В Японии с мая резко упало количество уведомлений о беременности: коронавирус подстёгивает падение рождаемости?

В этом году детские учреждения закрывались на долгое время из-за распространения нового коронавируса, детям рекомендовали воздерживаться от выхода из дома. Неопределенность перспектив, вероятно, оказывает влияние на принятие важных жизненных решений о браке и беременности.

Количество уведомлений о беременности, подаваемых в местные органы власти по всей стране, в мае, когда действовало чрезвычайное положение в связи с распространением инфекции нового коронавируса, составило 67 919, что на 17,1% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. В июне их количество случаев снизилось на 5,4% до 67 115, и на 10,9% в июле, до 69 448, что значительно ниже, чем в предыдущем году. Общий показатель с января по июль также снизился на 5,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 513 850.

С января по апрель количество уведомлений о беременности показывало почти такую ​​же динамику, как в 2018 и 2019 годах, но с мая тенденция явно изменилась. Возможно, эпидемия нового коронавируса вызывает у людей беспокойство в связи с необходимостью обращаться в больницу, тревогу о вероятном ухудшении ситуации с занятостью, и они воздерживаются от брака или родов.

Число рождений в Японии превышало 2,5 миллиона в год во время первого бэби-бума (1947-1949) сразу после окончания войны и более 2 миллионов во время второго бэби-бума (1971-1974), но с тех пор оно постоянно идёт на спад, и в 2007 году количество смертей превысило количество рождений. Поколению второго бэби-бума уже за 40, оно выходит из детородного возраста и ожидается, что число рождений будет продолжать снижаться, при этом под влиянием эпидемии оно упадёт ещё сильнее.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения рекомендует до 11-й недели беременности подавать уведомление о беременности в местные муниципалитеты, чтобы обеспечить получение надлежащих услуг по охране здоровья матери и ребенка, включающих медицинские осмотры матери. Для определения влияния эпидемии на рождаемость Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения собрало данные по всей стране.

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