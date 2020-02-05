В Японии круизное судно Diamond Princess с экипажем и 3700 пассажирами на борту поставлено на карантин

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Токио, 4 февраля. (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии изолировало круизное судно в порту Йокогама после того, как обнаружили, что высадившийся пассажир из Гонконга был заражён новым коронавирусом, который впервые был обнаружен в Ухане.

Должностные лица министерства проверяют состояние здоровья в общей сложности около 3700 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, которая прибыла в порт Йокогамы, столицы префектуры Канагава, около 19:30. Говорят, что некоторые пассажиры жалуются на недомогание.

Круизный корабль проходил карантин, когда он прибыл в порт Наха на Окинаве, но после обнаружения инфицированного из Гонконга он вновь поставлен на карантин.

По данным министерства, те, у кого обнаружены симптомы, проходят тестирование на вирус. Пассажирам и членам экипажа будет запрещено покидать круизное судно до тех пор, пока не станут известны результаты всех медицинских осмотров. Судну, возможно, будет разрешено причалить вечером 4 февраля или позже.

Согласно сообщению японского подразделения компании-оператора круизного корабля, мужчина из Гонконга возрастом более 80 лет прибыл на судно в Йокогаме 20 января и выходил в Гонконге 25 января. Инфицированность была обнаружена во время медицинского осмотра в больнице 1 февраля.

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