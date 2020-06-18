От погони за производительностью к созданию удобных рабочих условий: какой будет офисная работа после коронавируса?

Удалённая работа и видеоконференции особенно широко стали использоваться во время коронавирусного кризиса. Появилась тенденция изменения стиля работы – многие хотят продолжать удалённую работу и далее, а в офисах стараются обеспечить социальную дистанцию.

Новый тип офиса

Кризис коронавируса вызвал к жизни новый стиль организации офисов японских компаний – погоня за эффективностью уступает место стремлению обеспечить комфорт.

Символическим выражением таких изменений стало придуманное в Соединённых Штатах слово «воркейшн», которое сочетает в себе «работу» (work) и отдых (vacation) – как будто бы человек пребывает на живописном курорте, наслаждается отдыхом и осматривает достопримечательности, и одновременно работает. Стиль работы, появившийся в 2000-е годы в американских ИТ-компаниях, становится новой тенденцией в Японии.

В мае этого года власти префектуры Миэ объявили о планах открытия мест для офисной работы с интернет-средой в туристических местах префектуры, таких как национальный парк Исэ-Сима. С осени этого года путём переделки зданий закрытых школ и старых сельских домов под офисы будут привлекать людей, в основном работников компаний столичного района.

Как это работает? В будние дни человек работает в просторном офисе, участвует в онлайн-конференциях компании и проводит встречи с членами своей рабочей команды на свежем воздухе, а в выходные с семьёй или любимым человеком объезжает достопримечательности, развлекается восхождением на горы и кемпингом.

Так, к примеру, можно провести несколько дней, захватив выходные – или же пожить там несколько недель до завершения проекта. Есть возможность работать, путешествуя по региону и сменяя жильё и офисы. Префектура Миэ планирует расширить круг пользователей таких услуг за счёт компаний в префектурах Осака и Айти с целью заключать около 100 договоров в год.

Распространение удалённой работы в связи с коронавирусом и спрос на новые типы офиса

Префектура Вакаяма, которая раньше других начала предлагать связанные с «воркейшн» услуги, начала новую инициативу. В феврале этого года компания «Оэсу», занимающаяся развитием недвижимости в группе компаний «Ханкю-Хансин-Тохо», приступила к строительству нового объекта в Нанки-Сирахама (пос. Сирахама), сотрудничество государственного и частного секторов идёт полным ходом.

В учреждении будет несколько офисов и терраса на крыше с видом на море, чтобы сотрудники компании-клиента могли наслаждаться прекрасными пейзажами.

В прошлом году в пос. Сирахама Mitsubishi Estate начала снимать принадлежащие городу постройки и привлекать клиентов. В 2019 году три компании, включая NTT Communications, заключили договор, а с открытием нового учреждения в Нанки-Сирахама число офисных работников, работающих здесь,возрастёт ещё .



Внешний вид (слева) и офисные помещения (справа) офисного учреждения Mitsubishi Estate в Нанки-Сирахама (фотографии предоставлены Mitsubishi Estate)

Муниципальные власти и руководство компаний начали особое внимание уделять «воркейшн» из-за надвинувшейся угроза коронавируса.

С марта этого года с увеличением риска заражения в городах быстро растёт число компаний, внедряющих удалённую работу – например работу на дому. В апреле после объявления чрезвычайного положения в семи префектурах исследовательский институт управления данными компании NTT опросил около 1200 служащих по всей стране. В 39,1% компаний работали над внедрением удалённой работы – их число выросло более чем вдвое по сравнению с январём, когда их было 18,4%.

Если удалённая работа станет нормой, расширится выбор рабочих мест, и запрос на работу в живописных курортных зонах резко возрастёт.

Проблему недостатка коммуникации с сотрудниками можно решить через общение онлайн

«Воркейшн» – это не просто диверсификация рабочих мест, она таит в себе потенциал для изменения самого способа существования офисов японских компаний – дело в том, что не определен фактор, который был бы ключевым для японских корпоративных офисов.

До коронавирусного кризиса важнейшим критерием организации офиса для японских компаний была «эффективность». Сотрудников обязывали присутствовать на работе в определённое время, они работали в помещениях без перегородок – так начальству удобнее руководить подчинёнными, а сотрудники могут легко общаться друг с другом.

Причина концентрации главных офисов компаний в Токио заключается в том, что при тесном соседстве компаний, правительственных и общественных учреждений можно эффективно делать визиты для решения проблем управления бизнесом, обращения с просьбами и т. п.

Платой за такое удобство было то, что сотрудники были вынуждены долго добираться на работу в переполненных поездах и работать в тесном офисном пространстве из расчёта 6 квадратных метров на человека.

Однако благодаря кризису коронавируса стало ясно, что эффективность, достигавшаяся за счёт концентрации, вполне может быть достигнута с помощью удалённой работы. Более того – некоторые компании, наоборот, отметили эффективность удалённой работы и будут продолжать эту практику и после окончания кризиса.

В конце мая компания Hitachi объявила, что для примерно 70% работников в Японии, или около 23 000 человек, работа на дому станет стандартом и после завершения кризиса, сотрудники будут приходить на работу не более чем два-три дня в неделю. То есть компания пришла к решению внедрить систему работы, при которой для каждого сотрудника чётко определены его рабочие задачи и оценивается не рабочее время, а результаты – тогда производительность не снизится, даже если работу делают дома и невозможно проследить, как именно сотрудник работает.

Это ещё не все. Появились способы устранить один из известных недостатков удалённой работы – сокращение взаимодействия между сотрудниками, в ходе которого возникают новые идеи и которое способствует эффективному сотрудничеству.

С конца мая группа «GMO интанэтто» последовательно вводит удалённую работу в каждом из своих офисов, объявив целью на постоянной основе перейти к удалённой работе, когда сотрудники будут работать на дому от одного до трёх дней в неделю. Система будет реализована с конца июня во всех компаниях группы и сохранится после преодоления эпидемии коронавируса. В связи с этим вызывало беспокойство сокращение неформального общения между сотрудниками – разговоров о жизни и т. п., однако страхи оказались излишними – естественным образом родились другие способы коммуникации – например, собрания за ланчем онлайн.

«GMO интанэтто» планирует и в дальнейшем поддерживать самопроизвольно возникающую коммуникацию между работниками.



Сотрудники по собственной инициативе общаются друг с другом на онлайн-ланчах и чаепитиях (PIXTA)

Компании вынуждены пересмотреть свои представления об организации офиса

Распространение удалённой работы заставляет пересмотреть взгляды на офисы, устроенные из соображений «эффективной работы». Компаниям приходится вновь задаваться вопросом о том, каким же должен быть офис.

Какой же фактор станет важнейшим, заменив собой «эффективность»? С 2000-х годов к комфортности работы первыми начали стремиться американские ИТ-компании, а сейчас на это обращают внимание и японские фирмы.

Говорят, что чем более люди удовлетворены окружающей обстановкой и чем счастливее, тем выше их производительность и тем больше они создают хороших идей. Практические исследования в США многократно это подтвердили. И в Японии исследовательская группа Hitachi, исследуя работу колл-центра, где по телефону обрабатывают заказы, выявила прямую зависимость между «уровнем счастья» сотрудников и количеством заказов – то есть удалось доказать, что при повышении «уровня счастья» растёт и количество заказов.

Работа на курорте, когда люди работают, попутно наслаждаясь местной жизнью и осмотром достопримечательностей, – это как раз не что иное, как попытка повысить удовлетворённость и уровень счастья сотрудников за счёт создания комфортных условий. Компании, взявшие комфорт на вооружение, добились замечательных результатов, таких как разработка изменивших эпоху продуктов и новых услуг, а Япония с 1994 года занимает последнее место среди семи развитых стран по производительности (объём продаж в час) офисных работников, и если удастся хотя бы немного улучшить этот показатель, переход от погони за «эффективностью» к созданию комфортных условий пойдёт быстрее.

Вероятно, дело не ограничится только «работой на отдыхе» – наверное, один за другим будут создаваться офисы, где будут не только рабочие места, но и спортивные, развлекательные и культурные объекты – например, кинотеатры.

Я очень на это надеюсь, потому что облик японских офисов после коронавируса определит будущее японских компаний.

Фотография к заголовку: Необходимость обеспечить социальную дистанцию ​​в офисе заставляет менять стиль работы (PIXTA)

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