Население Японии в 1920 году и сейчас: что изменилось?Общество
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Национальная перепись населения, проводимая каждые пять лет, является важным источником государственной статистики, она охватывает всех проживающих в стране и все домохозяйства. В ходе переписи собирают данные о количестве домохозяйств, возрасте жителей и их занятости. В этом году отмечается сотая годовщина первой переписи населения Японии, которая была проведена в 1920 году.
Без современных средств связи было очень непросто объявить о переписи по всей стране и собрать ответы. Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, стоит новая проблема. Во время последней переписи Министерство внутренних дел и коммуникаций внедрило метод интерактивных ответов через смартфоны и другие устройства. Сейчас поставлена цель повысить количество ответов онлайн до 50% по сравнению с 36,9% в предыдущий раз, чтобы свести к минимуму необходимость сбора ответов переписчиками.
Перепись 2020 года ещё не проведена, но можно сравнить некоторые текущие данные с информацией 100-летней давности. Население Японии увеличилось более чем вдвое за этот период, количество домохозяйств выросло в 4,5 раза, так что на сравнительно небольшой территории страны стало гораздо больше людей и жилых зданий. При этом среднее число людей в одном домохозяйстве сократилось вдвое, стало меньше больших семей. В настоящее время доля населения в возрасте до 15 лет составляет одну треть от показателя 1920 года, в то время как коэффициент рождаемости составляет одну четвёртую от числа, зарегистрированного в первой переписи. Какие перемены ждут Японию в нынешнем столетии?
|1920
|Сейчас
|Население
|55 963 000 чел.
|126 167 000 чел.
|
Возрастной
состав
|До 15 лет
|36,5%
|12,1%
|15-64 года
|58,3%
|59,5%
|65 лет и старше
|5,3%
|28,4%
|
Количество домохозяйств
|11,12 млн
|49,94 млн
|Человек в домохозяйстве
|4,89
|2,47
|Общий коэффициент рождаемости
|5.11
|1.39
|Средняя продолжительность жизни
|Женщины
|43,2 года
|86,99 года
|Мужсины
|42,06 года
|80,75 года
|Иностранные граждане
|80 000 чел.
|1,65 млн чел.
|Среднегодовая температура
|14,2°C
|16,5°C
Создано Nippon.com на основе данных Министерства внутренних дел и коммуникаций, Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения и Японского метеорологического агентства
Фотография к заголовку: Токийский район Нихомбаси в эпоху Тайсё (1912-1926), предоставлена Национальной библиотекой парламента Японии
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