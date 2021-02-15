Сильные землетрясения в Японии после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года

Около 23:08 13 февраля 2021 года произошло землетрясение с эпицентром у побережья префектуры Фукусима. В городе Дзао префектуры Мияги, городе Сома, посёлках Синтимати и Кунимимати префектуры Фукусима наблюдались сотрясения с сейсмической интенсивностью более 6 баллов по японской шкале интенсивности. По данным Японского метеорологического агентства, глубина эпицентра составляла около 60 км, магнитуда по предварительным оценкам – 7,3. Возможны небольшие колебания уровня моря, но угрозы цунами нет. Мы приводим список землетрясений с сейсмической интенсивностью около 6 баллов после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.

Согласно данным Японского метеорологического агентства, после Великого восточно-японского землетрясения в Японии произошло 27 землетрясений с сейсмической интенсивностью около 6 баллов (включая Великое восточно-японское землетрясение), из них 12 имели интенсивность выше 6 баллов.

Землетрясения с интенсивностью около 6 после Великого восточно-японского землетрясения

Дата Гипоцентр Магнитуда Сейсмическая интенсивность 13 февраля 2021 г. 23:07 Преф. Фукусима 7,3 Выше 6 18 июня 2019 г. 22:22 Преф. Ямагата 6,7 Выше 6 21 февраля 2019 г. 21:22 Ибури, преф. Хоккайдо 5,8 Ниже 6 3 января 2019 г. 18:10 Г. Кумамото, преф. Кумамото 5,1 Ниже 6 6 сентября 2018 г. 3:07 Ибури, преф. Хоккайдо 6,7 7 18 июня 2018 г. 7:58 Преф. Осака 6,1 Ниже 6 28 декабря 2016 г. 21:38 Преф. Ибараки 6,3 Ниже 6 21 октября 2016 г. 14:07 Преф. Тоттори 6,6 Ниже 6 16 июня 2016 г. 14:21 Залив Утиура, Хоккайдо 5,3 Ниже 6 16 апреля 2016 г. 9:48 Г. Кумамото, преф. Кумамото 5,4 Ниже 6 16 апреля 2016 г. 3:55 Г. Асо, преф. Кумамото 5,8 Выше 6 16 апреля 2016 г. 1:45 Г. Кумамото, преф. Кумамото 5,9 Ниже 6 16 апреля 2016 г. 1:25 Г. Кумамото, преф. Кумамото 7,3 7 15 апреля 2016 г. 3:46 Г. Кумамото, преф. Кумамото 6,4 Выше 6 14 апреля 2016 г. 22:07 Г. Кумамото, преф. Кумамото 5,8 Ниже 6 14 апреля 2016 г. 21:26 Г. Кумамото, преф. Кумамото 6,5 7 22 ноября 2014 г. 22:08 Преф. Нагано 6,7 Ниже 6 13 апреля 2013 г. 5:33 Рядом с о-вом Авадзисима, преф. Хёго 6,3 Ниже 6 12 апреля 2011 г. 14:07 Преф. Фукусима 6,4 Ниже 6 11 апреля 2011 г. 17:16 Преф. Фукусима 7,0 Ниже 6 7 апреля 2011 г. 23:32 Преф. Мияги 7,2 Выше 6 15 марта 2011 г. 22:31 Преф. Сидзуока 6,4 Выше 6 12 марта 2011 г. 5:42 Преф. Нагано 5,3 Ниже 6 12 марта 2011 г. 4:31 Преф. Нагано 5,9 Ниже 6 12 марта 2011 г. 3:59 Преф. Нагано 6,7 Выше 6 11 марта 2011 г. 15:15 Преф. Ибараки 7,6 Выше 6 11 марта 2011 г. 14:46 Возле Санрику, преф. Мияги 9,0 7

Таблица составлена Nippon.com по данным Японской метеорологической ассоциации.

Желтым цветом отмечены толчки, связанные с Великим восточно-японским землетрясением, зелёным – с землетрясением в Кумамото.

Фотография к заголовку: Оползень, вызванный землетрясением 13 февраля 2021 года; обрушившиеся камни заблокировали дорогу (г. Сома, префектура Фукусима)

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