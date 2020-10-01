Суд постановил, что государство должно выплатить более 1 млрд йен эвакуированным в результате ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1»
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Сэндай, преф. Мияги, 30 сентября (Jiji Press). Высокий суд Сэндая обязал правительство Японии и компанию Tokyo Electric Power Company Holdings выплатить в общей сложности 1010 млн йен в качестве возмещения ущерба 3550 людям, которые были вынуждены эвакуироваться после ядерной аварии, случившейся в марте 2011 года.
Сумма ущерба была увеличена по сравнению с требовавшейся постановлением суда низшей инстанции, который постановил выплатить в общей сложности около 500 миллионов примерно 2900 истцам.
В иске около 3600 истцов, которые покинули свои дома после трёх расплавлений топлива на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO в префектуре Фукусима, сильно пострадавшей от землетрясения и цунами в марте 2011 года, потребовали, чтобы правительство и TEPCO заплатили в общей сложности около 21,5 млрд йен в качестве компенсации за ущерб и работы по уменьшению радиации в районах, где они жили, до уровня перед ядерной аварией.
Это постановление было первым, вынесенным судом высокой инстанции по иску о возмещении ущерба для оценки ответственности правительства за ядерную аварию.
На данный момент 13 районных судов вынесли решения по связанным с аварией делам, причём относительно признания ответственности правительства решения разделились.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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