Удалённая работа в условиях коронавируса в Японии: 60% опрошенных говорят о снижении производительности

Удалённая работа в условиях коронавируса в Японии: 60% опрошенных говорят о снижении производительностиОбщество
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Аналитическая организация «Нихон сэйсансэй хомбу» (Японский центр производительности труда) в середине мая провела опрос мнения работников о распространении новой коронавирусной инфекции. На вопрос о работе из дома – в основном это касается тех, кто работает удалённо по гибкому графику с использованием информационных технологий и не ограничен в выборе времени и места работы – 7,2% респондентов ответили, что производительность повысилась, и ещё 26,6% – что повысилась «в некоторой мере», то есть увеличение производительности чувствует более 30% опрошенных.
Наоборот, о некотором снижении производительности высказались 41,4%, а 24,8% однозначно сказали о снижении производительности. С другой стороны, довольны работой из дома 18,8%, и 38,2% «в некоторой степени довольны», то есть чуть менее 60% людей устраивает работа из дома.
Вопросы и ответы о работе из дома
Повысилась ли производительность? (%)
|Повысилась
|7,2
|Несколько повысилась
|26,6
|Несколько понизилась
|41,4
|Понизилась
|24,8
Довольны ли вы работой на дому? (%)
|Доволен
|18,8
|Скорее доволен
|38,2
|Скорее недоволен
|30,7
|Недоволен
|12,2
Источник: исследование «Нихон сэйсансэй хомбу»
Опрос проводился с 7 апреля, когда правительство объявило чрезвычайное положение в семи префектурах, примерно в течение месяца до 11-13 мая, охватив 1100 работников старше 20 лет по всей стране (не участвовали самозанятые и работники семейного бизнеса).
В то время, когда многие компании расширяли внедрение удалённой работы в ответ на распространение инфекции, у работников спрашивали, сколько дней в неделю они выходили на рабочее место за предыдущую неделю (в рабочие дни). Чаще всего, в 37,3% случаев, отвечали «1-2 дня», и «0 дней» в 32,1% ответов. 21,1% приходили на работу 3-4 дня за неделю, «5 дней и больше» – 9,5%. Общее количество ответов от 0 до 2 достигало около 70%. Вероятно, это связано с тем, что значительная доля респондентов – специалисты, работники технологической сферы и канцелярские работники, а в этих областях высока доля работающих из дома.
На вопрос о том, хотели бы они продолжать работу из дома и после окончания кризиса коронавируса, 24,3% ответили «Да» и 38,4% – «Скорее да», в целом более 60% опрошенных позитивно относятся к продолжению удалённой работы. Наоборот, не хотят продолжать работать из дома 10,4%, и не слишком хотят 26,9%.
Фотография к заголовку: Сотрудник компании «Хитати» работает из дома, 25 мая 2020 г., г. Кавасаки (Jiji Press)
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