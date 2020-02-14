Притеснения матерей в Японии: понижение в должности и увольнения

В Японии нередки случаи притеснения женщин в случае беременности и родов. По данным НПО «Матахара Net», в 54% случаях обращающиеся к ним женщины жаловались на понижение в должности и увольнения.

Сугиура Хироми, доцент аспирантуры Университета Сайтама Гакуэн, проанализировала 238 случаев, с которыми столкнулось НПО «Матахара Net» со времени основания в 2014 году и до 2017 года.

Чаще всего, в 54% случаев, речь шла об «обесценивающем обращении» на работе, понижении в должности и увольнениях. Следующими по частоте, 37%, были жалобы на «психологические издевательства» – агрессивные высказывания начальства и сотрудников, неприязнь с их стороны, и в общей сложности это составило 90%. Ещё 5% женщин испытали «физические издевательства», когда из-за разнообразного давления они испытывали ущерб для здоровья, в том числе очень серьёзный – посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия из-за вынужденного увольнения, аборт из-за давления со стороны компании.

Ущерб может быть многосторонним, часто издевательства наносят как психологический, так и физический вред, и при анализе учитывали те стороны, на которые особенно жаловались, или же от которых терпели наибольший ущерб.

В 64% случаев издевательства происходили во время беременности, в 16% – после возвращения на работу, в 13% случаев – во время отпуска для родов и по воспитанию ребёнка. В период беременности чаще всего наблюдались принуждение к уходу с работы, увольнения, освобождение в связи с окончанием срока контракта. Особенность притеснений во время отпуска, перед возвращением на работу состоит в том, что женщину убеждают уволиться под предлогом того, что её рабочее место занято и возвращаться некуда, или же хуже обращаются ещё до выхода на работу. После возвращения на работу чаще всего наблюдается обесценивающее поведение – могут снизить зарплату, понизить в должности, по своему усмотрению поменять состав рабочих обязанностей, принуждать к переходу на неполную занятость.

Фотография к заголовку: Беременная женщина и «Знак материнства» (© yoshimi/PIXTA)

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