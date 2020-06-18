От погони за производительностью к созданию удобных рабочих условий: какой будет офисная работа после коронавируса?Общество
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Новый тип офиса
Кризис коронавируса вызвал к жизни новый стиль организации офисов японских компаний – погоня за эффективностью уступает место стремлению обеспечить комфорт.
Символическим выражением таких изменений стало придуманное в Соединённых Штатах слово «воркейшн», которое сочетает в себе «работу» (work) и отдых (vacation) – как будто бы человек пребывает на живописном курорте, наслаждается отдыхом и осматривает достопримечательности, и одновременно работает. Стиль работы, появившийся в 2000-е годы в американских ИТ-компаниях, становится новой тенденцией в Японии.
В мае этого года власти префектуры Миэ объявили о планах открытия мест для офисной работы с интернет-средой в туристических местах префектуры, таких как национальный парк Исэ-Сима. С осени этого года путём переделки зданий закрытых школ и старых сельских домов под офисы будут привлекать людей, в основном работников компаний столичного района.
Как это работает? В будние дни человек работает в просторном офисе, участвует в онлайн-конференциях компании и проводит встречи с членами своей рабочей команды на свежем воздухе, а в выходные с семьёй или любимым человеком объезжает достопримечательности, развлекается восхождением на горы и кемпингом.
Так, к примеру, можно провести несколько дней, захватив выходные – или же пожить там несколько недель до завершения проекта. Есть возможность работать, путешествуя по региону и сменяя жильё и офисы. Префектура Миэ планирует расширить круг пользователей таких услуг за счёт компаний в префектурах Осака и Айти с целью заключать около 100 договоров в год.
Распространение удалённой работы в связи с коронавирусом и спрос на новые типы офиса
Префектура Вакаяма, которая раньше других начала предлагать связанные с «воркейшн» услуги, начала новую инициативу. В феврале этого года компания «Оэсу», занимающаяся развитием недвижимости в группе компаний «Ханкю-Хансин-Тохо», приступила к строительству нового объекта в Нанки-Сирахама (пос. Сирахама), сотрудничество государственного и частного секторов идёт полным ходом.
В учреждении будет несколько офисов и терраса на крыше с видом на море, чтобы сотрудники компании-клиента могли наслаждаться прекрасными пейзажами.
В прошлом году в пос. Сирахама Mitsubishi Estate начала снимать принадлежащие городу постройки и привлекать клиентов. В 2019 году три компании, включая NTT Communications, заключили договор, а с открытием нового учреждения в Нанки-Сирахама число офисных работников, работающих здесь,возрастёт ещё .
Муниципальные власти и руководство компаний начали особое внимание уделять «воркейшн» из-за надвинувшейся угроза коронавируса.
С марта этого года с увеличением риска заражения в городах быстро растёт число компаний, внедряющих удалённую работу – например работу на дому. В апреле после объявления чрезвычайного положения в семи префектурах исследовательский институт управления данными компании NTT опросил около 1200 служащих по всей стране. В 39,1% компаний работали над внедрением удалённой работы – их число выросло более чем вдвое по сравнению с январём, когда их было 18,4%.
Если удалённая работа станет нормой, расширится выбор рабочих мест, и запрос на работу в живописных курортных зонах резко возрастёт.
Проблему недостатка коммуникации с сотрудниками можно решить через общение онлайн
«Воркейшн» – это не просто диверсификация рабочих мест, она таит в себе потенциал для изменения самого способа существования офисов японских компаний – дело в том, что не определен фактор, который был бы ключевым для японских корпоративных офисов.
До коронавирусного кризиса важнейшим критерием организации офиса для японских компаний была «эффективность». Сотрудников обязывали присутствовать на работе в определённое время, они работали в помещениях без перегородок – так начальству удобнее руководить подчинёнными, а сотрудники могут легко общаться друг с другом.
Причина концентрации главных офисов компаний в Токио заключается в том, что при тесном соседстве компаний, правительственных и общественных учреждений можно эффективно делать визиты для решения проблем управления бизнесом, обращения с просьбами и т. п.
Платой за такое удобство было то, что сотрудники были вынуждены долго добираться на работу в переполненных поездах и работать в тесном офисном пространстве из расчёта 6 квадратных метров на человека.
Однако благодаря кризису коронавируса стало ясно, что эффективность, достигавшаяся за счёт концентрации, вполне может быть достигнута с помощью удалённой работы. Более того – некоторые компании, наоборот, отметили эффективность удалённой работы и будут продолжать эту практику и после окончания кризиса.
В конце мая компания Hitachi объявила, что для примерно 70% работников в Японии, или около 23 000 человек, работа на дому станет стандартом и после завершения кризиса, сотрудники будут приходить на работу не более чем два-три дня в неделю. То есть компания пришла к решению внедрить систему работы, при которой для каждого сотрудника чётко определены его рабочие задачи и оценивается не рабочее время, а результаты – тогда производительность не снизится, даже если работу делают дома и невозможно проследить, как именно сотрудник работает.
Это ещё не все. Появились способы устранить один из известных недостатков удалённой работы – сокращение взаимодействия между сотрудниками, в ходе которого возникают новые идеи и которое способствует эффективному сотрудничеству.
С конца мая группа «GMO интанэтто» последовательно вводит удалённую работу в каждом из своих офисов, объявив целью на постоянной основе перейти к удалённой работе, когда сотрудники будут работать на дому от одного до трёх дней в неделю. Система будет реализована с конца июня во всех компаниях группы и сохранится после преодоления эпидемии коронавируса. В связи с этим вызывало беспокойство сокращение неформального общения между сотрудниками – разговоров о жизни и т. п., однако страхи оказались излишними – естественным образом родились другие способы коммуникации – например, собрания за ланчем онлайн.
«GMO интанэтто» планирует и в дальнейшем поддерживать самопроизвольно возникающую коммуникацию между работниками.
Компании вынуждены пересмотреть свои представления об организации офиса
Распространение удалённой работы заставляет пересмотреть взгляды на офисы, устроенные из соображений «эффективной работы». Компаниям приходится вновь задаваться вопросом о том, каким же должен быть офис.
Какой же фактор станет важнейшим, заменив собой «эффективность»? С 2000-х годов к комфортности работы первыми начали стремиться американские ИТ-компании, а сейчас на это обращают внимание и японские фирмы.
Говорят, что чем более люди удовлетворены окружающей обстановкой и чем счастливее, тем выше их производительность и тем больше они создают хороших идей. Практические исследования в США многократно это подтвердили. И в Японии исследовательская группа Hitachi, исследуя работу колл-центра, где по телефону обрабатывают заказы, выявила прямую зависимость между «уровнем счастья» сотрудников и количеством заказов – то есть удалось доказать, что при повышении «уровня счастья» растёт и количество заказов.
Работа на курорте, когда люди работают, попутно наслаждаясь местной жизнью и осмотром достопримечательностей, – это как раз не что иное, как попытка повысить удовлетворённость и уровень счастья сотрудников за счёт создания комфортных условий. Компании, взявшие комфорт на вооружение, добились замечательных результатов, таких как разработка изменивших эпоху продуктов и новых услуг, а Япония с 1994 года занимает последнее место среди семи развитых стран по производительности (объём продаж в час) офисных работников, и если удастся хотя бы немного улучшить этот показатель, переход от погони за «эффективностью» к созданию комфортных условий пойдёт быстрее.
Вероятно, дело не ограничится только «работой на отдыхе» – наверное, один за другим будут создаваться офисы, где будут не только рабочие места, но и спортивные, развлекательные и культурные объекты – например, кинотеатры.
Я очень на это надеюсь, потому что облик японских офисов после коронавируса определит будущее японских компаний.
Фотография к заголовку: Необходимость обеспечить социальную дистанцию в офисе заставляет менять стиль работы (PIXTA)
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