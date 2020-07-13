Первый правитель Японии периода Эдо: Токугава Иэясу и переход от войн к долгому периоду мира

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Первый правитель Японии периода Эдо: Токугава Иэясу и переход от войн к долгому периоду мираИстория
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От заложника к правителю Поднебесной
Токугава Иэясу родился в 1543 году, его отцом был правитель провинции Микава Мацудайра Хиротада, живший в замке Окадзаки. В 6 лет его отправили в качестве заложника в семейство Ода в Овари, а потом он как заложник жил у даймё провинций Суруга и Тотоми Имагавы Ёсимото. За это время его отец был убит одним из вассалов, замок Окадзаки перешёл в фактическое владение Имагавы, а Иэясу стал воевать в его войске.
Однако в битве при Окэхадзама Имагава Ёсимото был убит, благодаря чему Иэясу решил от семейства Имагава объединить силы с правителем Овари Ода Нобунага, подчинил провинцию Микава и стал одним из даймё эпохи Воюющих провинций. Впоследствии с ним заключил союз Такэда Сингэн, с которым они уничтожили род Имагава, и Иэясу получил провинцию Тотоми, а потом он отобрал у рода Такэда провинцию Суруга. После инцидента в храме Хоннодзи, когда погиб Ода Нобунага, он захватил провинции Каи и Синано, бывшие владения Такэда. Какое-то время он враждовал с Тоётоми Хидэёси, однако впоследствии стал его вассалом и помогал ему в управлении. После падения рода Ходзё из Одавара Хидэёси направил его управлять регионом Канто, и с тех пор Иэясу обосновался в Эдо.
Однако после смерти Хидэёси глава совета Пяти старейшин (го-тайро) Иэясу стал самовольно заключать брачные союзы с другими даймё и раздавать награды, что вызвало недовольство других. В 1600 году Исида Мицунари, один из Пяти управляющих (го-бугё) вместе с Мори Тэрумото, одним из Пяти старейшин, собрали войска, чтобы покончить с Иэясу.
Когда войска Запада, которые вёл Мицунари, сошлись при Сэкигахара с армией Востока Иэясу, всего за несколько часов Иэясу одержал победу, а потерпевшего поражение Мицунари казнили в Киото. После окончания военных действий Иэясу отобрал владения у 93 даймё проигравшей стороны с общим доходом в более чем 5 млн коку риса (1 коку – около 180 л), щедро одарив землями выступивших на его стороне тодзама-даймё (ставших вассалами Токугава после битвы при Сэкигахара). Однако при этом многим из них пришлось сменить владения, перебравшись в отдалённые провинции, а в регионы крупных городов (Эдо, Осака) и в важных районах транспортных путей были назначены симпан (родственники Токугава) и фудай-даймё (давние вассалы Токугава). Это делалось для того, чтобы тодзама, подняв мятеж, не могли быстро захватить Осаку или Эдо.
Создание системы наследования власти
Так Токугава Иэясу стал единоличным правителем страны, и в 1603 году получил от императора титул сэйи-тайсёгун («великий полководец, усмиряющий варваров», чаще просто сёгун), после чего он уже официально учредил правительство военного сословия бакуфу в Эдо. Силы симпан, фудай, дзикисин (прямых вассалов, хатамото и гокэнин) под началом Иэясу насчитывали более 200 000 человек, что делало его неоспоримым военным властителем.
При этом в создании политической системы его советниками были люди, управлявшие делами рода ещё со времён жизни в Микаве, как даймё Хонда Масанобу, монах храма Нандзэндзи Контиин Судэн, конфуцианец Хаяси Радзан, между которыми он распределил административные обязанности. Сложная политическая система сёгуната окончательно сформировалась уже при его внуке Иэмицу.
В 1603 году Иэясуприказал всем даймё страны принять участие в строительных работах небывалых масштабов тэнка бусин, обустроив замок Эдо и прилегающие территории. Проводилась засыпка залива Хибия с созданием широких сухих площадей, прокладка водных путей Онагигава и Досамбори. Помимо обеспечения водных перевозок создавалась инфраструктура для сухопутного транспорта – Пять городских путей Гокайдо, начинающиеся от Нихомбаси и постоялые дворы вдоль них. В результате этой деятельности к концу жизни Иэясу Эдо стал крупным городом, где жило несколько десятков тысяч человек.
В 1605 году, всего через два года после получения титула сёгуна, Иэясу уступил его сыну, и сёгуном стал Хидэтада – это было сделано для демонстрации наследования сёгунского титула в роду Токугава, однако Иэясу по-прежнему контролировал политику страны из резиденций в замках Фусими и Сумпу.
Уничтожение рода Тоётоми
После битвы при Сэкигахара Хидэёри, сын Тоётоми Хидэёси, низведённый до ранга одного из даймё, продолжал владеть замком Осака и править землями в провинциях Сэццу, Кавати и Идзуми с общим доходом в 600 000 коку. Немало даймё симпатизировали роду Хидэёси, а когда Иэясу в 1611 году после долгого перерыва встретился с Хидэёри, то обнаружил, что тот стал смышлёным юношей. С тех пор Иэясу, стремившийся обеспечить сохранение власти рода Токугава, решил избавиться от Хидэёри.
Род Тоётоми восстановил храм Хокодзи в Киото, который почитал Хидэёси, и при это на колоколе храма была сделана надпись, включающая фразы «Мир и процветание стране, процветание и радость господам и вассалам» (кокка анко, кунсин хораку, 国家安康、君臣豊楽). Иэясу обвинил Тоётоми в том, что надпись скрывает проклятие, поскольку содержащиеся в надписи иероглифы его имени 家 и 康 разделены. Под этим предлогом он в 1614 году осадил замок Осака с двухсоттысячной армией. Так началась Зимняя Осакская кампания, завершившаяся в 12 лунном месяце перемирием, однако в 1615 году Иэясу опять двинул войска, и в результате Летней Осакской кампании Хидэёри покончил с собой, и род Тоётоми пресёкся.
В том же году Иэясу издал указ, согласно которому в одной провинции мог быть только один замок. Указ был направлен на ослабление даймё западных провинций, которые могли сохранить за собой свои резиденции, а прочие замки им пришлось разрушить. Ещё в том году от имени сёгуна Хидэтада был издан Свод законов воинских домов (Букэ сёхатто), содержавший строгие ограничения деятельности даймё, в том числе запрещавший самовольно вступать в брак и строить новые замки.
Абсолютный контроль
Таким образом, за счёт военной силы и новых законов Иэясу ограничил даймё в возможности действий, однако контроль требовался не только над ними – Иэясу стремился подавить любые силы, которые могли бы угрожать его власти, в том числе императорский двор.
Формально власть бакуфу Эдо основывалась на том, что император даровал главе рода Токугава сёгунский титул, наделив его властными полномочиями. По этой причине Иэясу выказывал уважение к императорскому двору, и ввиду уменьшения владений двора в эпоху Сражающихся провинций (1467-1568) в 1601 году он преподнёс императорскому двору земли, приносящие 10 000 коку риса. Однако управление владениями императорского дома осуществляло само бакуфу. Кроме того, для надзора над даймё западных провинций и императорским двором была учреждена должность сёсидай, наместника сёгуна в Киото, который постоянно следил за действиями двора и аристократических родов. В дополнение к этому два человека были назначены букэ тэнсо, посланниками воинских домов – они передавали двору распоряжения бакуфу (передающиеся через сёсидай). Их выбирали среди аристократии, а жалованье им платил сёгунат.
В 1613 году приняли законы, определяющие поведение аристократии, которым предписывалось заниматься охраной дворца и традиционными для этих родов делами. Установленные в 1615 году законы для двора и аристократии определили функционирование дворца, быт императора и придворных, старшинство среди аристократии и порядок продвижения по службе. Всё это делалось для того, чтобы двор и император утратили всякое политическое влияние.
Монахи-воины (сохэй) монастырей гор Хиэй и Коя и последователи школы Икко в период Сражающихся провинций были силой, которая могла сокрушать армии даймё, из-за чего Иэясу в 1615 году начал вводить систему ограничения деятельности святилищ, монастырей и буддийских армий, приняв Свод законов о монастырях (Дзиин-хатто).
Экономическая деятельность Иэясу
Какова же была экономическая основа власти бакуфу?
Основным доходом были налоги с земель бакуфу, приносящих до 4 млн коку риса в год. Ответственными за сдачу налогов и выполнение работ были крестьяне, владевшие заливными и суходольными полями, усадьбами, внесённые в книги регистрации как хомбякусё, «главные крестьяне». В книге поучений для военного сословия «Вечерние рассказы о мирных временах» (Сёхэй ява), написанной Такано Цунэмити в 1796 году, приводятся якобы сказанные Иэясу слова о том, что налоги нужно собирать так, чтобы крестьяне в деревнях и сёлах не умерли, но и были не очень живы. Похоже, политика Иэясу состояла сборе годового налога так, чтобы крестьяне не могли обзаводиться новым имуществом, но не погибли от голода. Он напрямую контролировал важные города – Эдо, Осака, Киото, Нагасаки, Сакаи и другие, и в особенности от монопольной торговли в Нагасаки уже после его смерти бакуфу получало хорошие доходы.
Как и во времена Тоётоми Хидэёси, правительство получало прибыли с рудников, находившихся в его собственности, но Иэясу начал новое дело – чеканку денег из добывавшегося золота и серебра. Монетные дворы золотых денег были учреждены в Эдо, Сумпу, Киото, на острове Садо и в других местах, серебряные деньги делали в Фусими, Эдо, Сумпу, Киото и т. п., тогда было произведено много «золотых и серебряных денег годов Кэйтё» (кэйтё кингин). Ранее в Японии использовались китайские медные деньги, и этот шаг стал важной вехой в финансовой политике страны.
Внешняя политика как инструмент получения доходов
Далее мы рассмотрим внешнюю политику Иэясу.
Иэясу проводил активную внешнюю политику. Когда в заливе Усуки провинции Бунго (нынешняя преф. Ойта) сел на мель голландский корабль De Liefde, Иэясу встретился с помощником капитана, голландцем Яном Йостеном ван Лоденстейном, и штурманом, которым был англичанин Уильям Адамс (позже – Миура Андзин). Он пригласил их в Эдо и консультировался по внешнеполитическим вопросам, поощрял сношения с Нидерландами и Англией. Он знал, что обе страны – протестантские, в отличие от католических Испании и Португалии, где торговля была неотделима от миссионерской деятельности. Благодаря этому на острове Хирадо были открыты фактории: в 1609 году – голландская, в 1613 году – английская.
В то время базировавшиеся в Макао португальцы скупали в Китае шёлк-сырец и с огромной выгодой продавали его в Нагасаки. Чтобы сдержать монопольную торговлю португальцев, Иэясу в 1604 году учредил организацию утверждённых правительством посредников-итоваппу, действовавших в Киото, Сакаи и Нагасаки, которые определяли цены на шёлк, доставлявшийся ежегодно весной, закупали весь товар, а потом распределяли между собой.
В 1610 году торговец из Киото Танака Сёсукэ по распоряжению Иэясу посетил испанскую территорию Новую Испанию (нынешняя Мексика), где просил возобновления торговли с Лусоном (сейчас – территория Филиппин), которая прекратилась после того, как Тоётоми Хидэёси казнил 26 миссионеров и их последователей.
Иэясу также приказал семейству Со на Цусиме восстановить отношения с Кореей, прерванные из-за военного вторжения на Корейский полуостров. Род Со добился этого в 1607 году, после чего из Кореи стали отправлять посланников-цусинси с дарами при смене сёгунов. Китайская империя Мин, участвовавшая в войне в Корее, официально отношения не возобновила, но торговые корабли из Китая часто приходили в Хирадо, Нагасаки и другие японские порты.
Иэясу активно развивал заморскую торговлю, используя дипломатические средства, однако в последние годы его жизни всё изменилось. Если ранее он закрывал глаза на распространение христианства, то в 1612 году он запретил эту религию на территориях, находившихся в прямом подчинении, а в следующем году распространил запрет на всю страну, одновременно распорядившись разрушить церкви и заставить последователей полностью отказаться от веры – вероятно, опасаясь вторжения испанцев или португальцев, с которыми могли объединиться христианские группировки в Японии. В 1614 году Такаяма Укон и более 300 христиан были показательно изгнаны в Манилу и Макао. Такие изменения в политике, возможно, были направлены на то, чтобы в торговле с Японией место ушедших португальцев и испанцев заняли Голландия и Англия. Хидэтада, второй сёгун, ещё более ужесточил ограничения, а третий сёгун Иэмицу завершил формирование системы изоляции страны.
Культура периода Канъэй
Иэясу был также ценителем культуры. Мастер из Киото Хонъами Коэцу, известный золотой лаковой расписной работой «Шкатулка для письменных принадлежностей с плавучим мостом» (фунабаси макиэ судзурибако), был также каллиграфом и керамистом, изготовлявшим керамику Раку. Ему Иэясу даровал землю в Такагаминэ к северу от столицы, где Коэцу основал деревню ремесленников. Иэясу поддерживал близкие связи с художниками Таварая Сотацу, Огата Корин, керамистом Огата Кэндзан, с чем связан последующий расцвет культуры годов Канъэй (1624-1644).
В 1616 году Иэясу после соколиной охоты занемог и слёг. Говорят, что он мог отравиться тэмпурой из морского карася (тай), но подозревают с большой вероятностью и рак желудка. Иэясу увлекался составлением лекарств, не слушал врачей и занимался самолечением, однако болезнь обострялась, и в четвёртом лунном месяце он скончался в возрасте 75 лет. Он был похоронен в святилище Кунодзан, а в следующем году останки перенесли на гору Никко, где он почитается как божество Тосё-дайгонгэн.
Итак, мы рассказали о жизни Иэясу и его времени. Родившийся в самый разгар эпохи Воюющих провинций, заложник, которого никто не принимал всерьёз, позднее он стал даймё, терпеливо расширял свои владения, обрёл влияние при Хидэёси, после чего победил в решающей исторической битве и после 60 лет стал единовластным правителем страны, всего за десять лет создал правительство в Эдо и заложил основы новой политики, обеспечившей мир более чем на 200 лет…
Фотография к заголовку: Токугава Иэясу, портрет (храм Сага Сякадо/© Aflo)
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