Датэ Масамунэ и его наследие: мавзолей Дзуйходэн, храмы и святилища

Путеводительпо Японии

Датэ Масамунэ (1567-1636) основал город Сэндай, который получил народное название «Столица лесов». Здесь мы расскажем о храмах и святилищах, связанных с ним и родом Датэ.

Мавзолей Дзуйходэн – последнее пристанище «Одноглазого дракона»

Датэ Масамунэ скончался в возрасте 70 лет в 13 году Канъэй (1636). Масамунэ, чувствуя приближение смерти, распорядился устроить гробницу на холме Кёгаминэ, расположенном напротив главной площадки замка Хоммару за рекой Хиросэ, протекающей к востоку от замка Сэндай. На следующий год после его смерти, согласно завещанию, Датэ Тадамунэ (1600-1658), второй правитель княжества Сэндай, возвёл на этом холме усыпальницу Дзуйходэн.

Среди аллеи криптомерий суги на холм к воротам Нэхаммон, «Воротам нирваны», ведут каменные ступени. Ворота построены из кипарисовика аомори-хиба, деревьев возрастом в несколько сотен лет. Они отделаны сусальным золотом и лаком, а за воротами лежит священное пространство, свободное от мирских заблуждений.

Великолепная усыпальница, в полной мере отразившая богатство культуры Момояма, в начале периода Сёва (1926-1989) вошла в список Национального достояния, но сгорела во время воздушных налётов во время Второй мировой войны. Нынешний Дзуйходэн был восстановлен в 1979 году по сохранившимся материалам и фотографиям. В 2001 году в ходе кампании «Великого восстановления годов Хэйсэй» усыпальница вновь обрела яркость красок, как во времена её постройки.



Усыпальница Дзуйходэн расположена на холме Кёгаминэ высотой около 70 метров (фотография предоставлена Дзуйходэн)

Поражает взор и красочная декоративная резьба, украшающая главную святыню. Здесь представлены богато отделанные изящные фигуры фениксов, небесных дев и «китайских львов» сиси. Останки Масамунэ захоронены на глубине примерно трёх метров под землёй. Поблизости находятся усыпальница второго правителя, Тадамунэ, – Кансэндэн, третьего, Цунамунэ, – Дзэннодэн, могилы девятого и одиннадцатого правителя, последний погребён вместе с супругой.



В ходе реконструкции восстановлены венчающие колонны головы львов (сисигасира)

Усыпальница Дзуйходэн

Адрес: Miyagi-ken Sendai-shi Aoba-ku Otamayashita 23-2

Miyagi-ken Sendai-shi Aoba-ku Otamayashita 23-2 Как добраться: от железнодорожной станции Сэндай на круговом экскурсионном автобусе «Рупуру Сэндай» до остановки Дзуйходэнмаэ, потом 5 минут пешком

от железнодорожной станции Сэндай на круговом экскурсионном автобусе «Рупуру Сэндай» до остановки Дзуйходэнмаэ, потом 5 минут пешком Тел: 022-262-6250

022-262-6250 Часы работы: с 9:00 до 16:50 (вход до 16:30), открыт ежедневно

с 9:00 до 16:50 (вход до 16:30), открыт ежедневно Цена билета: 570 йен

570 йен Многоязычная поддержка: вебсайт на английском, корейском, китайском и тайском языках, брошюры на английском, корейском, китайском языках, поясняющие надписи на объекте на английском языке

Святилище Осаки Хатимангу как отражение художественного вкуса Масамунэ

Примерно в 15 минутах езды к северо-востоку от Дзуйходэн в районе Хатиман находится святилище Осаки Хатимангу, связанное с Саканоуэ Тамурамаро, который в период Хэйан (794-1192) воевал здесь, подчиняя местные племена эмиси. По распоряжению Масамунэ осуществили перенос святилища в Сэндай: были приглашены лучшие мастера того времени, служившие дому Тоётоми, и оно строилось на протяжении двенадцати лет начиная с 9 года Кэйтё (1604).

От Ити-но тории, «Первых ворот-тории», начинается «дорога паломников» сандо, по каменным ступеням нужно подняться на невысокий холм, где расположены постройки святилища – впереди Павильон поклонения (хайдэн), за ним Главный павильон (хондэн). Это самые старые в Японии постройки в стиле гонгэн-дзукури, и в 1952 году они вошли в список Национального достояния.



Старейшие в Японии постройки в стиле гонгэн-дзукури внесены в список Национального достояния (фотография предоставлена Международной туристической ассоциацией г. Сэндай)

Слово датэмоно означает человека с чувством вкуса, изысканно одевающегося и с изящными манерами, и можно сказать, что святилище Осаки Хатимангу является ярким проявлением художественных вкусов Датэ Масамунэ, с которым связано это слово.

Снаружи и изнутри здания покрыты лаком, тщательно и богато украшены, но при этом колонны и дощатые стены покрывает неброский чёрный лак. На этом чёрном фоне ярко выделяются резные разноцветные украшения – цветы, животные и растения, мифологические персонажи, блестят орнаменты из сусального золота. Точно так же на фоне глубокого чёрного цвета доспехов выделяется золотом пластина гэнгэцу, «месяц-лук», на чернолаковых доспехах-гусоку Датэ Масамунэ, о которых мы говорили в предыдущей статье – к слову, они повлияли на дизайн фигуры Дарта Вейдера в фильмах «Звёздные войны». Художественный стиль напоминает и усыпальницу Дзуйходэн, однако в Осаки Хатимангу вкусы Масамунэ проявились ярче, поскольку он сам участвовал в постройке.



Разноцветные украшения под треугольными фронтонами тидори-хафу Павильона поклонения (хайдэн) (фотография предоставлена Осаки Хатимангу)

Святилище Осаки Хатимангу

Адрес: Miyagi-ken Sendai-shi Aoba-ku Hachiman 4-6-1

Miyagi-ken Sendai-shi Aoba-ku Hachiman 4-6-1 Как добраться: от железнодорожной станции Сэндай на круговом экскурсионном автобусе «Рупуру Сэндай» до остановки Осаки-Хатимангу-маэ, потом 1 минута пешком

от железнодорожной станции Сэндай на круговом экскурсионном автобусе «Рупуру Сэндай» до остановки Осаки-Хатимангу-маэ, потом 1 минута пешком Тел: 022-234-3606

022-234-3606 Часы работы: открыто для поклонения всегда

открыто для поклонения всегда Многоязычная поддержка: вебсайт на английском, корейском, китайском и испанском языках, брошюры на английском, китайском и корейском языках

Святилище Сэндай Тосёгу, оберегающее «Столицу лесов»

Святилище Сэндай Тосёгу, в котором божеством является Токугава Иэясу (1543-1616), первый сёгун дома Токугава, в 3 году Дзёо (1654) основал Датэ Тадамунэ. После смерти Масамунэ в княжестве Сэндай произошла серия бедствий – пожаров и наводнений. Создание святилища должно было выразить чувство благодарности сёгунату Токугава за помощь в тяжёлые времена. Строительство велось с размахом – на протяжении пяти лет использовали около 20 000 рё золотом (около 2 млрд йен в современной валюте) и задействовали около 800 000 человек.

Святилище расположено в местах, связанных с Масамунэ и Иэясу. Говорят, что Иэясу на обратном пути в Эдо после подавления мятежа Касаи-Осаки, который произошёл в центральной части земли Муцу (в настоящее время – северная часть префектуры Мияги и южная часть префектуры Иватэ) в 1591 году остановился в этом месте на отдых по приглашению Масамунэ. Кроме того, святилище расположено на северо-востоке от замка Сэндай, а это направление традиционно считается «вратами демонов» – таким образом, оно символически оберегает Сэндай от бедствий.



Ворота Дзуйдзиммон, важное культурное достояние (фотография предоставлена Международной туристической ассоциацией г. Сэндай)

Построенные сёгунатом святилища Никко Тосёгу (г. Никко преф. Тотиги) и Кунодзан Тосёгу (г. Сидзуока) выполнены в стиле гонгэн-дзукури, но в Сэндай Тосёгу Павильон поклонения и Главный павильон разделены, между ними устроены «Китайские ворота» Карамон. Эти ворота и Главный павильон закрыты для посещения, но через ограду Павильона поклонения можно увидеть величественные постройки, украшенные изображениями фениксов, китайских львов и цветов пиона. Здания исполнены достоинства и величия, они выглядят иначе, чем Дзуйходэн и Осаки Хатимангу с их красочным убранством.



Ворота Карамон за Павильоном поклонения (фотография предоставлена Международной туристической ассоциацией г. Сэндай)



«Китайские львы» (кара-дзиси) Главного павильона святилища (фотография предоставлена Международной туристической ассоциацией г. Сэндай)

Сэндай Тосёгу

Адрес: Miyagi-ken Sendai-shi Aoba-ku Toshogu 1-6-1

Miyagi-ken Sendai-shi Aoba-ku Toshogu 1-6-1 Как добраться: 3 минуты пешком от станции JR Тосёгу

3 минуты пешком от станции JR Тосёгу Тел: 022-234-3247

022-234-3247 Часы работы: открыто для поклонения всегда

открыто для поклонения всегда Многоязычная поддержка: вебсайт на английском и китайском языках

Храмы Китаяма Годзан

Примерно в 15 минутах езды к северу от центра города в районе Китаяма, недалеко от станции JR Кита-Сэндай, расположены храмы, связанные с Масамунэ.



Японский сад храма Риннодзи в стиле тисэн-кайюсики (фотография предоставлена Международной туристической ассоциацией г. Сэндай)

Масаёри (1227-1301), четвёртый глава рода Датэ, по примеру Пяти гор Киото и Пяти гор Камакуры построил пять храмов в уезде Датэ нынешней преф. Фукусима, назвав их «Пять гор Датэ». После создания княжества Сэндай в 6 году Кэйтё (1601) Масамунэ перенёс в Сэндай храмы Тосёдзи, Мансёдзи, Комёдзи, Какухандзи и Сифукудзи. Храм Мансёдзи позднее перенесли в другое место, и Пятью горами Китаямы, Китаяма Годзан, называют оставшиеся четыре и соседствующий с ними с запада Риннодзи.

Между храмами Китаяма Годзан и святилищем Аоба, где почитается Масамунэ, расстояние всего в 15 минут ходьбы, и горожане любят гулять здесь, любуясь сезонными пейзажами – например, японским садом в храме Риннодзи и 1200 растениями гортензии в храме Сифукудзи.



Храм Сифукудзи, который ещё называют «Храмом гортензий» (фотография предоставлена Международной туристической ассоциацией г. Сэндай)

Материалы, текст, фотографии: Shoepress

Фотография к заголовку: Табличка с названием на усыпальнице Дзуйходэн

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