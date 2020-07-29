Замок Аоба в городе Сэндай: Датэ Масамунэ и его наследие
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Необычная стратегия «Одноглазого дракона» Масамунэ
В течение периода Сражающихся провинций (1493-1590) по всей стране местные военачальники часто сражались, оспаривая власть друг у друга. Масамунэ, наследник рода Датэ, управлявшего землёй Дэва (нынешние префектуры Акита и Ямагата), родился в замке Ёнэдзава в период особо яростных сражений. В детстве он переболел оспой и потерял правый глаз, но после того, как в возрасте 17 лет унаследовал титул главы рода, благодаря своему поразительному стратегическому таланту и многочисленным воинским умениям он прославился на всю страну под прозвищем Докуганрю, «Одноглазый дракон».
В битве при Сэкигахара в 5 году Кэйтё (1600) он принял сторону победившей армии Токугавы Иэясу. В следующем году он начал строительство замка на горе Аобаяма (нынешний р-н Аоба г. Сэндай) и создал княжество Сэндай. Строился и призамковый город, из которого позднее вырос город Сэндай, крупнейший в регионе Тохоку. Масштабы владений даймё в то время оценивались по количеству риса, который они приносили в год, и княжество Сэндай с доходом в 620 тысяч коку (1 коку – примерно 180 литров) было третьим в стране после княжества Кага (нынешние преф. Исикава и Тояма) семьи Маэда с доходом в миллион коку и Сацума (нынешняя преф. Кагосима), управляемого родом Симадзу, приносившим 730 тысяч коку риса в год.
Масамунэ был образованным человеком, он интересовался и кулинарией, и искусством японского стихосложения. Говорят, что выражение датэ-отоко, «стильный мужчина», появилось в связи с изысканным стилем одежды и изящными манерами Датэ Масамунэ. Характерный образ Масамунэ с повязкой на глазу и в лакированных доспехах можно видеть в фильмах, аниме и играх. Исторический сериал национальной телерадиокомпании NHK «Докуганрю Масамунэ», показанный в 1987 году, имел средний зрительский рейтинг 39,7% – самый высокий показатель за всю историю таких сериалов.
Опоздав к осаде замка Одавара (война против семейства Ходзё, 1590 г. – прим. перев.), чем разгневал управлявшего тогда страной Тоётоми Хидэёси (1537-1598), Масамунэ явился к нему в белом погребальном одеянии. Хидэёси был впечатлён такой готовностью принять неизбежное и простил его проступок – это один из самых знаменитых эпизодов жизни Масамунэ. Его яркая индивидуальность и проявляющаяся в действиях смекалка и сегодня вызывает интерес у множества людей.
Руины замка Сэндай – твердыни рода Датэ
Авианалёты Второй мировой войны превратили Сэндай в выжженную пустыню, ничего не оставив от городского пейзажа периода Эдо, но во многих местах ещё можно ощутить незримое присутствие Масамунэ и рода Датэ. Одно из самых впечатляющих – руины замка Сэндай. Он был построен на горе Аобаяма на высоте 130 метров и известен также как замок Аоба. Река Хиросэ, протекающая с северной и восточной сторон замка, и ущелье Тацунокучи на юге выполняли роль рва, а с запада заслоном стоял густой лес О-урабаяси. Масамунэ не решился построить главную башню тэнсюкаку – при этом считают, что Масамунэ мог рассчитывать таким образом снять с себя всякие подозрения со стороны рода Токугава.
В эпоху Мэйдзи силами армии разобрали центральную часть замка Хоммару, а случившийся потом пожар уничтожил большую часть построек. В начале периода Сёва (1926-1989) сохранившиеся ворота Отэммон и боковая башня вакиягура вошли в список Национального достояния, однако сгорели во время Второй мировой войны. В настоящее время то, что осталось от замка Сэндай – это каменная стена с максимальной высотой 17 метров и боковая башня, восстановленная в 1967 году. На месте главной площадки замка Хоммару создан парк, где стоит конная статуя Масамунэ. Из парка можно окинуть взглядом Сэндайскую равнину – с того самого места, откуда смотрел на неё Датэ Масамунэ, стремившийся к объединению страны под своей властью…
На руинах Хоммару находится святилище Гококу префектуры Мияги и музей замка Аоба. В святилище Гококу почитают души тех погибших на войне, кто был связан с префектурой Мияги. Густая зелень горы Аобаяма создаёт прекрасный фон для ярко-красного здания Павильона поклонения, а рядом с Главным павильоном находится святилище Ураясу, где в качестве божества почитается дух Масамунэ.
В музее замка Аоба представлены материалы, связанные с родом Датэ. Популярностью пользуется виртуальный тур (500 йен для взрослых): в ходе тура вы с помощью индивидуального гида можете ознакомиться с замком, каким он был около 400 лет назад, с девяти точек виртуальной реальности открывается панорамное изображение замка в 360 градусов. Тур даёт эффект непосредственного присутствия в той реальности, где вам откроется замок во всей красе – и большой зал оохирома с красочными великолепными картинами на скользящих створках дверей фусума, и угол замка в стиле какэдзукури, нависающий над обрывом.
В настоящее время на территории второй площадки замка, Ниномару, расположен кампус Каваути Университета Тохоку. Лес О-урабаяси, защищавший замок с тыла, после реставрации Мэйдзи занимала армия, а после войны он стал землёй американской военной базы, так что долгое время он был закрыт для широкой публики, благодаря чему там сохранилась богатая флора и фауна, в том числе пихтовый бор. В 1972 году эти места определили как природный памятник национального значения, и сейчас это Ботанический сад Университета Тохоку – лес, где природа используется для научных исследований и образования, а также популярный туристический объект.
Культурные ценности, подаренные семьёй Датэ музею г. Сэндай
На месте Санномару, третьей площадки замка, находится музей города Сэндай, в котором хранится около 97 000 культурных ценностей, в том числе подаренные семьёй Датэ, а также исторические, культурные и художественные материалы, связанные с городом. Масамунэ, которого интересовали другие страны, отправил в Европу «Миссию в Европу годов Кэйтё», в составе которой был Хасэкура Цунэнага (ок. 1570-1621). В музее находится самый старый из сохранившихся портретов маслом, изображающий реального японца. Портрет Хасэкуры Цунэнаги включен в реестр ЮНЕСКО «Память мира». В музее экспонируются и памятники Национального достояния – портрет Папы Павла V и «Свидетельство о римском гражданстве», которое получил Хасэкура.
Тем, кто особенно интересуется Датэ Масамунэ, непременно стоит посмотреть на чернолаковые доспехи-гусоку Датэ Масамунэ. В контрасте с чёрным цветом доспеха пластина гэнгэцу, «месяц-лук», на шлеме выглядит очень яркой.
Музей города Сэндай
- Адрес: Miyagi-ken Sendai-shi Aoba-ku Kawauchi 26
- Тел.: 022-225-3074
- Часы работы: с9:00 до 16:45 (вход до 16:15)
- Выходные дни: понедельник (музей открыт в случае, если на понедельник приходится праздник или перенос праздничного дня), дни после государственных праздников (музей открыт в случае, если это суббота, воскресенье или национальный праздник), новогодний период с 28 декабря по 4 января
- Цена билетов: Взрослые и студенты университета – 460 йен, старшеклассники – 230 йен, учащиеся начальной и средней школы – 110 йен
- Многоязычная поддержка: вебсайт на английском языке, брошюры и указатели в музее на английском, китайском и корейском языках
- Как добраться: около 8 минут пешком от станции Кокусай сэнта линии метро Тодзай