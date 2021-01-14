Обязательные визиты к сёгуну как демонстрация вассального подчинения в мирный период Эдо

Система обязательного прибытия на службу (санкин котай) в Японии в период Эдо: правда и вымысел

Как складывалась система санкин котай, когда правители каждого княжества были обязаны проводить определённое время при сёгуне в Эдо? Она появилась как японский вариант выражения благодарности за благодеяния сюзерена, но впоследствии расходы даймё на путешествия с огромной свитой между провинциями и Эдо стали неподъёмным финансовым бременем для княжеств.

Установившаяся в период Эдо форма вассального подчинения

В период Эдо в Японии существовало около 300 «княжеств» хан, примерно соответствующих нынешним префектурам, во главе которых стояли хансю, «правители княжеств». Масштабы княжества определялись количеством производимого риса, которое измеряли в коку (石), соответствующий 1000 го, или около 150 кг риса. Феодалы с доходом более 10 000 коку получали от бакуфу (правительства сёгуна) признание их прав на земли, такие феодалы назывались даймё (大名).

В истории Японии существовало три периода сёгуната – Камакура (1192-1333), Муромати (1336-1573) и Эдо (1603-1868). Периоды Камакура и Муромати были бурными, и даймё выражали свою лояльность господину, приводя войска в его армию. Однако период Эдо был мирным, и ритуальным способом отдать дань уважения и выказать покорность стало посещение сёгуна в Эдо и пребывание там какое-то время.

Такие визиты назывались словом санкин (参勤), указывающим на то, что посещение (参) было обязанностью (勤) даймё. Согласно историческому документу «Истинные записи о Токугава» (Токугава дзикки), Иэясу, первый сёгун династии Токугава, сразу после основания замка Эдо назвал его центром политико-административной власти, и именно там сёгун принимал вассалов, как при дворе государя.

Официальное установление системы санкин котай в правовом кодексе воинского сословия

Обычай визитов санкин, вероятно, появился в 1 году Гэнна (1615), когда Иэясу в ходе летней Осакской кампании уничтожил род Тоётоми.

Согласно документам, связанным с домом Сатакэ, правившим княжеством Акита, до 3 года Гэнна (1617) правитель ежегодно около полугода проживал в Эдо, а полгода – в своей вотчине. Следуя изречению Иэясу о том, что замок Эдо будет политическим центром страны, властитель Акиты тратил полгода на свои визиты. Другие феодалы, вероятно, поступали подобным образом.

С 4 года Гэнна посещения стали длиться год и проводиться через год, что и стало изначальным вариантом системы санкин котай. Периодичность ещё не определялась законами или постановлениями, сами феодалы приняли эту модель выражения покорности воле сёгуната, предугадывая желания своего сюзерена.

Юридически система была утверждена в 12 году Канъэй (1635), когда третий сёгун, Иэмицу, издал серию указов «Законы воинских домов: указы годов Канъэй» (Букэ сёхатто Канъэй рэй), в которой указывалось, что феодалы посменно должны пребывать в Эдо с четвёртого лунного месяца на протяжении года, то есть один феодал прибывал в четвёртом месяце, в третьем месяце следующего года отправлялся домой, а на его место приезжал другой, тоже с годовым визитом. Таким образом определялось посменное (котай) пребывание на протяжении года, которое стало обязанностью всех правителей княжеств.



Страница документа дома Токуяма-Мори, правителей княжества Токуяма в земле Суо (современная префектура Ямагути), которая воспроизводит указ сёгуна Токугава Иэмицу, устанавливающий обязательный характер санкин котай, и иллюстрирующая его значение для воинских домов (собрание архивных документов префектуры Ямагути)

На протяжении 260 лет периода Эдо система претерпела некоторые реформы, самая важная из которых произошла в 7 году Кёхо (1722), во времена восьмого сёгуна Ёсимунэ, когда княжества разделили на четыре группы, время пребывания в Эдо каждого даймё сократили до полугода, а продолжительность пребывания в своём княжестве увеличили до полутора лет. Проживание в Эдо каждый второй год истощало финансы княжеств, и для облегчения этого бремени время пребывания в Эдо было сокращено.

Но даже в этом случае расходы оставались огромными, и сокращение срока пребывания в Эдо до полугода для многих княжеств было недостаточным, чтобы решить их финансовые проблемы.

Процессии феодалов как ненужные в мирную эпоху военные парады

Самой большой статьёй расходов были траты на сопровождающих. Когда мы слышим о санкин котай, мы сразу представляем пышную процессию даймё. Длинная колонна княжеских вассалов несмотря на мирное время с пиками и мушкетами, которые кстати никогда не использовались, растягивалась по дороге – это можно назвать представлением, единственной целью которого была демонстрация мощи и достоинства даймё.

Подготовив снаряжение и оснастив людей, приходилось идти в Эдо много дней, а в случае удалённых от Эдо княжеств – и недель. Во сколько обходилось обеспечение людей? Немало стоил и постой по пути, и проживание в Эдо – всё это ложилось огромным бременем.

Приведённая ниже картина показывает процессию санкин княжества Цуяма в бывшей провинции Мимасака (северо-восточная часть современной префектуры Окаяма), проходившую в 1818 году. В центре в паланкине едет даймё, в верхнем ряду слева – мушкетёры, справа – лучники. Всего этих картин семь, данная – пятая, то есть чтобы получить примерное представление о количестве людей и снаряжения, следует произвести умножение на семь – и такая процессия передвигалась пешком, преодолевая путь более чем в 600 километров, чтобы из земли Мимасака добраться до Эдо, а по истечении срока вернуться обратно.



Картина изображает возвращение даймё княжества Цуяма после срока обязательного пребывания в Эдо; в том году владения княжества Цуяма увеличились вдвое, с 50 000 до 100 000 коку. В паланкине – седьмой даймё Цуямы Мацудайра Наритака (Собрание Муниципального музея Цуямы)

Общепринятая версия состоит в том, что система санкин котай была способом истощить финансы княжеств, принуждая их к большим расходам, что делало их неспособными к антиправительственным выступлениям.

Однако нельзя сказать, что это абсолютно верно, поскольку известно, что бакуфу неоднократно советовало всем княжествам избегать чрезмерных расходов на путешествия. В обременительности санкин котай немалую роль играло стремление показать достоинство, поэтому устраивали роскошные процессии, а во время пребывания в Эдо не щадили средств, чтобы их не воспринимали как деревенщину. Подробнее мы поговорим об этом в следующей статье серии.

Фотография к заголовку: Возвращение на родину даймё Цуямы и его свиты. В верхнем ряду слева – члены отряда ядоваритай, который отправлялся в путь на пять дней раньше остальных, чтобы зарезервировать жилье. В паланкине в центре второго ряда едет кандзё-бугё, ответственный за управление расходами на поездку (собрание Муниципального музея Цуямы)