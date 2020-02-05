В Японии круизное судно Diamond Princess с экипажем и 3700 пассажирами на борту поставлено на карантин
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 февраля. (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии изолировало круизное судно в порту Йокогама после того, как обнаружили, что высадившийся пассажир из Гонконга был заражён новым коронавирусом, который впервые был обнаружен в Ухане.
Должностные лица министерства проверяют состояние здоровья в общей сложности около 3700 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, которая прибыла в порт Йокогамы, столицы префектуры Канагава, около 19:30. Говорят, что некоторые пассажиры жалуются на недомогание.
Круизный корабль проходил карантин, когда он прибыл в порт Наха на Окинаве, но после обнаружения инфицированного из Гонконга он вновь поставлен на карантин.
По данным министерства, те, у кого обнаружены симптомы, проходят тестирование на вирус. Пассажирам и членам экипажа будет запрещено покидать круизное судно до тех пор, пока не станут известны результаты всех медицинских осмотров. Судну, возможно, будет разрешено причалить вечером 4 февраля или позже.
Согласно сообщению японского подразделения компании-оператора круизного корабля, мужчина из Гонконга возрастом более 80 лет прибыл на судно в Йокогаме 20 января и выходил в Гонконге 25 января. Инфицированность была обнаружена во время медицинского осмотра в больнице 1 февраля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 400 000 китайских туристов отменят туры в Японию
- Сумеют ли в Японии сдержать распространение коронавируса до Олимпиады 2020 в Токио?
- Первая группа японских граждан вернулась в Японию из Ухани в связи с кризисом коронавируса
- Китайцы массово закупают медицинские маски в Японии в связи с кризисом коронавируса
- В Японии отмечен четвёртый случай заболевания новой формой коронавируса
- Расходы на медицину в Японии в 2018 году составили 42 трлн 600 млрд йен
- Медицинский туризм в Японии: цифры и факты
- Медицинское обслуживание иностранцев в Японии
- Регенеративная медицина в Японии: компания Dai Nippon Printing «печатает» клетки