В северо-восточном регионе Тохоку переводчиков учат рассказывать о стихийных бедствиях
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Минамисанрику, преф. Мияги, 11 октября (Jiji Press). С начала октября переводчики присоединились к учебной программе для сопровождения экскурсий, чтобы объяснять события Великого восточно-японского землетрясения и цунами, принёсшего разрушения в регионе Тохоку на северо-востоке Японии.
Программа является частью мер по обеспечению доступности таких туров на нескольких языках для иностранных туристов, которые очень заинтересованы в защите от стихийных бедствий после того, как пандемия коронавируса будет взята под контроль.
3-4 октября 11 жителей Тохоку присоединились к программе в г. Минамисанрику преф. Мияги, одном из наиболее пострадавших от цунами районов, чтобы переводить истории о катастрофе, рассказываемые профессиональными рассказчиками катарибэ.
Программа входит в число мер Агентства по восстановлению по развитию культурного обмена в Тохоку и была организована группами, в том числе некоммерческой организацией из г. Сэндая преф. Мияги, которая помогает людям передавать опыт бедствия другим.
Участники посетили эвакуационный центр и место для поминальных служб на холме, а также остатки построек, разрушенных катастрофой, и переводили рассказы катарибэ на английский язык.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Суд постановил, что государство должно выплатить более 1 млрд йен эвакуированным в результате ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1»
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Девять лет после Великого восточно-японского землетрясения: восстановление пострадавших регионов
- История атомных электростанций Фукусимы
- Человек, который спас Японию. Дело жизни, борьба и смерть экс-директора АЭС «Фукусима-1»
- Атомная энергетика в Японии
- 30 лет со времени аварии на Чернобыльской АЭС и 5 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1»