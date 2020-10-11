[Видео] Гора Акита-Комагатакэ: несложное восхождение и прекрасные виды

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Высота горы Акита-Комагатакэ составляет 1637 метров над уровнем моря, и это самая высокая гора в префектуре Акита. Она известна изобилием альпийских растений, а с вершины открывается прекрасный вид на ярко-синие воды озера Тадзава, расположенного западнее. На юге возвышается гора Тёкан, напоминающая гору Фудзи, она находится на границе префектур Акита и Ямагата, а с восточной стороны открывается великолепный вид на гору Иватэ. До восьмой станции, где находится начало тропы, можно доехать на машине, затем после несложного восхождения вы насладитесь круговой панорамой. По дороге вы увидите пруд Амида, спокойное и умиротворяющее место. Неподалёку находится живописное место под названием «Долина Муми-троллей», и немного дальше – деревня горячих источников Нюто-онсэнкё.

Летом, когда много туристов, гора может быть закрыта для въезда на автомобиле, и вы можете воспользоваться автобусом. Это действующий вулкан, возле Мэдакэ, одной из вершин горы, можно наблюдать вулканическую активность, поэтому перед восхождением стоит проверить свежую информацию о ситуации.

Видео Akita Cable Television (CNA)