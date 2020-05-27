Не слишком ли много землетрясений в Японии в этом году?

В течение выходных в конце апреля и начале мая (Золотой недели) в преф. Тиба произошло два землетрясения с интенсивностью в 4 балла по японской шкале. 17-19 мая вновь прошёл ряд землетрясений с такой интенсивностью. Поскольку это происходит в период распространения нового коронавируса, многие задаются вопросом – а что, если именно сейчас произойдёт сильное землетрясение? Мы подсчитали, сколько землетрясений с интенсивностью 3 балла и выше произошло за 2020 год и сравнили с прошлыми годами. В Японии, где землетрясения не редкость, следует всегда быть готовыми к бедствиям.

В северной части префектуры Тиба 4 и 6 мая произошли землетрясения с максимальной интенсивностью 4 балла по японской шкале. Во время землетрясения 6 мая интенсивность в 3 балла была зарегистрирована и в Токио, Сайтаме и Канагаве. Кроме того, четыре землетрясения с максимальной интенсивностью в 4 балла произошло с 17 до 19 мая. Ввиду того, что это происходило в период самоизоляции как меры борьбы с распространением нового коронавируса, в соцсетях многие люди выражали тревогу по поводу участившихся землетрясений и задавались вопросом – а что, если именно сейчас случится землетрясение в разломе Нанкай?

Землетрясения случаются не чаще, чем в прошлом

В базе данных Метеорологического агентства Японии мы нашли землетрясения с сейсмической интенсивностью 3 или более по всей стране за период с января до 17 мая 2020 года. Действительно, по сравнению с периодом с января до марта начиная с апреля землетрясения происходят несколько чаще. В мае до 14:00 19 мая случилось 6 землетрясений интенсивностью 4 балла и 14 землетрясений в 3 балла, что значительно превышает такие показатели за апрель.

Сколько же было землетрясений в период с января по апрель в последние 5 лет?

Из диаграммы видно, что нынешний год не особенно выделяется. Когда 14 и 16 апреля 2016 года случились землетрясения с интенсивностью 7 баллов в Кумамото, только за апрель зарегистрировали 457 толчков с интенсивностью в 3 балла и выше. Большинство из них произошло в префектурах Кумамото и Ойта.

Современная наука не может с точностью предсказать, сколько землетрясений и какой интенсивности произойдёт в данном регионе в течение какого-то количества дней. В 2016 году с января и до первого землетрясения интенсивностью в 7 баллов в 21:26 14 апреля произошло 48 землетрясений с интенсивностью в 3 балла и выше по всей стране, и ни одного с эпицентром в Кумамото. Количество землетрясений – это ценные, но всё же не более чем справочные данные.

В сумке на случай стихийного бедствия есть мыло и маска?

Каждый, наверное, по своему опыту знает, что небольшие толчки легко можно не заметить во время ходьбы или занятий спортом, тогда как если вы спокойно сидите дома, то они ощущаются весьма заметно. Землетрясение 4 мая произошло в 10 часов вечера, а 6 мая – в 2 часа ночи, благодаря чему они были легко ощутимы. При этом они случились во время самоизоляции, когда очень мало людей выходило из дома. Вероятно, из-за этого, а также на фоне опасений в связи с коронавирусом эти землетрясения привлекли особое внимание и вызвали тревогу.

В Японии землетрясения не редкость, и она пережила немало очень сильных землетрясений. Не стоит, конечно, постоянно находиться в страхе перед стихией, но стоит учитывать такую возможность и принимать соответствующие меры.

И ранее привлекали внимание к необходимости мер предотвращения инфекционных заболеваний, таких как простуда и грипп, в эвакуационных центрах, где находится много людей и соблюдение правил гигиены является проблемой. Положили ли вы в сумку на случай стихийного бедствия маску, дезинфицирующее средство, мыло или влажные салфетки? Особое значение приобретают меры по дезинфекции и санитарии в период, когда ещё не остановлено распространение нового коронавируса. Вероятно, для вентиляции будут открывать окна и дверные проёмы эвакуационных центров. Стоит, наверное, позаботиться о том, чтобы подготовиться к жизни в таких условиях – например, подготовить одежду для разных температурных условий.

* Статья впервые опубликована 15 мая. После этого землетрясения с максимальной интенсивностью в 4 балла произошли 17 мая в г. Анан преф. Токусима, 18 мая в г. Мацусима преф. Мияги, 19 мая в г. Сома преф. Фукусима и г. Такаяма преф. Гифу, после чего данные в статье обновили.

Фотография к заголовку: После землетрясения в Кумамото в эвакуационных центрах можно было видеть людей в масках

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