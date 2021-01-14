Обязательные визиты к сёгуну как демонстрация вассального подчинения в мирный период Эдо

Система обязательного прибытия на службу (санкин котай) в Японии в период Эдо: правда и вымысел
Обязательные визиты к сёгуну как демонстрация вассального подчинения в мирный период ЭдоИстория
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Установившаяся в период Эдо форма вассального подчинения
В период Эдо в Японии существовало около 300 «княжеств» хан, примерно соответствующих нынешним префектурам, во главе которых стояли хансю, «правители княжеств». Масштабы княжества определялись количеством производимого риса, которое измеряли в коку (石), соответствующий 1000 го, или около 150 кг риса. Феодалы с доходом более 10 000 коку получали от бакуфу (правительства сёгуна) признание их прав на земли, такие феодалы назывались даймё (大名).
В истории Японии существовало три периода сёгуната – Камакура (1192-1333), Муромати (1336-1573) и Эдо (1603-1868). Периоды Камакура и Муромати были бурными, и даймё выражали свою лояльность господину, приводя войска в его армию. Однако период Эдо был мирным, и ритуальным способом отдать дань уважения и выказать покорность стало посещение сёгуна в Эдо и пребывание там какое-то время.
Такие визиты назывались словом санкин (参勤), указывающим на то, что посещение (参) было обязанностью (勤) даймё. Согласно историческому документу «Истинные записи о Токугава» (Токугава дзикки), Иэясу, первый сёгун династии Токугава, сразу после основания замка Эдо назвал его центром политико-административной власти, и именно там сёгун принимал вассалов, как при дворе государя.
Официальное установление системы санкин котай в правовом кодексе воинского сословия
Обычай визитов санкин, вероятно, появился в 1 году Гэнна (1615), когда Иэясу в ходе летней Осакской кампании уничтожил род Тоётоми.
Согласно документам, связанным с домом Сатакэ, правившим княжеством Акита, до 3 года Гэнна (1617) правитель ежегодно около полугода проживал в Эдо, а полгода – в своей вотчине. Следуя изречению Иэясу о том, что замок Эдо будет политическим центром страны, властитель Акиты тратил полгода на свои визиты. Другие феодалы, вероятно, поступали подобным образом.
С 4 года Гэнна посещения стали длиться год и проводиться через год, что и стало изначальным вариантом системы санкин котай. Периодичность ещё не определялась законами или постановлениями, сами феодалы приняли эту модель выражения покорности воле сёгуната, предугадывая желания своего сюзерена.
Юридически система была утверждена в 12 году Канъэй (1635), когда третий сёгун, Иэмицу, издал серию указов «Законы воинских домов: указы годов Канъэй» (Букэ сёхатто Канъэй рэй), в которой указывалось, что феодалы посменно должны пребывать в Эдо с четвёртого лунного месяца на протяжении года, то есть один феодал прибывал в четвёртом месяце, в третьем месяце следующего года отправлялся домой, а на его место приезжал другой, тоже с годовым визитом. Таким образом определялось посменное (котай) пребывание на протяжении года, которое стало обязанностью всех правителей княжеств.
На протяжении 260 лет периода Эдо система претерпела некоторые реформы, самая важная из которых произошла в 7 году Кёхо (1722), во времена восьмого сёгуна Ёсимунэ, когда княжества разделили на четыре группы, время пребывания в Эдо каждого даймё сократили до полугода, а продолжительность пребывания в своём княжестве увеличили до полутора лет. Проживание в Эдо каждый второй год истощало финансы княжеств, и для облегчения этого бремени время пребывания в Эдо было сокращено.
Но даже в этом случае расходы оставались огромными, и сокращение срока пребывания в Эдо до полугода для многих княжеств было недостаточным, чтобы решить их финансовые проблемы.
Процессии феодалов как ненужные в мирную эпоху военные парады
Самой большой статьёй расходов были траты на сопровождающих. Когда мы слышим о санкин котай, мы сразу представляем пышную процессию даймё. Длинная колонна княжеских вассалов несмотря на мирное время с пиками и мушкетами, которые кстати никогда не использовались, растягивалась по дороге – это можно назвать представлением, единственной целью которого была демонстрация мощи и достоинства даймё.
Подготовив снаряжение и оснастив людей, приходилось идти в Эдо много дней, а в случае удалённых от Эдо княжеств – и недель. Во сколько обходилось обеспечение людей? Немало стоил и постой по пути, и проживание в Эдо – всё это ложилось огромным бременем.
Приведённая ниже картина показывает процессию санкин княжества Цуяма в бывшей провинции Мимасака (северо-восточная часть современной префектуры Окаяма), проходившую в 1818 году. В центре в паланкине едет даймё, в верхнем ряду слева – мушкетёры, справа – лучники. Всего этих картин семь, данная – пятая, то есть чтобы получить примерное представление о количестве людей и снаряжения, следует произвести умножение на семь – и такая процессия передвигалась пешком, преодолевая путь более чем в 600 километров, чтобы из земли Мимасака добраться до Эдо, а по истечении срока вернуться обратно.
Общепринятая версия состоит в том, что система санкин котай была способом истощить финансы княжеств, принуждая их к большим расходам, что делало их неспособными к антиправительственным выступлениям.
Однако нельзя сказать, что это абсолютно верно, поскольку известно, что бакуфу неоднократно советовало всем княжествам избегать чрезмерных расходов на путешествия. В обременительности санкин котай немалую роль играло стремление показать достоинство, поэтому устраивали роскошные процессии, а во время пребывания в Эдо не щадили средств, чтобы их не воспринимали как деревенщину. Подробнее мы поговорим об этом в следующей статье серии.
Фотография к заголовку: Возвращение на родину даймё Цуямы и его свиты. В верхнем ряду слева – члены отряда ядоваритай, который отправлялся в путь на пять дней раньше остальных, чтобы зарезервировать жилье. В паланкине в центре второго ряда едет кандзё-бугё, ответственный за управление расходами на поездку (собрание Муниципального музея Цуямы)