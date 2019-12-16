Бывшего высокопоставленного чиновника обвинили в убийстве сына и требуют 8 лет лишения свободы
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 13 декабря (Jiji Press). Общественные обвинители потребовали восьмилетнего тюремного заключения для бывшего заместителя министра сельского хозяйства Японии за совершённое им в июне убийство его 44-летнего сына в его доме в Токио, указывая на «одностороннее» нападение с «сильным намерением совершить убийство».
Судебное заседание по делу 76-летнего Кумадзавы Хидэаки завершилось на том, что сторона защиты потребовала условного срока. Решение будет вынесено 16 декабря.
В ходе судебного заседания прокурор сказал, что сын, Эйитиро, применял насилие в отношении своего отца 26 мая, всего через день после того, как они начали жить вместе; «несмотря на искреннюю поддержку сына, у которого было нарушение развития, отец разочаровался в нём и начал рассматривать возможность его убийства», – сказали в прокуратуре.
Они отметили, что на теле Эйитиро было более 36 ран, но подозреваемый почти не пострадал.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Бывший заместитель министра сельского, лесного и рыбного хозяйства арестован за убийство собственного сына
- Кумадзава Хидэаки, бывший вице-министр Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, зарезавший 44-летнего сына: «Мой старший сын мог причинить людям боль»
- Затворники-хикикомори в стареющем обществе Японии
- Затворники-хикикомори глазами психиатра
- С какими чувствами живёт затворник, ушедший из общества? Интервью с Маруямой Ясухико, бывшим хикикомори