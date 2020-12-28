[Видео] В Сэндае провели предновогоднюю очистку огромной буддийской статуи

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24 декабря в районе Аоба г. Сэндай провели ежегодную очистку Великого Фудо-мёо сэндайского филиала храма Нарита-сан. Фудо высотой 16,5 метров восседает на месте с видом на Сэндай и Мацусиму. Его очищали одетые в форму служащих храма прихожане, используя метёлки из бамбука и ткани. Настоятельница Кокубун Рэйки (44 года) сказала, что это был тяжелый год, и она молится об избавлении от эпидемии.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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