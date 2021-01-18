Великое восточно-японское землетрясение и цунами 11 марта 2011 года: трагическая история региона Тохоку

В начале этого года будет отмечаться десятая годовщина с момента Великого восточно-японского землетрясения. Журналист и бывший вице-президент Банка Японии Фудзивара Сакуя опубликовал на Nippon.com эссе, вспоминая свой родной регион Тохоку.

Япония – страна, обречённая на стихийные бедствия

Начало 2021 года связано для меня с глубокими переживаниями. Прошло 10 лет с момента Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года, это седьмой год Быка в моей жизни, я родился в год Быка, и этот Новый год наступил в разгар глобальной эпидемии нового коронавируса.

Десять лет назад около 15:00 11 марта я работал над рукописью в своём кабинете у себя дома в Йокогаме. Затем оконное стекло заскрипело от внезапной тряски, с полки обрушились книги, а я сам упал со стула. Когда я вышел на улицу, пешеходы и водители проезжающих машин были в растерянности. По телевидению сообщали о сильном землетрясении интенсивностью в 7 баллов, которое произошло у полуострова Осика в префектуре Мияги.

Родившись в 1937 году в городе Сэндай в префектуре Мияги, я проводил время в Иватэ, Аките и других частях региона Тохоку, после начала Тихоокеанской войны переехал с отцом в Северную Корею, а затем скитался в отдалённых районах Маньчжурии – мой отец был лингвистом и этнографом, он занимался полевыми исследованиями. 9 августа 1945 года советский танковый корпус в нарушение международного договора внезапно вторгся в расположенный на границе между Маньчжурией и СССР городок (в настоящее время это Монгольский автономный район в Китае), нам пришлось спешно бежать, и полтора года мы жили как беженцы в Аньдуне, портовом городе в Южной Маньчжурии. Когда я узнал о том, что от массовых убийств, проведённых советскими танковыми корпусами сразу вскоре после нашего бегства, спаслось лишь ничтожное количество японцев, я вновь ощутил жуткий страх перед трагедией войны.

Я долгое время жил в Северной Америке, работая специальным корреспондентом в США и Канаде, а затем собирал материал, путешествуя по Азии и Европе, в результате чего хорошо осознал, что моя родина, Японский архипелаг, по сравнению с другими странами просто обречена на стихийные бедствия – сильные землетрясения, вулканические взрывы и большие цунами – в силу геополитических причин своего появления и истории.

Оглядываясь на историю Японии после реставрации Мэйдзи – японско-китайскую и русско-японскую войны, продвижение в Азию и Тихоокеанскую войну – мы можем увидеть, что японское общество значительно изменилось за 40-летний цикл. В разделе науки о теориях социальных систем известны разработчики теории цикличности социальных систем, такие как Кондратьев, Шумпетер и Модельски, и среди основных причин общественных изменений они называют войны, эпидемии и научно-технологические новшества. Однако как уроженец Тохоку, где случается много стихийных бедствий, мне сразу приходит в голову, что в случае Японии обязательными факторами в теории волнового движения систем являются стихийные бедствия, такие как сильные землетрясения.

Историческая связь между делегацией в Европу и стихийными бедствиями

После работы в медиакомпании Jiji Press я занимался финансами (Банк Японии), аналитическими исследованиями (Исследовательский институт «Хитати») и энергетикой (Tohoku Electric Power). Особенно поразил меня опыт Великого восточно-японского землетрясения, случившегося там, где я работал в качестве сотрудника Tohoku Electric Power. В Тохоку авария на АЭС «Фукусима-1» Токийской электроэнергетической компании крупным планом показала серьёзные проблемы японской экономики и общества, связанные с атомными электростанциями.

В конце прошлого года правительство одобрило возобновление использования атомной электростанции «Онагава» компании Tohoku Electric Power, и губернатор префектуры Мияги разрешил возобновить её работу, но после этого Осакский окружной суд признал недоработки в ходе государственной инспекции, разрешившей работу АЭС «Ои» в Фукуи, так что ситуация с перезапуском АЭС крайне неопределённая.

Во время посещения атомной электростанции «Онагава» я часто с горы на полуострове Осика, обращённом к острову Кинкасан, смотрел вниз, на порт Цукиноура, откуда отправлялась направленная Датэ Масамунэ «Миссия в Европу годов Кэйтё», в составе которой был Хасэкура Цунэнага (ок. 1570-1621). Через год после отбытия делегации порт Цукиноура был опустошён сильным цунами землетрясения годов Кэйтё. Хасэкура Цунэнага вернулся в Японию, но план Датэ Масамунэ по установлению связей с европейскими христианскими странами потерпел неудачу. Наблюдая за реконструированным судном «Сан-Хуан-Батиста», стоящим на якоре в порту Цукиноура внизу, я думал об исторической связи между тем большим проектом и стихийным бедствием.

В то время я также служил советником сэндайской газеты «Кахоку симпо». Сразу же после землетрясения газета создала «Комитет возрождения Тохоку», организовала осмотр пострадавших территорий и пригласила экспертов для обсуждения, и после многократно проделанной работы через полгода выступила с предложениями по восстановлению. В ходе осмотров мест я услышал множество трагических историй – о смерти сотрудницы мэрии Минами-санрику, которая до самого конца призывала к эвакуации горожан с верхнего этажа ратуши через громкоговоритель, о гибели более половины детей младшей школы Окава, не успевших спастись из-за задержек с инструкциями по эвакуации...

Обязанность рассказать о трагедии Тохоку

По моей работе сделали мюзикл, и я сопровождал театральную труппу «Сики» в турне поддержки по пострадавшим районам. В программе была постановка «Юта и таинственные друзья» по произведению Миуры Тэцуо. Это история о слабом мальчике по имени Юта, которого отослали из Токио в Аомори, где он обретает силу благодаря эмоциональному обмену и поддержке «друзей», в роли которых выступают дзасики-вараси, духи детей, которых здесь были вынуждены убить из-за великого голода, вызванного сильными землетрясениями и морозами в эпоху Эдо (1603-1868).

Трагедии Тохоку с тех пор, как вождь айну Атэруи потерпел поражение от Саканоуэ Тамурамаро, продолжались – государство Ямато стремилось подчинить древнее население времён Дзёмон в ходе Первой девятилетней, Второй трёхлетней кампаний, сёгунат Камакура завоевал Хираидзуми, где спасался бегством Минамото-но Ёсицунэ. Затем, в конце периода Эдо, армии Сацумы и Тёсю , поднявшие парчовый флаг восстановления императорского правления, преследовали силы союза княжеств Тохоку до крепости Горёкаку в Хакодатэ. Долгая история трагедий Тохоку продолжалась и в период Сёва до военной поры.

Я пишу это не для того, чтобы выразить здесь японское чувство бренности бытия, как в «Записках из кельи» (Ходзёки), и это не стенания жертвы бедствия о своих несчастьях. Я пишу с ощущением того, что воспоминания о прошлом связаны с будущими надеждами, как мне говорит моё профессиональное сознание журналиста, стремящегося оставить записи. Из тех же побуждений я написал документальный рассказ о военном опыте одного мальчика и биографию Ямагути Ёсико, актрисы, которая испытывала страдания, выбирая между войной и миром, между своей родиной и вражеской страной. Журналист обязан оставить потомкам переживания времён войн, землетрясений и эпидемий. Эти записки – тоже маленькая часть такого труда.

Фотография к заголовку: Побережье полуострова Осика (PIXTA)

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