Озеро Товада: голубая жемчужина региона Тохоку

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Озеро Товада



Озеро Товада зимой

Живописное озеро Товада расположено на границе префектур Аомори и Акита. Кальдерное озеро расположено в конической впадине, образованной извержением вулкана Товада около 20 миллионов лет назад.

Озеро с наибольшей глубиной в 326,8 метра является третьим по глубине озером в Японии. Оно расположено на высоте 400 метров над уровнем моря, вдоль 46-километровой береговой линии растёт густой лес, это очень популярное место для любования осенней листвой. Тёмно-синяя вода озера не замерзает даже во время зимних холодов и отражает окружающие пейзажи, создавая сказочный эффект.

Как добраться: 3-4 часа на автобусе от железнодорожного вокзала Син-Аомори.

Вебсайт (на английском языке)

Фотография к заголовку: Синие воды озера Товада (фотография с сайта Aptinet Aomori Sightseeing Guide)

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