В Японии сохраняется высокий риск сильных землетрясений на тихоокеанской стороне страны
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Токио, 26 марта (Jiji Press). Правительство сообщило, что вероятность мощного землетрясения на тихоокеанской стороне Японии в течение следующих 30 лет остаётся высокой.
Последняя карта сейсмической опасности 2020 года, выпущенная правительственным комитетом по исследованию землетрясений, показала вероятность землетрясения интенсивностью как минимум «6 и менее», что является третьим по величине уровнем семибалльной японской шкалы сейсмической интенсивности.
Согласно карте, вероятность составляет не менее 26% в восточной части Хоккайдо, самой северной части Японии, а также на тихоокеанской стороне восточного региона Канто, центрального региона Токай и западных регионов Кинки и Сикоку.
Такие результаты связаны с высокой вероятностью двух сильных морских землетрясений за ближайшие 30 лет.
Одно из них может иметь магнитуду около 8 и, согласно прогнозам, может произойти с вероятностью 80% вдоль жёлоба Тисима у Нэмуро на Хоккайдо.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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