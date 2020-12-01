Пострадавший от цунами город закрывает проект по возвращению владельцам потерянных вещей

Новости

Кэсэннума, префектура Мияги, 30 ноября (Jiji Press). В июне 2011 года, спустя три месяца после мощнейшего землетрясения и вызванного им цунами, в городе Кэсэннума, что в префектуре Мияги на северо-востоке Японии, стартовал проект по возвращению найденных фотографий и других памятных вещей людям, потерявшим их во время цунами.

После нескольких лет обсуждений власти пострадавшего от цунами города на тихоокеанском побережье Японии приняли решение закрыть проект в конце февраля 2021 года. В следующем году исполняется 10 лет с даты стихийного бедствия и, в связи с тем, что все меньше и меньше людей приходят за своими вещами, городские власти пришли к выводу, что проект должен быть завершен.

Около миллиона предметов было очищено и сохранено в рамках проекта под эгидой объединенной ассоциации. При этом места, где предоставлялся доступ к найденным объектам, посетило свыше 10 000 человек, пострадавших в результате стихийного бедствия. На сегодняшний день владельцам возвращено около 700 000 единиц хранения.

После завершения проекта 110 000 невостребованных фотографий будут переданы в музей города. Если их владельцы дадут о себе знать, городские власти распечатают для них фотографии сохраненных изображений.

Решение властей закрыть проект подтолкнуло людей снова попробовать поискать свои вещи. По сравнению с последними годами, когда число посетителей экспозиции «Руины Великого восточно-японского землетрясения» в городском музее Кэсэннумы, где находится база данных хранящихся предметов, исчислялось несколькими человеками в месяц, в ноябре текущего года поток посетителей вырос в 20 раз.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме