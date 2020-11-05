[Видео] Ущелье Наруко привлекает посетителей красотой осенней листвы

Видео Туризм

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Лес в ущелье Наруко в городе Осаки в префектуре Мияги полностью окрасился в цвета осени. Даже в будние дни сюда приезжает много туристов, чтобы полюбоваться осенними пейзажами. По данным регионального отдела развития Наруко, лучшее время для посещения продлится до начала ноября. Видео снято 30 октября.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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