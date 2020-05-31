В Японии в условиях коронавируса меньше ощущается нехватка рабочих рук

Общество Экономика

В прошлом году в Японию приезжало много туристов, и туристический бизнес во многих регионах страны переживал период подъёма. Вся страна жила в предвкушении Олимпийских и Паралимпийских игр, до которых оставалось совсем недолго. Однако социально-экономическая деятельность по всему миру остановил невидимый враг – новый коронавирус, это обвалило спрос и привело к потере рабочих мест...
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

В ходе исследования связанных с нехваткой рабочей силы корпоративных тенденций аналитической компании Teikoku Databank за апрель 2020 года 31,0% компаний ответили, что им не хватает штатных сотрудников. Этот показатель снизился на 19,3 процентных пункта по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В апреле он упал ниже 40% впервые за четыре года, что показывает резкое снижение нехватки рабочей силы. Почти половина компаний (47,2%) имеют необходимое число работников, и количество ответивших об избытке сотрудников выросло на 13,5 пункта до 21,9%.

Ощущение нехватки внештатных работников уменьшилось до 16,6%, почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об избытке говорят 21,6% респондентов.

Если посмотреть на месячный коэффициент нехватки рабочей силы, то снижение в марте и апреле будет серьезным. Распространение нового коронавируса, похоже, повлияло на стагнацию экономической активности и значительное снижение рабочей нагрузки.

Некоторые отрасли совершенно не ощущают нехватки, там быстро растёт переизбыток рабочей силы. В особенности в обычных гостиницах и японских гостиницах-рёкан, процветавших в условиях растущего спроса со стороны иностранных туристов, с февраля резко сократилось количество иностранных гостей, поэтому переизбыток рабочей силы наблюдается у 60% компаний. Из-за призыва правительства воздержаться от выхода из дома избыток работников вырос в сферах ресторанного бизнеса и развлекательных услуг, также пострадало производство, и процент предприятий с переизбытком работников в обрабатывающей промышленности увеличился по сравнению с предыдущим годом.

10 отраслей с наибольшим переизбытком рабочей силы (%)

Штатные сотрудники

Апрель 2020 Апрель 2019
Гостиницы и рёканы 62,5 8,0
Рестораны 48,2 9,5
Развлекательные услуги 43,9 9,3
Производство транспортного оборудования и инструментов 41,8 10,3
Издательства/Полиграфия 40,0 18,8
Оптовая продажа текстиля, текстильных изделий и модных аксессуаров 36,6 17,8
Сфера рекламы 34,9 8,7
Производство стали, цветных металлов и горная промышленность 34,1 12,7
Кадровые компании 31,3 9,4
Машиностроение 30,9 10,3

Внештатные сотрудники

Апрель 2020 Апрель 2019
Гостиницы и рёканы 69,0 4,2
Рестораны 56,4 4,8
Производство транспортного оборудования и инструментов 51,0 9,2
Развлекательные услуги 32,7 9,4
Производство стали, цветных металлов и горная промышленность 32,2 11,2
Сфера рекламы +31,5 7,2
Кадровые компании 29,8 4,2
Оптовая торговля вторсырьём 29,7 11,4
Машиностроение 29,3 8,1
Производство текстиля, текстильных изделий и аксессуаров 28,6 4,7

Источник: данные опроса Teikoku Databank

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме

занятость коронавирус