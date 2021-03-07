Около половины домохозяйств в Японии не хранят запас продуктов на случай стихийного бедствия: результаты исследования готовности к бедствиям

Около половины домохозяйств в Японии не хранят запас продуктов на случай стихийного бедствия: результаты исследования готовности к бедствиямСтихийные бедствия
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Токийская компания «Мидори андзэн», которая производит и продаёт оборудование для обеспечения безопасности и защиты здоровья, такое как защитную обувь и шлемы, опросила 800 имеющих детей женщин в возрасте от 20 до 49 лет по всей стране о мерах по предотвращению стихийных бедствий, которые предпринимают дома.
На вопрос о наличии дома запас продуктов питания на случай стихийного бедствия, только 12,9% респондентов ответили, что у них достаточно еды для всей семьи на три дня и дольше. При этом 46,3% респондентов не заготовили продукты на такой случай (сумма ответов «Заготавливала раньше, но сейчас нет» и «Я никогда не заготавливала»). Процент тех, у кого совсем нет запаса на случай бедствия, увеличился на 6,4 процентных пункта по сравнению с прошлогодним опросом.
На вопрос, знают ли они об эвакуационных убежищах (базах борьбы со стихийными бедствиями) в своих жилых районах, 35,9% респондентов ответили, что знают точно, а 44,5% ответили, что в общих чертах знают.
Когда их спросили, проверяли ли они «карты опасности», которые отображают риски, вызываемые стихийными бедствиями и т. п. – их публикуют Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма и местные органы власти – только 37,9% ответило: «Проверили и знаем об опасностях». Более 60% либо не знали об опасностях, либо знали, но никогда не смотрели карту. Таким образом, выяснилось, что люди недостаточно занимаются мерами по предотвращению последствий стихийных бедствий.
У 494 опрошенных о том, какие предметы заготовлены на случай эвакуации, спрашивали в том числе о предметах против инфекционных заболеваний, таких как новый коронавирус. 73,7% назвали маски, затем следовали дезинфицирующие салфетки (60,9%) и алкоголь для дезинфекции (58,3%).
Фотография к заголовку: PIXTA
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