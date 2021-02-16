Землетрясение в Японии и воспоминания о сильнейшем цунами 2011 года

Новости

Г. Иваки, Япония (Reuters). В воскресенье в небольшом баре, расположившемся на одной из улочек города Иваки, сильно пахло алкоголем: Хосино Аой выметала осколки бутылок от виски, разбившихся накануне во время сильных сейсмических толчков, которые, похоже, были последней фазой разрушительного землетрясения, обрушившегося на префектуру Фукусима в 2011 году.

Землетрясение силой 7,3 балла случилось в субботу незадолго до полуночи. Результатом стали разрушенные стены, выбитые окна и оползень в Фукусиме - районе, ближайшем к эпицентру. Более 100 человек получили ранения.

Иваки, где находится бар 46-летней Хосино, которая к моменту нашего разговора уже убрала осколки примерно 20 разбитых бутылок от виски в мешок для мусора, - это примерно 200 км (или 120 миль) к северу от Токио и совсем недалеко от эпицентра землетрясения.

«Мы сильно пострадали от пандемии коронавируса и поэтому с нетерпением ждали, когда сможем снова открыть наши заведения, а тут такое», - говорит она, имея в виду объявленное в регионе чрезвычайное положение, из-за чего ее бар был закрыт с начала января и должен был открыться 15 февраля.

«Несчастья просто валятся одно за другим».

По информации, полученной от Японского метеорологического агентства (JMA), предполагается, что недавняя сейсмическая активность является следствием землетрясения магнитудой 9,0, случившегося 11 марта 2011 года, вызвавшего цунами, унесшего жизни почти 20 000 человек на обширной территории на северо-востоке Японии и ставшего причиной серьезнейшей аварии на атомной станции «Фукусима-1», подобной которой мир не знал 25 лет. Агентство предупреждало о возможных афтершоках в течение нескольких дней.

Хосино говорит, что субботнее землетрясение вызвало пугающие воспоминания.

«Мое тело отреагировало мгновенно, я не могла унять дрожь. Ноги подкашивались, но я никак не могла решить, что же будет безопаснее - убежать или остаться, поэтому в итоге станцевала некий странный танец», - усмехается она.

По данным национальной телерадиокомпании NHK, по меньшей мере 121 человек получил ранения, в том числе переломы, но о смертельных случаях не сообщалось.

В JMA предупредили о ливнях, вероятных в пострадавшем от землетрясения регионе в понедельник, а также о том, что в результате землетрясения верхние слои почвы могли нарушиться и возможны оползни.

В воскресенье были отменены поезда в большую часть северной Японии. По информации NHK, ремонт сверхскоростного поезда Тохоку Синкансэн компании East Japan Railway Co может занять около 10 дней.

В ТОКИО КАЧАЛИСЬ ЗДАНИЯ

Землетрясение, случившееся в 23:08 (14:08 по Гринвичу), заставило качаться здания даже в столице Японии, в то время как в сотнях тысяч домов на востоке и северо-востоке Японии отключилось электричество. К утру электроснабжение было практически полностью восстановлено.

Несколько тысяч семей остались без воды. В пострадавшие районы были направлены грузовики-водовозы, к которым тут же выстроились очереди местных жителей с пластиковыми кувшинами.

Хотя большая часть Иваки не претерпела видимых изменений, с фасада как минимум одного здания обвалилась плитка, а из нескольких магазинов и ресторанов все еще доносится звук убираемого битого стекла.

В стене парикмахерской Эндо Ноборуо бразовалась трещина. 10 лет назад на том же месте открылась более широкая расщелина, но в остальном повреждений было мало.

64-летний Эндо говорит, что субботние подземные толчки никак нельзя сравнивать с землетрясением десятилетней давности, которое длилось несколько минут и сопровождалось частыми подземными толчками в течение нескольких недель.

«Мы практически вернулись к обычной жизни, за исключением нескольких особо пострадавших мест», - рассказывает он о восстановительных работах в районе.

На этот раз ни цунами, ни сообщений о проблемах на атомных станциях не было. NHK сообщила, что на реакторе Фукусима-2 из бассейна выдержки отработанного топлива вытекло около 160 миллилитров (5 унций) воды, однако опасности нет.

Авиакомпания ANA в воскресенье заявила, что ввела несколько дополнительных рейсов и запустила самолеты большей вместимости на других рейсах в северную Японию в воскресенье и понедельник.

Производители пива Asahi Group Holdings и Kirin Holdings, имеющие заводы в Фукусиме и Сэндае, заявили, что еще оценивают влияние воскресной сейсмической активности на свои предприятия. В Kirin сказали, что завод компании в Сэндае получил незначительные повреждения, но подлинные масштабы еще уточняются.

В то же время производители автомобилей Toyota и Nissan заявили, что ни один из их заводов в этом районе не пострадал.

Япония является одним из наиболее сейсмоактивных регионов мира, поэтому землетрясения здесь не редкость. Кроме того, на Японию приходится около 20% землетрясений магнитудой 6,0 или более.

(Репортаж из Иваки – Мураками Сакура и Като Иссэй; дополнительный репортаж из Токио – Андо Рицуко, Элейн Лайз, Сираки Маки и Ямамицу Эйми; сценарий Элейн Лайз, перевод Nippon.com)



Внешняя стена здания, обрушившаяся в результате сильного землетрясения, город Иваки, префектура Фукусима, Япония, 14 февраля 2021 года. REUTERS / Issei Kato



Сотрудник городской библиотеки возвращает на полки книги, упавшие в результате сильного землетрясения, город Иваки, префектура Фукусима, Япония, 14 февраля 2021 года. REUTERS / Issei Kato



70-летняя Мицуэ Хиса, владелица японского паба идзакая, убирает разбитую посуду в своем заведении после сильного землетрясения, город Иваки, префектура Фукусима, Япония, 14 февраля 2021 года. REUTERS / Issei Kato

Статьи по теме