Население Японии в 1920 году и сейчас: что изменилось?

Факты о Японии

За последние сто лет население и средняя продолжительность жизни в Японии выросли более чем вдвое, и средний возраст жителей Японии продолжает расти.

Национальная перепись населения, проводимая каждые пять лет, является важным источником государственной статистики, она охватывает всех проживающих в стране и все домохозяйства. В ходе переписи собирают данные о количестве домохозяйств, возрасте жителей и их занятости. В этом году отмечается сотая годовщина первой переписи населения Японии, которая была проведена в 1920 году.

Без современных средств связи было очень непросто объявить о переписи по всей стране и собрать ответы. Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, стоит новая проблема. Во время последней переписи Министерство внутренних дел и коммуникаций внедрило метод интерактивных ответов через смартфоны и другие устройства. Сейчас поставлена цель повысить количество ответов онлайн до 50% по сравнению с 36,9% в предыдущий раз, чтобы свести к минимуму необходимость сбора ответов переписчиками.

Перепись 2020 года ещё не проведена, но можно сравнить некоторые текущие данные с информацией 100-летней давности. Население Японии увеличилось более чем вдвое за этот период, количество домохозяйств выросло в 4,5 раза, так что на сравнительно небольшой территории страны стало гораздо больше людей и жилых зданий. При этом среднее число людей в одном домохозяйстве сократилось вдвое, стало меньше больших семей. В настоящее время доля населения в возрасте до 15 лет составляет одну треть от показателя 1920 года, в то время как коэффициент рождаемости составляет одну четвёртую от числа, зарегистрированного в первой переписи. Какие перемены ждут Японию в нынешнем столетии?

1920 Сейчас Население 55 963 000 чел. 126 167 000 чел. Возрастной состав До 15 лет 36,5% 12,1% 15-64 года 58,3% 59,5% 65 лет и старше 5,3% 28,4% Количество домохозяйств 11,12 млн 49,94 млн Человек в домохозяйстве 4,89 2,47 Общий коэффициент рождаемости 5.11 1.39 Средняя продолжительность жизни Женщины 43,2 года 86,99 года Мужсины 42,06 года 80,75 года Иностранные граждане 80 000 чел. 1,65 млн чел. Среднегодовая температура 14,2°C 16,5°C

Создано Nippon.com на основе данных Министерства внутренних дел и коммуникаций, Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения и Японского метеорологического агентства

Фотография к заголовку: Токийский район Нихомбаси в эпоху Тайсё (1912-1926), предоставлена Национальной библиотекой парламента Японии

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