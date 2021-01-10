В Японии 10,66 миллионов человек родилось в годы Быка, при этом родившихся в 2009 году меньше, чем тех, кто родился в 1937 году

Вот и наступил Новый год. В предыдущий год Быка, в 2009 году, родилось 1,06 миллиона человек, что почти вдвое меньше 2,03 миллионов младшего поколения бэби-бумеров, родившихся в 1973 году. Предполагают, что многие стараются избежать беременности из-за коронавирусного кризиса, и, вероятно, рождаемость в 2021 году будет ещё более низкой.

По оценкам Статистического управления Министерства внутренних дел и коммуникаций, на 1 января 2021 года количество родившихся в годы Быка составляет 10,66 миллиона человек при общей численности населения в 125,56 миллиона человек (61,1 миллиона мужчин и 64,46 миллиона женщин), то есть в год Быка родилось 8,5% населения Японии, 5,17 миллиона мужчин и 5,49 миллиона женщин, их на 320 000 человек больше, чем мужчин.

По годам рождения в годы Быка больше всего родившихся в 1949 году, которым в 2021 году исполнится 72 года, – это поколение послевоенного бэби-бума, их в Японии 2,11 миллиона человек, за ними следует второе поколение бэби-бумеров (2,03 млн человек), родившиеся в 1973 году, которым в этом году будет 48 лет. На третьем месте по численности родившиеся в 1961 году (60 лет), 1,49 млн человек.

Самых младших, рождённых в предыдущий год Быка в 2009 году (12 лет), насчитывается 1,06 миллиона человек, что на 30 000 меньше, чем тех, кто родился в 1936 году (84 года).

Количество родившихся в годы Быка

Год рождения и возраст Население (млн чел.) Доля (%) 2009, 12 лет 1,06 9,4 1997, 24 года 1,28 11,3 1985, 36 лет 1,41 12,7 1973, 48 лет 2,03 18,3 1961, 60 лет 1,49 13,6 1949, 72 года 2,11 20,3 1937, 84 года 1,09 11,8 1925, 96 лет 0,19 2,7

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций

Что касается распределения населения по двенадцати годам, то больше всего в Японии родившихся в годы Мыши, 11,38 миллиона человек, а родившиеся в год Быка на третьем месте по численности (10,66 млн чел.).

Население Японии по годам рождения

Животные 12-летнего цикла Численность (млн чел.) Доля (%)

и номер в рейтинге Всего населения 125,56 100% Мышь (子, нэ) 11,38 9,1 / (1) Бык (丑, уси) 10,66 8,5 / (3) Тигр (寅, тора) 10,34 8,2 / (9) Заяц (卯, у) 10,18 8,1 / (10) Дракон (辰, тацу) 10,35 8,2 / (8) Змея (巳, ми) 10,38 8,3 / (6) Лошадь (午, ума) 9,83 7,8 / (12) Овца (未, хицудзи) 10,43 8,3 / (4) Обезьяна (申, сару) 10,37 8,3 / (7) Петух (酉, тори) 10 8,0 / (11) Собака (戌, ину) 10,42 8,3 / (5) Кабан (亥, и) 11,22 8,9 / (2)

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций.

Фотография к заголовку: PIXTA

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