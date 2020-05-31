В Японии в условиях коронавируса меньше ощущается нехватка рабочих рук

В прошлом году в Японию приезжало много туристов, и туристический бизнес во многих регионах страны переживал период подъёма. Вся страна жила в предвкушении Олимпийских и Паралимпийских игр, до которых оставалось совсем недолго. Однако социально-экономическая деятельность по всему миру остановил невидимый враг – новый коронавирус, это обвалило спрос и привело к потере рабочих мест...

В ходе исследования связанных с нехваткой рабочей силы корпоративных тенденций аналитической компании Teikoku Databank за апрель 2020 года 31,0% компаний ответили, что им не хватает штатных сотрудников. Этот показатель снизился на 19,3 процентных пункта по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В апреле он упал ниже 40% впервые за четыре года, что показывает резкое снижение нехватки рабочей силы. Почти половина компаний (47,2%) имеют необходимое число работников, и количество ответивших об избытке сотрудников выросло на 13,5 пункта до 21,9%.

Ощущение нехватки внештатных работников уменьшилось до 16,6%, почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об избытке говорят 21,6% респондентов.

Если посмотреть на месячный коэффициент нехватки рабочей силы, то снижение в марте и апреле будет серьезным. Распространение нового коронавируса, похоже, повлияло на стагнацию экономической активности и значительное снижение рабочей нагрузки.

Некоторые отрасли совершенно не ощущают нехватки, там быстро растёт переизбыток рабочей силы. В особенности в обычных гостиницах и японских гостиницах-рёкан, процветавших в условиях растущего спроса со стороны иностранных туристов, с февраля резко сократилось количество иностранных гостей, поэтому переизбыток рабочей силы наблюдается у 60% компаний. Из-за призыва правительства воздержаться от выхода из дома избыток работников вырос в сферах ресторанного бизнеса и развлекательных услуг, также пострадало производство, и процент предприятий с переизбытком работников в обрабатывающей промышленности увеличился по сравнению с предыдущим годом.

10 отраслей с наибольшим переизбытком рабочей силы (%)

Штатные сотрудники

Апрель 2020 Апрель 2019 Гостиницы и рёканы 62,5 8,0 Рестораны 48,2 9,5 Развлекательные услуги 43,9 9,3 Производство транспортного оборудования и инструментов 41,8 10,3 Издательства/Полиграфия 40,0 18,8 Оптовая продажа текстиля, текстильных изделий и модных аксессуаров 36,6 17,8 Сфера рекламы 34,9 8,7 Производство стали, цветных металлов и горная промышленность 34,1 12,7 Кадровые компании 31,3 9,4 Машиностроение 30,9 10,3

Внештатные сотрудники

Апрель 2020 Апрель 2019 Гостиницы и рёканы 69,0 4,2 Рестораны 56,4 4,8 Производство транспортного оборудования и инструментов 51,0 9,2 Развлекательные услуги 32,7 9,4 Производство стали, цветных металлов и горная промышленность 32,2 11,2 Сфера рекламы +31,5 7,2 Кадровые компании 29,8 4,2 Оптовая торговля вторсырьём 29,7 11,4 Машиностроение 29,3 8,1 Производство текстиля, текстильных изделий и аксессуаров 28,6 4,7

Источник: данные опроса Teikoku Databank

Фотография к заголовку: PIXTA

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