[Видео] Ущелье Наруко привлекает посетителей красотой осенней листвы

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Лес в ущелье Наруко в городе Осаки в префектуре Мияги полностью окрасился в цвета осени. Даже в будние дни сюда приезжает много туристов, чтобы полюбоваться осенними пейзажами. По данным регионального отдела развития Наруко, лучшее время для посещения продлится до начала ноября. Видео снято 30 октября.

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