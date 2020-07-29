Замок Аоба в городе Сэндай: Датэ Масамунэ и его наследие

Путеводительпо Японии

Город Сэндай в префектуре Мияги был основан полководцем периода Сражающихся провинций Датэ Масамунэ (1567-1636). Это крупнейший город в регионе Тохоку, здесь живёт более миллиона человек. Здесь есть много туристических мест, тесно связанных с жизнью «Одноглазого дракона» Масамунэ и рода Датэ, привлекающих много туристов как из других регионов Японии, так и из-за рубежа. Прежде всего мы хотим представить Сэндайский замок, или замок Аоба, который был резиденцией Масамунэ.

Необычная стратегия «Одноглазого дракона» Масамунэ

В течение периода Сражающихся провинций (1493-1590) по всей стране местные военачальники часто сражались, оспаривая власть друг у друга. Масамунэ, наследник рода Датэ, управлявшего землёй Дэва (нынешние префектуры Акита и Ямагата), родился в замке Ёнэдзава в период особо яростных сражений. В детстве он переболел оспой и потерял правый глаз, но после того, как в возрасте 17 лет унаследовал титул главы рода, благодаря своему поразительному стратегическому таланту и многочисленным воинским умениям он прославился на всю страну под прозвищем Докуганрю, «Одноглазый дракон».

В битве при Сэкигахара в 5 году Кэйтё (1600) он принял сторону победившей армии Токугавы Иэясу. В следующем году он начал строительство замка на горе Аобаяма (нынешний р-н Аоба г. Сэндай) и создал княжество Сэндай. Строился и призамковый город, из которого позднее вырос город Сэндай, крупнейший в регионе Тохоку. Масштабы владений даймё в то время оценивались по количеству риса, который они приносили в год, и княжество Сэндай с доходом в 620 тысяч коку (1 коку – примерно 180 литров) было третьим в стране после княжества Кага (нынешние преф. Исикава и Тояма) семьи Маэда с доходом в миллион коку и Сацума (нынешняя преф. Кагосима), управляемого родом Симадзу, приносившим 730 тысяч коку риса в год.



Многие статуи и портреты изображают Масамунэ с двумя глазами. Говорят, что на посмертных изображениях он хотел выглядеть именно так (фотография предоставлена Международной туристической ассоциацией г. Сэндай)

Масамунэ был образованным человеком, он интересовался и кулинарией, и искусством японского стихосложения. Говорят, что выражение датэ-отоко, «стильный мужчина», появилось в связи с изысканным стилем одежды и изящными манерами Датэ Масамунэ. Характерный образ Масамунэ с повязкой на глазу и в лакированных доспехах можно видеть в фильмах, аниме и играх. Исторический сериал национальной телерадиокомпании NHK «Докуганрю Масамунэ», показанный в 1987 году, имел средний зрительский рейтинг 39,7% – самый высокий показатель за всю историю таких сериалов.

Опоздав к осаде замка Одавара (война против семейства Ходзё, 1590 г. – прим. перев.), чем разгневал управлявшего тогда страной Тоётоми Хидэёси (1537-1598), Масамунэ явился к нему в белом погребальном одеянии. Хидэёси был впечатлён такой готовностью принять неизбежное и простил его проступок – это один из самых знаменитых эпизодов жизни Масамунэ. Его яркая индивидуальность и проявляющаяся в действиях смекалка и сегодня вызывает интерес у множества людей.



Вид на город с места, где располагался замок Сэндай на горе Аобаяма (фотография предоставлена Международной туристической ассоциацией г. Сэндай)

Руины замка Сэндай – твердыни рода Датэ

Авианалёты Второй мировой войны превратили Сэндай в выжженную пустыню, ничего не оставив от городского пейзажа периода Эдо, но во многих местах ещё можно ощутить незримое присутствие Масамунэ и рода Датэ. Одно из самых впечатляющих – руины замка Сэндай. Он был построен на горе Аобаяма на высоте 130 метров и известен также как замок Аоба. Река Хиросэ, протекающая с северной и восточной сторон замка, и ущелье Тацунокучи на юге выполняли роль рва, а с запада заслоном стоял густой лес О-урабаяси. Масамунэ не решился построить главную башню тэнсюкаку – при этом считают, что Масамунэ мог рассчитывать таким образом снять с себя всякие подозрения со стороны рода Токугава.

В эпоху Мэйдзи силами армии разобрали центральную часть замка Хоммару, а случившийся потом пожар уничтожил большую часть построек. В начале периода Сёва (1926-1989) сохранившиеся ворота Отэммон и боковая башня вакиягура вошли в список Национального достояния, однако сгорели во время Второй мировой войны. В настоящее время то, что осталось от замка Сэндай – это каменная стена с максимальной высотой 17 метров и боковая башня, восстановленная в 1967 году. На месте главной площадки замка Хоммару создан парк, где стоит конная статуя Масамунэ. Из парка можно окинуть взглядом Сэндайскую равнину – с того самого места, откуда смотрел на неё Датэ Масамунэ, стремившийся к объединению страны под своей властью…



Конная статуя Масамунэ на закате (фотография предоставлена Международной туристической ассоциацией г. Сэндай)



От боковой башни к руинам Хоммару ведёт извилистая дорога (фотография предоставлена Международной туристической ассоциацией г. Сэндай)

На руинах Хоммару находится святилище Гококу префектуры Мияги и музей замка Аоба. В святилище Гококу почитают души тех погибших на войне, кто был связан с префектурой Мияги. Густая зелень горы Аобаяма создаёт прекрасный фон для ярко-красного здания Павильона поклонения, а рядом с Главным павильоном находится святилище Ураясу, где в качестве божества почитается дух Масамунэ.

В музее замка Аоба представлены материалы, связанные с родом Датэ. Популярностью пользуется виртуальный тур (500 йен для взрослых): в ходе тура вы с помощью индивидуального гида можете ознакомиться с замком, каким он был около 400 лет назад, с девяти точек виртуальной реальности открывается панорамное изображение замка в 360 градусов. Тур даёт эффект непосредственного присутствия в той реальности, где вам откроется замок во всей красе – и большой зал оохирома с красочными великолепными картинами на скользящих створках дверей фусума, и угол замка в стиле какэдзукури, нависающий над обрывом.



Святилище Гококу – популярное место новогодних паломничеств (фотография предоставлена Международной туристической ассоциацией г. Сэндай)

В настоящее время на территории второй площадки замка, Ниномару, расположен кампус Каваути Университета Тохоку. Лес О-урабаяси, защищавший замок с тыла, после реставрации Мэйдзи занимала армия, а после войны он стал землёй американской военной базы, так что долгое время он был закрыт для широкой публики, благодаря чему там сохранилась богатая флора и фауна, в том числе пихтовый бор. В 1972 году эти места определили как природный памятник национального значения, и сейчас это Ботанический сад Университета Тохоку – лес, где природа используется для научных исследований и образования, а также популярный туристический объект.



Ботанический сад Университета Тохоку, где сохранился природный пихтовый бор (фотография предоставлена Международной туристической ассоциацией г. Сэндай)

Культурные ценности, подаренные семьёй Датэ музею г. Сэндай

На месте Санномару, третьей площадки замка, находится музей города Сэндай, в котором хранится около 97 000 культурных ценностей, в том числе подаренные семьёй Датэ, а также исторические, культурные и художественные материалы, связанные с городом. Масамунэ, которого интересовали другие страны, отправил в Европу «Миссию в Европу годов Кэйтё», в составе которой был Хасэкура Цунэнага (ок. 1570-1621). В музее находится самый старый из сохранившихся портретов маслом, изображающий реального японца. Портрет Хасэкуры Цунэнаги включен в реестр ЮНЕСКО «Память мира». В музее экспонируются и памятники Национального достояния – портрет Папы Павла V и «Свидетельство о римском гражданстве», которое получил Хасэкура.



В постоянной экспозиции выставлено около 1000 экспонатов; экспозиция меняется каждый сезон (фотография предоставлена музеем г. Сэндай)

Тем, кто особенно интересуется Датэ Масамунэ, непременно стоит посмотреть на чернолаковые доспехи-гусоку Датэ Масамунэ. В контрасте с чёрным цветом доспеха пластина гэнгэцу, «месяц-лук», на шлеме выглядит очень яркой.



Чернолаковые доспехи-гусоку Датэ Масамунэ – важное культурное достояние, хранятся в музее г. Сэндай (фотография предоставлена музеем г. Сэндай)

Музей города Сэндай

Адрес: Miyagi-ken Sendai-shi Aoba-ku Kawauchi 26

Miyagi-ken Sendai-shi Aoba-ku Kawauchi 26 Тел.: 022-225-3074

022-225-3074 Часы работы: с9:00 до 16:45 (вход до 16:15)

с9:00 до 16:45 (вход до 16:15) Выходные дни: понедельник (музей открыт в случае, если на понедельник приходится праздник или перенос праздничного дня), дни после государственных праздников (музей открыт в случае, если это суббота, воскресенье или национальный праздник), новогодний период с 28 декабря по 4 января

понедельник (музей открыт в случае, если на понедельник приходится праздник или перенос праздничного дня), дни после государственных праздников (музей открыт в случае, если это суббота, воскресенье или национальный праздник), новогодний период с 28 декабря по 4 января Цена билетов: Взрослые и студенты университета – 460 йен, старшеклассники – 230 йен, учащиеся начальной и средней школы – 110 йен

Взрослые и студенты университета – 460 йен, старшеклассники – 230 йен, учащиеся начальной и средней школы – 110 йен Многоязычная поддержка: вебсайт на английском языке, брошюры и указатели в музее на английском, китайском и корейском языках

вебсайт на английском языке, брошюры и указатели в музее на английском, китайском и корейском языках Как добраться: около 8 минут пешком от станции Кокусай сэнта линии метро Тодзай

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