В северо-восточном регионе Тохоку переводчиков учат рассказывать о стихийных бедствиях

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Минамисанрику, преф. Мияги, 11 октября (Jiji Press). С начала октября переводчики присоединились к учебной программе для сопровождения экскурсий, чтобы объяснять события Великого восточно-японского землетрясения и цунами, принёсшего разрушения в регионе Тохоку на северо-востоке Японии.

Программа является частью мер по обеспечению доступности таких туров на нескольких языках для иностранных туристов, которые очень заинтересованы в защите от стихийных бедствий после того, как пандемия коронавируса будет взята под контроль.

3-4 октября 11 жителей Тохоку присоединились к программе в г. Минамисанрику преф. Мияги, одном из наиболее пострадавших от цунами районов, чтобы переводить истории о катастрофе, рассказываемые профессиональными рассказчиками катарибэ.

Программа входит в число мер Агентства по восстановлению по развитию культурного обмена в Тохоку и была организована группами, в том числе некоммерческой организацией из г. Сэндая преф. Мияги, которая помогает людям передавать опыт бедствия другим.

Участники посетили эвакуационный центр и место для поминальных служб на холме, а также остатки построек, разрушенных катастрофой, и переводили рассказы катарибэ на английский язык.

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