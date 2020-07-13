Первый правитель Японии периода Эдо: Токугава Иэясу и переход от войн к долгому периоду мира

Исследования по истории Японии

Здесь мы рассмотрим жизнь и достижения третьего из объединителей Японии – первого сёгуна Токугава. В юности он был заложником у родов Ода и Имагава, а впоследствии смог овладеть провинцией Микава и одержать верх в решающей битве при Сэкигахара, после чего обрёл титул сёгуна и основал династию, правившую Японией около 260 лет, благодаря его продуманной политической стратегии и таланту правителя.

От заложника к правителю Поднебесной

Токугава Иэясу родился в 1543 году, его отцом был правитель провинции Микава Мацудайра Хиротада, живший в замке Окадзаки. В 6 лет его отправили в качестве заложника в семейство Ода в Овари, а потом он как заложник жил у даймё провинций Суруга и Тотоми Имагавы Ёсимото. За это время его отец был убит одним из вассалов, замок Окадзаки перешёл в фактическое владение Имагавы, а Иэясу стал воевать в его войске.



Г. Окадзаки в преф. Айти, родина Иэясу. Слева – замок Окадзаки, где родился Иэясу, справа – статуя Иэясу в парке Окадзаки (предоставлено администрацией г. Окадзаки)

Однако в битве при Окэхадзама Имагава Ёсимото был убит, благодаря чему Иэясу решил от семейства Имагава объединить силы с правителем Овари Ода Нобунага, подчинил провинцию Микава и стал одним из даймё эпохи Воюющих провинций. Впоследствии с ним заключил союз Такэда Сингэн, с которым они уничтожили род Имагава, и Иэясу получил провинцию Тотоми, а потом он отобрал у рода Такэда провинцию Суруга. После инцидента в храме Хоннодзи, когда погиб Ода Нобунага, он захватил провинции Каи и Синано, бывшие владения Такэда. Какое-то время он враждовал с Тоётоми Хидэёси, однако впоследствии стал его вассалом и помогал ему в управлении. После падения рода Ходзё из Одавара Хидэёси направил его управлять регионом Канто, и с тех пор Иэясу обосновался в Эдо.

Однако после смерти Хидэёси глава совета Пяти старейшин (го-тайро) Иэясу стал самовольно заключать брачные союзы с другими даймё и раздавать награды, что вызвало недовольство других. В 1600 году Исида Мицунари, один из Пяти управляющих (го-бугё) вместе с Мори Тэрумото, одним из Пяти старейшин, собрали войска, чтобы покончить с Иэясу.

Когда войска Запада, которые вёл Мицунари, сошлись при Сэкигахара с армией Востока Иэясу, всего за несколько часов Иэясу одержал победу, а потерпевшего поражение Мицунари казнили в Киото. После окончания военных действий Иэясу отобрал владения у 93 даймё проигравшей стороны с общим доходом в более чем 5 млн коку риса (1 коку – около 180 л), щедро одарив землями выступивших на его стороне тодзама-даймё (ставших вассалами Токугава после битвы при Сэкигахара). Однако при этом многим из них пришлось сменить владения, перебравшись в отдалённые провинции, а в регионы крупных городов (Эдо, Осака) и в важных районах транспортных путей были назначены симпан (родственники Токугава) и фудай-даймё (давние вассалы Токугава). Это делалось для того, чтобы тодзама, подняв мятеж, не могли быстро захватить Осаку или Эдо.



Место битвы при Сэкигахара (PIXTA)

Создание системы наследования власти

Так Токугава Иэясу стал единоличным правителем страны, и в 1603 году получил от императора титул сэйи-тайсёгун («великий полководец, усмиряющий варваров», чаще просто сёгун), после чего он уже официально учредил правительство военного сословия бакуфу в Эдо. Силы симпан, фудай, дзикисин (прямых вассалов, хатамото и гокэнин) под началом Иэясу насчитывали более 200 000 человек, что делало его неоспоримым военным властителем.

При этом в создании политической системы его советниками были люди, управлявшие делами рода ещё со времён жизни в Микаве, как даймё Хонда Масанобу, монах храма Нандзэндзи Контиин Судэн, конфуцианец Хаяси Радзан, между которыми он распределил административные обязанности. Сложная политическая система сёгуната окончательно сформировалась уже при его внуке Иэмицу.

В 1603 году Иэясуприказал всем даймё страны принять участие в строительных работах небывалых масштабов тэнка бусин, обустроив замок Эдо и прилегающие территории. Проводилась засыпка залива Хибия с созданием широких сухих площадей, прокладка водных путей Онагигава и Досамбори. Помимо обеспечения водных перевозок создавалась инфраструктура для сухопутного транспорта – Пять городских путей Гокайдо, начинающиеся от Нихомбаси и постоялые дворы вдоль них. В результате этой деятельности к концу жизни Иэясу Эдо стал крупным городом, где жило несколько десятков тысяч человек.

В 1605 году, всего через два года после получения титула сёгуна, Иэясу уступил его сыну, и сёгуном стал Хидэтада – это было сделано для демонстрации наследования сёгунского титула в роду Токугава, однако Иэясу по-прежнему контролировал политику страны из резиденций в замках Фусими и Сумпу.

Уничтожение рода Тоётоми

После битвы при Сэкигахара Хидэёри, сын Тоётоми Хидэёси, низведённый до ранга одного из даймё, продолжал владеть замком Осака и править землями в провинциях Сэццу, Кавати и Идзуми с общим доходом в 600 000 коку. Немало даймё симпатизировали роду Хидэёси, а когда Иэясу в 1611 году после долгого перерыва встретился с Хидэёри, то обнаружил, что тот стал смышлёным юношей. С тех пор Иэясу, стремившийся обеспечить сохранение власти рода Токугава, решил избавиться от Хидэёри.

Род Тоётоми восстановил храм Хокодзи в Киото, который почитал Хидэёси, и при это на колоколе храма была сделана надпись, включающая фразы «Мир и процветание стране, процветание и радость господам и вассалам» (кокка анко, кунсин хораку, 国家安康、君臣豊楽). Иэясу обвинил Тоётоми в том, что надпись скрывает проклятие, поскольку содержащиеся в надписи иероглифы его имени 家 и 康 разделены. Под этим предлогом он в 1614 году осадил замок Осака с двухсоттысячной армией. Так началась Зимняя Осакская кампания, завершившаяся в 12 лунном месяце перемирием, однако в 1615 году Иэясу опять двинул войска, и в результате Летней Осакской кампании Хидэёри покончил с собой, и род Тоётоми пресёкся.

В том же году Иэясу издал указ, согласно которому в одной провинции мог быть только один замок. Указ был направлен на ослабление даймё западных провинций, которые могли сохранить за собой свои резиденции, а прочие замки им пришлось разрушить. Ещё в том году от имени сёгуна Хидэтада был издан Свод законов воинских домов (Букэ сёхатто), содержавший строгие ограничения деятельности даймё, в том числе запрещавший самовольно вступать в брак и строить новые замки.

Абсолютный контроль

Таким образом, за счёт военной силы и новых законов Иэясу ограничил даймё в возможности действий, однако контроль требовался не только над ними – Иэясу стремился подавить любые силы, которые могли бы угрожать его власти, в том числе императорский двор.

Формально власть бакуфу Эдо основывалась на том, что император даровал главе рода Токугава сёгунский титул, наделив его властными полномочиями. По этой причине Иэясу выказывал уважение к императорскому двору, и ввиду уменьшения владений двора в эпоху Сражающихся провинций (1467-1568) в 1601 году он преподнёс императорскому двору земли, приносящие 10 000 коку риса. Однако управление владениями императорского дома осуществляло само бакуфу. Кроме того, для надзора над даймё западных провинций и императорским двором была учреждена должность сёсидай, наместника сёгуна в Киото, который постоянно следил за действиями двора и аристократических родов. В дополнение к этому два человека были назначены букэ тэнсо, посланниками воинских домов – они передавали двору распоряжения бакуфу (передающиеся через сёсидай). Их выбирали среди аристократии, а жалованье им платил сёгунат.

В 1613 году приняли законы, определяющие поведение аристократии, которым предписывалось заниматься охраной дворца и традиционными для этих родов делами. Установленные в 1615 году законы для двора и аристократии определили функционирование дворца, быт императора и придворных, старшинство среди аристократии и порядок продвижения по службе. Всё это делалось для того, чтобы двор и император утратили всякое политическое влияние.

Монахи-воины (сохэй) монастырей гор Хиэй и Коя и последователи школы Икко в период Сражающихся провинций были силой, которая могла сокрушать армии даймё, из-за чего Иэясу в 1615 году начал вводить систему ограничения деятельности святилищ, монастырей и буддийских армий, приняв Свод законов о монастырях (Дзиин-хатто).

Экономическая деятельность Иэясу

Какова же была экономическая основа власти бакуфу?

Основным доходом были налоги с земель бакуфу, приносящих до 4 млн коку риса в год. Ответственными за сдачу налогов и выполнение работ были крестьяне, владевшие заливными и суходольными полями, усадьбами, внесённые в книги регистрации как хомбякусё, «главные крестьяне». В книге поучений для военного сословия «Вечерние рассказы о мирных временах» (Сёхэй ява), написанной Такано Цунэмити в 1796 году, приводятся якобы сказанные Иэясу слова о том, что налоги нужно собирать так, чтобы крестьяне в деревнях и сёлах не умерли, но и были не очень живы. Похоже, политика Иэясу состояла сборе годового налога так, чтобы крестьяне не могли обзаводиться новым имуществом, но не погибли от голода. Он напрямую контролировал важные города – Эдо, Осака, Киото, Нагасаки, Сакаи и другие, и в особенности от монопольной торговли в Нагасаки уже после его смерти бакуфу получало хорошие доходы.

Как и во времена Тоётоми Хидэёси, правительство получало прибыли с рудников, находившихся в его собственности, но Иэясу начал новое дело – чеканку денег из добывавшегося золота и серебра. Монетные дворы золотых денег были учреждены в Эдо, Сумпу, Киото, на острове Садо и в других местах, серебряные деньги делали в Фусими, Эдо, Сумпу, Киото и т. п., тогда было произведено много «золотых и серебряных денег годов Кэйтё» (кэйтё кингин). Ранее в Японии использовались китайские медные деньги, и этот шаг стал важной вехой в финансовой политике страны.

Внешняя политика как инструмент получения доходов

Далее мы рассмотрим внешнюю политику Иэясу.

Иэясу проводил активную внешнюю политику. Когда в заливе Усуки провинции Бунго (нынешняя преф. Ойта) сел на мель голландский корабль De Liefde, Иэясу встретился с помощником капитана, голландцем Яном Йостеном ван Лоденстейном, и штурманом, которым был англичанин Уильям Адамс (позже – Миура Андзин). Он пригласил их в Эдо и консультировался по внешнеполитическим вопросам, поощрял сношения с Нидерландами и Англией. Он знал, что обе страны – протестантские, в отличие от католических Испании и Португалии, где торговля была неотделима от миссионерской деятельности. Благодаря этому на острове Хирадо были открыты фактории: в 1609 году – голландская, в 1613 году – английская.



Изображение Яна Йостена ван Лоденстейна неподалёку от станции Токио (© Photo Library)

В то время базировавшиеся в Макао португальцы скупали в Китае шёлк-сырец и с огромной выгодой продавали его в Нагасаки. Чтобы сдержать монопольную торговлю португальцев, Иэясу в 1604 году учредил организацию утверждённых правительством посредников-итоваппу, действовавших в Киото, Сакаи и Нагасаки, которые определяли цены на шёлк, доставлявшийся ежегодно весной, закупали весь товар, а потом распределяли между собой.

В 1610 году торговец из Киото Танака Сёсукэ по распоряжению Иэясу посетил испанскую территорию Новую Испанию (нынешняя Мексика), где просил возобновления торговли с Лусоном (сейчас – территория Филиппин), которая прекратилась после того, как Тоётоми Хидэёси казнил 26 миссионеров и их последователей.

Иэясу также приказал семейству Со на Цусиме восстановить отношения с Кореей, прерванные из-за военного вторжения на Корейский полуостров. Род Со добился этого в 1607 году, после чего из Кореи стали отправлять посланников-цусинси с дарами при смене сёгунов. Китайская империя Мин, участвовавшая в войне в Корее, официально отношения не возобновила, но торговые корабли из Китая часто приходили в Хирадо, Нагасаки и другие японские порты.

Иэясу активно развивал заморскую торговлю, используя дипломатические средства, однако в последние годы его жизни всё изменилось. Если ранее он закрывал глаза на распространение христианства, то в 1612 году он запретил эту религию на территориях, находившихся в прямом подчинении, а в следующем году распространил запрет на всю страну, одновременно распорядившись разрушить церкви и заставить последователей полностью отказаться от веры – вероятно, опасаясь вторжения испанцев или португальцев, с которыми могли объединиться христианские группировки в Японии. В 1614 году Такаяма Укон и более 300 христиан были показательно изгнаны в Манилу и Макао. Такие изменения в политике, возможно, были направлены на то, чтобы в торговле с Японией место ушедших португальцев и испанцев заняли Голландия и Англия. Хидэтада, второй сёгун, ещё более ужесточил ограничения, а третий сёгун Иэмицу завершил формирование системы изоляции страны.

Культура периода Канъэй

Иэясу был также ценителем культуры. Мастер из Киото Хонъами Коэцу, известный золотой лаковой расписной работой «Шкатулка для письменных принадлежностей с плавучим мостом» (фунабаси макиэ судзурибако), был также каллиграфом и керамистом, изготовлявшим керамику Раку. Ему Иэясу даровал землю в Такагаминэ к северу от столицы, где Коэцу основал деревню ремесленников. Иэясу поддерживал близкие связи с художниками Таварая Сотацу, Огата Корин, керамистом Огата Кэндзан, с чем связан последующий расцвет культуры годов Канъэй (1624-1644).

В 1616 году Иэясу после соколиной охоты занемог и слёг. Говорят, что он мог отравиться тэмпурой из морского карася (тай), но подозревают с большой вероятностью и рак желудка. Иэясу увлекался составлением лекарств, не слушал врачей и занимался самолечением, однако болезнь обострялась, и в четвёртом лунном месяце он скончался в возрасте 75 лет. Он был похоронен в святилище Кунодзан, а в следующем году останки перенесли на гору Никко, где он почитается как божество Тосё-дайгонгэн.



Святилище Никко Тосёгу, где почитается Токугава Иэясу. Ворота Ёмэймон, одна из самых знаменитых достопримечательностей Японии (PIXTA)

Итак, мы рассказали о жизни Иэясу и его времени. Родившийся в самый разгар эпохи Воюющих провинций, заложник, которого никто не принимал всерьёз, позднее он стал даймё, терпеливо расширял свои владения, обрёл влияние при Хидэёси, после чего победил в решающей исторической битве и после 60 лет стал единовластным правителем страны, всего за десять лет создал правительство в Эдо и заложил основы новой политики, обеспечившей мир более чем на 200 лет…

Фотография к заголовку: Токугава Иэясу, портрет (храм Сага Сякадо/© Aflo)

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