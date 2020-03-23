Японское общество: более миллиона хикикомори и изоляция целыми семьями

Одиночество – всё более острая проблема в Японии

В Японии насчитывается более миллиона хикикомори, многие из них старше 40 лет. Это около 1% населения. Феномен изолированных от общества и испытывающих финансовые трудности семей, в которых 80-летние родители обеспечивают своих 50-летних детей, получил название «проблема 8050». Почему семьи возводят стену между собой и обществом? Мнение Кавакита Минору, адъюнкт-профессора Педагогического университета Айти, специалиста по проблеме хикикомори, автора книги «Корни проблемы 8050, или как спасти семьи, стоящие на краю пропасти» (8050 мондай но синсо гэнкай кадзоку о до сукуу ка, издательство NHK).

По подсчётам японского правительства, в стране насчитывается свыше миллиона хикикомори – затворников, живущих в самоизоляции от общества; они составляют до 1% её населения. Этот показатель выводится из итогов двух исследований. В ходе первого, проведённого в сентябре 2016 года, было определено количество хикикомори в возрастной группе от 15 до 39 лет (см. таблицу ниже).

Хикикомори 15-39 лет

Доля среди респондентов (％) Расчётная численность по стране (тыс. чел.) Квази-хикикомори Выходят из дома только по делам, связанным с личным хобби 1,06 365 Хикикомори в узком смысле Выходят из дома только в ближайшие магазины шаговой доступности (комбини) и пр. 0,35 121 Практически не выходят из комнаты/из дома 0,16 55 Хикикомори в широком смысле Всего 1,57 541

Составлено редакцией Nippon.com на основе исследования среди 3 115 респондентов в возрасте 15-39 лет, проведённого Канцелярией кабинета министров в сентябре 2016 года. Расчёт показателей выполнен с учётом доли респондентов в общей массе населения 15-39 лет (34,35 млн) по источнику «Демографический прогноз» Министерства внутренних дел и коммуникаций, 2018.

Второе исследование было проведено в марте 2019 года, чтобы оценить количество хикикомори в возрасте от 40 до 64 лет. Оно стало первой работой, посвящённой данной возрастной группе, а его результаты дали понять, что затворники от общества в этой группе даже более многочисленны, нежели среди людей возрастом менее 40 лет (см. таблицу ниже).

Хикикомори в возрасте 40 лет и старше

Доля среди респондентов (%) Прогнозируемая численность среди населения страны (тыс. чел.) Квази-хикикомори Выходят из дома только по делам, связанным с личным хобби 0,58 248 Хикикомори в узком смысле Выходят из дома только в ближайшие магазины шаговой доступности (комбини) и пр. 0,65 274 Выходят из своей комнаты, но не выходит из дома 0,15 65 Практически не выходят из комнаты 0,06 26 Хикикомори в широком смысле Всего 1,45 613

Прим.: Расчёт показателей выполнен с учётом доли респондентов в общей массе населения в возрасте 40-64 лет (42,35 млн чел.), источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций, 2019 г. Составлено редакцией Nippon.com на основе «Исследования жизни населения», проведённого Канцелярией кабинета министров среди 3248 респондентов в возрасте 40-64 лет, опубликованного в марте 2019 года. Расчёт показателей выполнен с учётом доли респондентов в общей массе населения в возрасте 40-64 лет (42,35 млн чел.), источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций, 2018 г.

Совокупный итог двух исследований даёт суммарную численность свыше 1 миллиона человек. Аналогичным образом в результате исследований, проведённых органами местного самоуправления, выяснилось, что хикикомори возрастом 40 лет и старше насчитывается больше, чем до 40 лет. Кавакита Минору, адъюнкт-профессор педагогического университета Айти, описал проблему затворников средних лет, которые живут со стареющими родителями, в своей работе «Корни проблемы 8050: как спасти семьи, стоящие на краю пропасти? (8050-но мондай-но синсо: гэнкай кадзоку-о до сукуу ка). Используемая в названии формулировка «8050» применяется для краткости, описывая возраст родителей (типичный – около 80 лет), а также возраст их отпрысков-затворников (как правило, около 50-ти).

«В Японии от людей требуют поэтапно обретать независимость – устроиться на работу, вступить в брак, купить жильё. Это как подъём на эскалаторе. Если потерпеть неудачу при трудоустройстве, оправиться от поражения и начать всё сначала нелегко. Такие люди вынуждены оставаться с родителями в статусе «вечного ребёнка». Родители – их единственное спасение, а общественное мнение давит на родителей, призывая содержать таких детей своими силами».

Семейные ценности японцев через призму реакции на преступления

В мае 2019 года в городе Кавасаки (префектура Канагава) 51-летний мужчина с двумя ножами напал на ожидающую школьный автобус группу детей и родителей, убил двоих и ранил 18 человек, а затем совершил самоубийство. Через 4 дня в токийском районе Нэрима 76-летний мужчина, бывший заместитель Министра сельского хозяйства, убил проживавшего с ним 44-летнего сына. По словам отца, он «размышлял об инциденте в Кавасаки, и решил принять меры, чтобы сын не нанёс ущерба окружающим».



Кавакита Минору, адъюнкт-профессор педагогического университета Айти

«Пресса сообщила, что преступник из Кавасаки и убитый в Нэрима сын были хикикомори. Статус хикикомори далеко не всегда приводит к совершению таких редких преступлений, как массовое убийство. Однако меня насторожила реакция общества: «Хочешь совершить самоубийство – делай это один», «Отец хотел исполнить свой долг». Это проявление системы ценностей, принимающей самоубийство и убийство в пределах семьи, если оно не затрагивает интересы третьих лиц. Когда родители детей-инвалидов в отчаянии убивают их, появляются люди, которые жалеют родителей и требуют смягчения наказания. Однако инвалиды выступают с протестом, так как подобное мнение фактически означало, что их можно убивать. Неизбежно ли было убийство хикикомори из Нэрима?»

В японском обществе много говорят о «личной ответственности», и проблема хикикомори считается проблемой конкретной семьи. Чем объяснить подобное отношение?

«Когда в обществе преобладало сельское хозяйство, детей воспитывало местное сообщество, а семья являлась производственной и экономической ячейкой. В период стремительного экономического роста люди перешли на службу в компаниях, а семья стала местом, куда возвращаются после работы. Социологи считают, что благодаря этому семья сохранила функцию отдыха и воспитания детей. Долговременный уход и лечение стали получать за пределами дома. Люди умирают в больницах, похороны организуют вне дома. Дом становится всё более приватным местом, не доступным постороннему взгляду. Уровень успешности воспитания ребёнка служит индексом оценки семьи. Если ребёнок неуспешен – в этом виновата его семья. Если он перестаёт ходить в школу из-за издевательств или бросает работу из-за несложившихся отношений, родители чувствуют стыд, прекращают общение с внешним миром и скрываются от общественного мнения».

Кавакита отмечает, что подобное поведение семей с хикикомори вызвано низкой способностью общества к их принятию.

«В любом обществе есть люди, не способные работать, всегда существует определённое количество людей, выделяющихся из общей массы. Однако у нас отсутствует схема поддержки таких людей, особенно взрослых. Низкий уровень их принятия приводит к домашнему заточению. В эпоху Сёва (1926-1989) такие факторы, как стремительно растущая экономика, пожизненная система найма и женщины-домохозяйки обеспечивала функционирование системы, которую социолог Хонда Юки называет «моделью послевоенной циркуляции в японском социуме». Люди рождались в семье, шли в школу, затем устраивались на работу, - казалось, что жизнь идёт по кругу. Однако приход эпохи Хэйсэй (1989-2019) ознаменовался утратой основных столпов общества – экономического роста, системы пожизненного найма и женщин-домохозяек. Конкуренция привела к практике поисков проигравшего. Возможно, социальные изменения просто обострили недостаточную связь семьи и общества».

Предубеждённое отношение к социальному пособию

В книге Китагавы рассматривается множество семей, где есть взрослый ребёнок-хикикомори. Они не просят помощи и решают все проблемы самостоятельно на протяжении многих десятков лет. Поводом для первого обращения за помощью служит преклонный возраст родителей. Однако хикикомори и его семье бывает не так-то просто принять помощь, в том числе в виде социального пособия.

«Это не только влияние общественного мнения. Хикикомори и их семьи с предубеждением относятся к получению социального пособия. Они считают, что это конец, поэтому пытаются избежать данной ситуации. Фактически они роют яму сами себе, не допуская получения помощи. Однако необращение за помощью лишь ухудшает ситуацию и приводит к таким серьёзным последствиям, как смерть в одиночестве. Независимость – это не полное отсутствие зависимости от окружающих, а умение надлежащим образом полагаться на людей и социальную систему».

Как должен измениться образ мыслей хикикомори и их семей, и какой помощью они могут воспользоваться?

«Кумагая Синъитиро – специалист по педиатрической хирургии, сотрудник Центра передовых исследований и технологий Токийского университета (RCAST). Будучи инвалидом по ДЦП, он разработал понятие «независимости на основе увеличения числа субъектов, от которых ты зависишь». Не следует зависеть только от семьи. Обретение независимости – это увеличение числа людей вне семьи, от которых ты зависишь. Однако шелтеров, где родители могут спастись от насилия в семье, не так много, система кредитования несовершенна, а в качестве последней меры можно рассчитывать лишь на социальное пособие. Ресурсов, на которые можно положиться, не хватает».

Кавакита предлагает решить проблему насилия в семье следующим образом:

«Сначала найдите человека, с которым можно поделиться происходящим. Это может быть соцработник или просто знакомый. Они расскажут вам о подходящей системе. Некоторые считают, что службы помощи предназначены для узкого круга несчастных, однако бесплатные детские сады – тоже часть социальной системы. На самом деле каждый из нас не только платит налоги, но и пользуется ими. Просто начните думать, что пользоваться социальной системой – это нормально, и обеспечьте себе несколько точек зависимости помимо семьи».

Широкомасштабная поддержка для хикикомори и их семей

Попытка обратиться за помощью может закончиться неудачей уже на этапе консультации. Вы не получите никакой полезной информации, а просто услышите в ответ «Приходите, если возникнут проблемы».

«Из-за неудачного опыта на консультации некоторые люди ломаются или чувствуют, что задета их гордость. Поэтому трудно рекомендовать людям обращаться за советом в любой ситуации. Есть такое понятие «умение получать помощь», однако сложившуюся ситуацию нельзя назвать благоприятной для развития этого умения. Люди не хотят причинять окружающим беспокойство, и одновременно пытаются избежать ситуаций, способных вызвать беспокойство у себя. В условиях отсутствия перспектив экономического роста люди склонны концентрироваться не на пользе, а на рисках взаимодействия с людьми. Сейчас очень популярен термин «косупа» (анализ «затраты-эффективность»). Постоянно просчитывая баланс прибыли и убытков, мы стремимся избежать малейшего вреда. Нам следует усовершенствовать систему консультаций, чтобы обращение за помощью обеспечивало ощутимую «прибыль».

Кавакита отмечает, что форма помощи, предлагаемой семьям с хикикомори, постепенно трансформируется. Что это значит?

«До недавнего времени помощь была направлена на достижение цели, например, на решение проблемы добровольного заточения хикикомори. Те, кто не соответствовал этой цели, не рассматривались в качестве объекта помощи. Если сам хикикомори отказывался от помощи, она становилась недоступной и для его семьи. В наши дни действует система «комплексной помощи», обеспечивающей широкий спектр потребностей как самого хикикомори, так и его семьи. Взгляните на схему – социальными ресурсами обеспечивается не только хикикомори, но и каждый член его семьи. Первый шаг получения помощи – это предоставление подобной информации».

Кавакита продолжает:

«Не обязательно оказывать «помощь» в буквальном смысле этого слова. Если хикикомори увлекается игрой го или сёги, вы может расспросить окружающих, не нужен ли им партнёр по играм. Не пытайтесь решить за хикикомори его проблему, относитесь к нему как к обычному соседу и соблюдайте границы. У некоторых слова «помощь» и «взаимодействие» вызывают аллергию. Не нужно относиться к падающим в пропасть людям по-особенному, давайте просто примем их как есть и будем жить всем вместе».

Автор репортажа и текста статьи: Кувахара Рика, редколлегия POWER NEWS

Фотография к заголовку: Tacasu/PIXTA

(Статья на японском языке опубликована 19 декабря 2019 г.)

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