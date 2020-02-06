Коронавирус бьёт по экономике Японии: доходы от туризма могут снизиться на 776 млрд йен

Новый коронавирус, впервые обнаруженный в китайском городе Ухань, продолжает распространяться, оказывая негативное влияние на японскую экономику. Предполагается, что ВВП Японии в 2020 году может снизиться на 776 млрд йен (0,14%) из-за снижения потока туристов из Китая и других стран.

К третьему февраля количество инфицированных новым коронавирусом составило более 17 000 человек. Это более чем вдвое больше 8000 заразившихся тяжёлым острым респираторным синдромом (SARS), который распространялся в 2002-2003 годах. Спрос на услуги авиатранспортных и туристических компаний в особенно горячий весенний сезон, когда в Китае отмечают Новый год, заметно снизился, что ударит по их бизнесу. В Японии поток туристов из Китая вырос в 20 раз по сравнению с 2002 годом, Финансовые организации бьют тревогу – нельзя закрывать глаза на экономический ущерб от падения спроса со стороны иностранных туристов.

По подсчётам исследовательского центра компании страхования жизни «Дайити», сделанным 27 января, ВВП Японии снизится на 483,3 млрд йен. Исследователи центра «Номура» в тот же день спрогнозировали падение ВВП на 776 млрд йен в связи с падением количества иностранных туристов в связи с коронавирусом. Такие прогнозы сделаны при допущении, что серьёзная эпидемия будет распространяться как SARS на протяжении нескольких месяцев; при этом эксперты «Номура» предупреждают, что если она продлится год, то падение ВВП составит 2 трлн 475 млрд йен (0,45%).

Влияние нового коронавируса на японскую экономику

Падение ВВП Центр «Номура» 776 млрд йен 2 трлн 475 млрд йен (при затяжной эпидемии) Центр «Дайити» 483,3 млрд йен

Источник: исследовательский центр компании страхования жизни «Дайити», исследовательский центр «Номура»; учтены только потери от сокращения потока иностранных туристов, хотя возможны и другие эффекты – снижение спроса, экономическая стагнация и т. п.

При анализе учитывались только эффекты снижения потока иностранных туристов, и источник в правительстве выражает опасение, что в случае затяжной эпидемии и роста количества инфицированных в стране к этому может добавиться уменьшение потребительских расходов и другие факторы.

Можно предположить и такой эффект, как разрыв производственных цепочек. Ухань, где остановлено движение общественного транспорта, является важным производственным центром, где производятся, например, автомобили и новейшие электронные приборы. Если эпидемию не остановить, то она повлияет и на японское производство, и на поставку деталей продукции. В случае, если такой разрыв цепи поставок распространится на весь Китай, он может привести к остановке производства в обширном регионе Азии и замедлению мировой экономики.

Фотография к заголовку: пункт санитарного контроля в аэропорту Нарита (Jiji Press)

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