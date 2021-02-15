Сильные землетрясения в Японии после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года

Сильные землетрясения в Японии после Великого восточно-японского землетрясения 2011 годаОбщество
Около 23:08 13 февраля 2021 года произошло землетрясение с эпицентром у побережья префектуры Фукусима. В городе Дзао префектуры Мияги, городе Сома, посёлках Синтимати и Кунимимати префектуры Фукусима наблюдались сотрясения с сейсмической интенсивностью более 6 баллов по японской шкале интенсивности. По данным Японского метеорологического агентства, глубина эпицентра составляла около 60 км, магнитуда по предварительным оценкам – 7,3. Возможны небольшие колебания уровня моря, но угрозы цунами нет. Мы приводим список землетрясений с сейсмической интенсивностью около 6 баллов после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.
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Согласно данным Японского метеорологического агентства, после Великого восточно-японского землетрясения в Японии произошло 27 землетрясений с сейсмической интенсивностью около 6 баллов (включая Великое восточно-японское землетрясение), из них 12 имели интенсивность выше 6 баллов.
Землетрясения с интенсивностью около 6 после Великого восточно-японского землетрясения
|Дата
|Гипоцентр
|Магнитуда
|Сейсмическая интенсивность
|13 февраля 2021 г. 23:07
|Преф. Фукусима
|7,3
|Выше 6
|18 июня 2019 г. 22:22
|Преф. Ямагата
|6,7
|Выше 6
|21 февраля 2019 г. 21:22
|Ибури, преф. Хоккайдо
|5,8
|Ниже 6
|3 января 2019 г. 18:10
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|5,1
|Ниже 6
|6 сентября 2018 г. 3:07
|Ибури, преф. Хоккайдо
|6,7
|7
|18 июня 2018 г. 7:58
|Преф. Осака
|6,1
|Ниже 6
|28 декабря 2016 г. 21:38
|Преф. Ибараки
|6,3
|Ниже 6
|21 октября 2016 г. 14:07
|Преф. Тоттори
|6,6
|Ниже 6
|16 июня 2016 г. 14:21
|Залив Утиура, Хоккайдо
|5,3
|Ниже 6
|16 апреля 2016 г. 9:48
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|5,4
|Ниже 6
|16 апреля 2016 г. 3:55
|Г. Асо, преф. Кумамото
|5,8
|Выше 6
|16 апреля 2016 г. 1:45
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|5,9
|Ниже 6
|16 апреля 2016 г. 1:25
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|7,3
|7
|15 апреля 2016 г. 3:46
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|6,4
|Выше 6
|14 апреля 2016 г. 22:07
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|5,8
|Ниже 6
|14 апреля 2016 г. 21:26
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|6,5
|7
|22 ноября 2014 г. 22:08
|Преф. Нагано
|6,7
|Ниже 6
|13 апреля 2013 г. 5:33
|Рядом с о-вом Авадзисима, преф. Хёго
|6,3
|Ниже 6
|12 апреля 2011 г. 14:07
|Преф. Фукусима
|6,4
|Ниже 6
|11 апреля 2011 г. 17:16
|Преф. Фукусима
|7,0
|Ниже 6
|7 апреля 2011 г. 23:32
|Преф. Мияги
|7,2
|Выше 6
|15 марта 2011 г. 22:31
|Преф. Сидзуока
|6,4
|Выше 6
|12 марта 2011 г. 5:42
|Преф. Нагано
|5,3
|Ниже 6
|12 марта 2011 г. 4:31
|Преф. Нагано
|5,9
|Ниже 6
|12 марта 2011 г. 3:59
|Преф. Нагано
|6,7
|Выше 6
|11 марта 2011 г. 15:15
|Преф. Ибараки
|7,6
|Выше 6
|11 марта 2011 г. 14:46
|Возле Санрику, преф. Мияги
|9,0
|7
Таблица составлена Nippon.com по данным Японской метеорологической ассоциации.
Желтым цветом отмечены толчки, связанные с Великим восточно-японским землетрясением, зелёным – с землетрясением в Кумамото.
Фотография к заголовку: Оползень, вызванный землетрясением 13 февраля 2021 года; обрушившиеся камни заблокировали дорогу (г. Сома, префектура Фукусима)
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