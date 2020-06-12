Удалённая работа в Японии: счёт на электроэнергию вырос на 3500 йен, и потребление увеличилось почти вдвое

Многим людям приходится тратить деньги на дополнительное оборудование для удалённой работы – например, удобный стул или монитор побольше, чтобы газа не уставали при работе с ноутбуком. Кроме того, счёт за электроэнергию вырастает на 3500 йен в месяц! А в летнюю жару с постоянным использованием кондиционеров расходы вырастут ещё больше.

Опрос, проведенный токийской компанией Energy Change (штаб-квартира в Токио), которая управляет сайтом сравнения энергопотребления, показал, что количество электричества, используемого в рабочие часы (с 9:00 до 18:00) после объявления 7 апреля чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса по сравнению с предшествующим периодом выросло на 94%. Энергопотребление за весь день увеличилось на 60%, что приводит к повышению счёта за электроэнергию в среднем на 3493 йены за месяц. Даже после отмены чрезвычайного положения правительство и местные органы власти активно призывают работать удалённо, чтобы избежать «трёх видов тесноты» – тесных помещений, тесных скоплений и тесных контактов в пригородных поездах и офисах. Люди смогут сэкономить силы и средства на поездки на работу, но домашние расходы, вероятно, вырастут.

Потребление электроэнергии определялось по данным в 967 пунктах в пределах юрисдикции энергетической компании TEPCO в рабочие дни до объявления чрезвычайного положения (2, 3, 6, 7 апреля) и в рабочие дни после (8, 9, 10 апреля). Ежемесячное потребление электроэнергии рассчитывалось по потреблению электроэнергии в день и пересчитывалось в счета за электроэнергию с использованием общего тарифного плана TEPCO для домашнего потребления.

Кроме того, опрос, проведенный электронным журналом той же компании в мае и охвативший 1885 респондентов, показал, что 79% из них стали больше времени проводить дома из-за введения удалённой работы и закрытия школ и детских садов в качестве мер по предотвращению заражения. Также 58% считают, что счета за электричество стали больше, чем обычно.

Повышение энергопотребления чувствуется, с одной стороны, из-за удалённой работы как таковой – то есть использования компьютеров и периферийных устройств, а с другой – из-за увеличения потребления электричества домашними электроприборами и теолевизорами.

Фотография к заголовку: PIXTA

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