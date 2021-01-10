В Японии 10,66 миллионов человек родилось в годы Быка, при этом родившихся в 2009 году меньше, чем тех, кто родился в 1937 году

В Японии 10,66 миллионов человек родилось в годы Быка, при этом родившихся в 2009 году меньше, чем тех, кто родился в 1937 годуОбщество
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По оценкам Статистического управления Министерства внутренних дел и коммуникаций, на 1 января 2021 года количество родившихся в годы Быка составляет 10,66 миллиона человек при общей численности населения в 125,56 миллиона человек (61,1 миллиона мужчин и 64,46 миллиона женщин), то есть в год Быка родилось 8,5% населения Японии, 5,17 миллиона мужчин и 5,49 миллиона женщин, их на 320 000 человек больше, чем мужчин.
По годам рождения в годы Быка больше всего родившихся в 1949 году, которым в 2021 году исполнится 72 года, – это поколение послевоенного бэби-бума, их в Японии 2,11 миллиона человек, за ними следует второе поколение бэби-бумеров (2,03 млн человек), родившиеся в 1973 году, которым в этом году будет 48 лет. На третьем месте по численности родившиеся в 1961 году (60 лет), 1,49 млн человек.
Самых младших, рождённых в предыдущий год Быка в 2009 году (12 лет), насчитывается 1,06 миллиона человек, что на 30 000 меньше, чем тех, кто родился в 1936 году (84 года).
Количество родившихся в годы Быка
|Год рождения и возраст
|Население (млн чел.)
|Доля (%)
|2009, 12 лет
|1,06
|9,4
|1997, 24 года
|1,28
|11,3
|1985, 36 лет
|1,41
|12,7
|1973, 48 лет
|2,03
|18,3
|1961, 60 лет
|1,49
|13,6
|1949, 72 года
|2,11
|20,3
|1937, 84 года
|1,09
|11,8
|1925, 96 лет
|0,19
|2,7
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций
Что касается распределения населения по двенадцати годам, то больше всего в Японии родившихся в годы Мыши, 11,38 миллиона человек, а родившиеся в год Быка на третьем месте по численности (10,66 млн чел.).
Население Японии по годам рождения
|Животные 12-летнего цикла
|Численность (млн чел.)
|Доля (%)
и номер в рейтинге
|Всего населения
|125,56
|100%
|Мышь (子, нэ)
|11,38
|9,1 / (1)
|Бык (丑, уси)
|10,66
|8,5 / (3)
|Тигр (寅, тора)
|10,34
|8,2 / (9)
|Заяц (卯, у)
|10,18
|8,1 / (10)
|Дракон (辰, тацу)
|10,35
|8,2 / (8)
|Змея (巳, ми)
|10,38
|8,3 / (6)
|Лошадь (午, ума)
|9,83
|7,8 / (12)
|Овца (未, хицудзи)
|10,43
|8,3 / (4)
|Обезьяна (申, сару)
|10,37
|8,3 / (7)
|Петух (酉, тори)
|10
|8,0 / (11)
|Собака (戌, ину)
|10,42
|8,3 / (5)
|Кабан (亥, и)
|11,22
|8,9 / (2)
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций.
Фотография к заголовку: PIXTA
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