернет или вечеринка, однако для развития отношений личное общение в реальности незаменимо. Романтические отношения и воспитание детей дошкольного возраста – яркие примеры деятельности, для которой не подходит удалённый формат. Это обусловлено значимостью невербального общения, когда для обмена информацией используются не только слова.

Думаю, что молодёжь будет более активно вступать в романтические отношения. Ценность личных встреч повысится, потому что они сопровождаются риском, зато молодые люди избавятся от необходимости оглядываться на своё окружение и станут более активными.

Решение проблемы закрытости общества

–– Изменится ли отношение студентов и работодателей к процессу трудоустройства и формату работы?

Многие второкурсники и третьекурсники отмечают: «Раньше мы думали, что после поступления на работу придётся жить в большом городе, но теперь у нас есть возможность выбора». Молодёжь и раньше тяготела к родной провинции. Удалённая работа создаёт условия для жизни в регионах, и неудивительно, если количество людей, предпочитающих более комфортные условия в небольших городах, возрастёт.

Всё больше компаний будет переходить на удалённый формат работы. Появится новая возможность – перемещение офиса компании в регионы. Если перспективная молодёжь, способная адаптироваться к новой среде в условиях коронавируса, сделает выбор в пользу нового формата работы, процесс ускорится. На фоне сокращения трудоспособного населения привлечение перспективных кадров становится для предприятий вопросом жизни и смерти. В Токио сконцентрировано множество ресурсов, и до сих пор компании тратили немало средств на оплату стоимости проезда проживающим в удалённых пригородах работникам, однако переход на телеработу позволит снизить затраты.

–– Появится новое поколение, устроившееся на работу с помощью новых технологий и с первого дня работающее в удалённом формате?

Удалённая работа ослабит корпоративную идентичность, люди будут меньше отдавать себя работе и вкладываться в развитие компании. Церемония поступления на фирму, стажировки для новых сотрудников, совместные выпивки, выдача значков с гербом компании – все эти меры, направленные на воспитание чувства принадлежности к компании, требуют физического присутствия на рабочем месте.

Привычка «читать воздух», то есть понимать окружающих без слов и подстраиваться под коллектив, обусловленная страхом стать «белой вороной» - одна из основных причин закрытости японского общества. Отказ от этих особенностей корпоративной культуры окажет положительный эффект. Нужно решиться на перемены – перестать использовать чернильные печати, ссылаться на многолетнюю практику как на непререкаемый источник, не стремиться сохранить гармонию любой ценой. Если мы перестанем действовать автоматически, нам придётся каждый раз объяснять причины того или иного действия. Это необходимо для функционирования структуры.