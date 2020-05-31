В Японии в условиях коронавируса меньше ощущается нехватка рабочих рук

В Японии в условиях коронавируса меньше ощущается нехватка рабочих рукОбщество Экономика
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В ходе исследования связанных с нехваткой рабочей силы корпоративных тенденций аналитической компании Teikoku Databank за апрель 2020 года 31,0% компаний ответили, что им не хватает штатных сотрудников. Этот показатель снизился на 19,3 процентных пункта по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В апреле он упал ниже 40% впервые за четыре года, что показывает резкое снижение нехватки рабочей силы. Почти половина компаний (47,2%) имеют необходимое число работников, и количество ответивших об избытке сотрудников выросло на 13,5 пункта до 21,9%.
Ощущение нехватки внештатных работников уменьшилось до 16,6%, почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об избытке говорят 21,6% респондентов.
Если посмотреть на месячный коэффициент нехватки рабочей силы, то снижение в марте и апреле будет серьезным. Распространение нового коронавируса, похоже, повлияло на стагнацию экономической активности и значительное снижение рабочей нагрузки.
Некоторые отрасли совершенно не ощущают нехватки, там быстро растёт переизбыток рабочей силы. В особенности в обычных гостиницах и японских гостиницах-рёкан, процветавших в условиях растущего спроса со стороны иностранных туристов, с февраля резко сократилось количество иностранных гостей, поэтому переизбыток рабочей силы наблюдается у 60% компаний. Из-за призыва правительства воздержаться от выхода из дома избыток работников вырос в сферах ресторанного бизнеса и развлекательных услуг, также пострадало производство, и процент предприятий с переизбытком работников в обрабатывающей промышленности увеличился по сравнению с предыдущим годом.
10 отраслей с наибольшим переизбытком рабочей силы (%)
Штатные сотрудники
|Апрель 2020
|Апрель 2019
|Гостиницы и рёканы
|62,5
|8,0
|Рестораны
|48,2
|9,5
|Развлекательные услуги
|43,9
|9,3
|Производство транспортного оборудования и инструментов
|41,8
|10,3
|Издательства/Полиграфия
|40,0
|18,8
|Оптовая продажа текстиля, текстильных изделий и модных аксессуаров
|36,6
|17,8
|Сфера рекламы
|34,9
|8,7
|Производство стали, цветных металлов и горная промышленность
|34,1
|12,7
|Кадровые компании
|31,3
|9,4
|Машиностроение
|30,9
|10,3
Внештатные сотрудники
|Апрель 2020
|Апрель 2019
|Гостиницы и рёканы
|69,0
|4,2
|Рестораны
|56,4
|4,8
|Производство транспортного оборудования и инструментов
|51,0
|9,2
|Развлекательные услуги
|32,7
|9,4
|Производство стали, цветных металлов и горная промышленность
|32,2
|11,2
|Сфера рекламы
|+31,5
|7,2
|Кадровые компании
|29,8
|4,2
|Оптовая торговля вторсырьём
|29,7
|11,4
|Машиностроение
|29,3
|8,1
|Производство текстиля, текстильных изделий и аксессуаров
|28,6
|4,7
Источник: данные опроса Teikoku Databank
Фотография к заголовку: PIXTA