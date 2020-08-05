Датэ Масамунэ и его наследие: мавзолей Дзуйходэн, храмы и святилища
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Мавзолей Дзуйходэн – последнее пристанище «Одноглазого дракона»
Датэ Масамунэ скончался в возрасте 70 лет в 13 году Канъэй (1636). Масамунэ, чувствуя приближение смерти, распорядился устроить гробницу на холме Кёгаминэ, расположенном напротив главной площадки замка Хоммару за рекой Хиросэ, протекающей к востоку от замка Сэндай. На следующий год после его смерти, согласно завещанию, Датэ Тадамунэ (1600-1658), второй правитель княжества Сэндай, возвёл на этом холме усыпальницу Дзуйходэн.
Среди аллеи криптомерий суги на холм к воротам Нэхаммон, «Воротам нирваны», ведут каменные ступени. Ворота построены из кипарисовика аомори-хиба, деревьев возрастом в несколько сотен лет. Они отделаны сусальным золотом и лаком, а за воротами лежит священное пространство, свободное от мирских заблуждений.
Великолепная усыпальница, в полной мере отразившая богатство культуры Момояма, в начале периода Сёва (1926-1989) вошла в список Национального достояния, но сгорела во время воздушных налётов во время Второй мировой войны. Нынешний Дзуйходэн был восстановлен в 1979 году по сохранившимся материалам и фотографиям. В 2001 году в ходе кампании «Великого восстановления годов Хэйсэй» усыпальница вновь обрела яркость красок, как во времена её постройки.
Поражает взор и красочная декоративная резьба, украшающая главную святыню. Здесь представлены богато отделанные изящные фигуры фениксов, небесных дев и «китайских львов» сиси. Останки Масамунэ захоронены на глубине примерно трёх метров под землёй. Поблизости находятся усыпальница второго правителя, Тадамунэ, – Кансэндэн, третьего, Цунамунэ, – Дзэннодэн, могилы девятого и одиннадцатого правителя, последний погребён вместе с супругой.
Усыпальница Дзуйходэн
- Адрес: Miyagi-ken Sendai-shi Aoba-ku Otamayashita 23-2
- Как добраться: от железнодорожной станции Сэндай на круговом экскурсионном автобусе «Рупуру Сэндай» до остановки Дзуйходэнмаэ, потом 5 минут пешком
- Тел: 022-262-6250
- Часы работы: с 9:00 до 16:50 (вход до 16:30), открыт ежедневно
- Цена билета: 570 йен
- Многоязычная поддержка: вебсайт на английском, корейском, китайском и тайском языках, брошюры на английском, корейском, китайском языках, поясняющие надписи на объекте на английском языке
Святилище Осаки Хатимангу как отражение художественного вкуса Масамунэ
Примерно в 15 минутах езды к северо-востоку от Дзуйходэн в районе Хатиман находится святилище Осаки Хатимангу, связанное с Саканоуэ Тамурамаро, который в период Хэйан (794-1192) воевал здесь, подчиняя местные племена эмиси. По распоряжению Масамунэ осуществили перенос святилища в Сэндай: были приглашены лучшие мастера того времени, служившие дому Тоётоми, и оно строилось на протяжении двенадцати лет начиная с 9 года Кэйтё (1604).
От Ити-но тории, «Первых ворот-тории», начинается «дорога паломников» сандо, по каменным ступеням нужно подняться на невысокий холм, где расположены постройки святилища – впереди Павильон поклонения (хайдэн), за ним Главный павильон (хондэн). Это самые старые в Японии постройки в стиле гонгэн-дзукури, и в 1952 году они вошли в список Национального достояния.
Слово датэмоно означает человека с чувством вкуса, изысканно одевающегося и с изящными манерами, и можно сказать, что святилище Осаки Хатимангу является ярким проявлением художественных вкусов Датэ Масамунэ, с которым связано это слово.
Снаружи и изнутри здания покрыты лаком, тщательно и богато украшены, но при этом колонны и дощатые стены покрывает неброский чёрный лак. На этом чёрном фоне ярко выделяются резные разноцветные украшения – цветы, животные и растения, мифологические персонажи, блестят орнаменты из сусального золота. Точно так же на фоне глубокого чёрного цвета доспехов выделяется золотом пластина гэнгэцу, «месяц-лук», на чернолаковых доспехах-гусоку Датэ Масамунэ, о которых мы говорили в предыдущей статье – к слову, они повлияли на дизайн фигуры Дарта Вейдера в фильмах «Звёздные войны». Художественный стиль напоминает и усыпальницу Дзуйходэн, однако в Осаки Хатимангу вкусы Масамунэ проявились ярче, поскольку он сам участвовал в постройке.
Святилище Осаки Хатимангу
- Адрес: Miyagi-ken Sendai-shi Aoba-ku Hachiman 4-6-1
- Как добраться: от железнодорожной станции Сэндай на круговом экскурсионном автобусе «Рупуру Сэндай» до остановки Осаки-Хатимангу-маэ, потом 1 минута пешком
- Тел: 022-234-3606
- Часы работы: открыто для поклонения всегда
- Многоязычная поддержка: вебсайт на английском, корейском, китайском и испанском языках, брошюры на английском, китайском и корейском языках
Святилище Сэндай Тосёгу, оберегающее «Столицу лесов»
Святилище Сэндай Тосёгу, в котором божеством является Токугава Иэясу (1543-1616), первый сёгун дома Токугава, в 3 году Дзёо (1654) основал Датэ Тадамунэ. После смерти Масамунэ в княжестве Сэндай произошла серия бедствий – пожаров и наводнений. Создание святилища должно было выразить чувство благодарности сёгунату Токугава за помощь в тяжёлые времена. Строительство велось с размахом – на протяжении пяти лет использовали около 20 000 рё золотом (около 2 млрд йен в современной валюте) и задействовали около 800 000 человек.
Святилище расположено в местах, связанных с Масамунэ и Иэясу. Говорят, что Иэясу на обратном пути в Эдо после подавления мятежа Касаи-Осаки, который произошёл в центральной части земли Муцу (в настоящее время – северная часть префектуры Мияги и южная часть префектуры Иватэ) в 1591 году остановился в этом месте на отдых по приглашению Масамунэ. Кроме того, святилище расположено на северо-востоке от замка Сэндай, а это направление традиционно считается «вратами демонов» – таким образом, оно символически оберегает Сэндай от бедствий.
Построенные сёгунатом святилища Никко Тосёгу (г. Никко преф. Тотиги) и Кунодзан Тосёгу (г. Сидзуока) выполнены в стиле гонгэн-дзукури, но в Сэндай Тосёгу Павильон поклонения и Главный павильон разделены, между ними устроены «Китайские ворота» Карамон. Эти ворота и Главный павильон закрыты для посещения, но через ограду Павильона поклонения можно увидеть величественные постройки, украшенные изображениями фениксов, китайских львов и цветов пиона. Здания исполнены достоинства и величия, они выглядят иначе, чем Дзуйходэн и Осаки Хатимангу с их красочным убранством.
Сэндай Тосёгу
- Адрес: Miyagi-ken Sendai-shi Aoba-ku Toshogu 1-6-1
- Как добраться: 3 минуты пешком от станции JR Тосёгу
- Тел: 022-234-3247
- Часы работы: открыто для поклонения всегда
- Многоязычная поддержка: вебсайт на английском и китайском языках
Храмы Китаяма Годзан
Примерно в 15 минутах езды к северу от центра города в районе Китаяма, недалеко от станции JR Кита-Сэндай, расположены храмы, связанные с Масамунэ.
Масаёри (1227-1301), четвёртый глава рода Датэ, по примеру Пяти гор Киото и Пяти гор Камакуры построил пять храмов в уезде Датэ нынешней преф. Фукусима, назвав их «Пять гор Датэ». После создания княжества Сэндай в 6 году Кэйтё (1601) Масамунэ перенёс в Сэндай храмы Тосёдзи, Мансёдзи, Комёдзи, Какухандзи и Сифукудзи. Храм Мансёдзи позднее перенесли в другое место, и Пятью горами Китаямы, Китаяма Годзан, называют оставшиеся четыре и соседствующий с ними с запада Риннодзи.
Между храмами Китаяма Годзан и святилищем Аоба, где почитается Масамунэ, расстояние всего в 15 минут ходьбы, и горожане любят гулять здесь, любуясь сезонными пейзажами – например, японским садом в храме Риннодзи и 1200 растениями гортензии в храме Сифукудзи.
Материалы, текст, фотографии: Shoepress
Фотография к заголовку: Табличка с названием на усыпальнице Дзуйходэн