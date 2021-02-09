Сброс обработанной воды в океан – наша общая проблема: 10 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1» и бесконечная борьба со слухами

Со времени мартовской аварии 2011 года на атомной электростанции «Фукусима-1» прошло около 10 лет. На территории АЭС продолжает скапливаться «обработанная вода». Так называют воду, прошедшую очистку от радиационного загрязнения. Поскольку если ситуация будет развиваться, как сейчас, это создаст помехи в работе по демонтажу реакторов, правительство планирует избавиться от обработанной воды, сбросив ее в океан. Но это неминуемо нанесет болезненный удар по рыбакам, которым и без того с самой аварии приходится бороться со слухами. Долгое время АЭС «Фукусима-1» обеспечивала электроэнергией столицу и ее окрестности. Автор считает, что сброс в океан обработанной воды не является проблемой только жителей префектуры Фукусима – ее следовало бы считать своей всем, кто пользуется электроэнергией.

Предел возможностей хранения на АЭС: о сбросе воды с тритием в океан

Когда я взобралас ь по аварийной лестнице на крышу одного из зданий на территории АЭС «Фукусима-1», передо мной развернулось странное зрелище. Территория атомной электростанции, в прошлом снабжавшей светом Токио и окрестности столицы, в настоящее время выглядит как какое-то цистернохранилище.



Территория АЭС «Фукусима-1» плотно заставлена цистернами

Ядерное топливо, расплавившееся в реакторах электростанции во время аварии, к которой привело Великое восточно-японское землетрясение, затвердело и превратилось в так называемые «ядерные обломки», но оно до сих пор продолжает выделять тепло, и его необходимо охлаждать, подавая воду. К тому же в здания, где находятся реакторы, попадают подземные и дождевые воды. Вся эта вода загрязняется радиоактивными веществами в высокой концентрации.

Используя адсорбирующее оборудование, компания-оператор электростанции TEPCO освобождает зараженную воду от цезия и стронция, которые составляют наибольшую часть радиоактивных материалов. Затем эта вода подается в Передовую систему обработки жидкостей (ALPS) для выделения радионуклидов, где освобождается от остальных радиоактивных веществ, за исключением трития. После этого вода поступает на хранение в цистерны. Высота стальных цистерн – более десяти метров. Чтобы использовать ограниченное пространство максимально эффективно, цистерны устанавливают в сотовом порядке на расстоянии всего 1,5 метра друг от друга. По состоянию на октябрь 2020 года в тысяче цистерн на территории АЭС хранилось около 1 млн 230 тыс. тонн прошедшей обработку воды. Даже в непосредственной близости от цистерн уровень радиации ничуть не отличается от обычного фона на улицах и в домах японской столицы. И все-таки лес этих емкостей высотой с трехэтажный дом вызывает чувство подавленности.



Высота громадных цистерн, где хранится обработанная вода, превышает 10 метров Одна такая цистерна заполняется за неделю

В настоящее время в сутки производится около 140 тонн обработанной воды, и темп заполнения составляет одну цистерну в неделю. На территории АЭС компания TEPCO обеспечила место для хранения до 1 млн 360 тыс. тонн воды. Этот предел будет достигнут в 2022 году. При этом уже с 2021 года планируется приступить к полномасштабным работам по извлечению из реакторов ядерных обломков. Для того, чтобы демонтировать реакторы, понадобятся здания для разделения материалов, хранилища для оборудования, постройки для средств на случай аварий. К тому же ко всем этим строениям будет необходимо обеспечить проходы и подъездные пути для автотранспорта. Все это делает затруднительным дальнейшую установку на территории АЭС новых цистерн.

Нехватку места для накапливания прошедшей обработку воды предвидели еще на ранних этапах. С ноября 2016 года в подкомиссии Министерства экономики, торговли и промышленности, где рассматривают методы утилизации воды, сравнивали несколько предложений, в том числе сброс в океан, выпуск через испарители, закачивание в подземные слои и др., и в феврале этот орган пришел к заключению, что сброс в океан представляется наиболее перспективным предложением. Местные предприятия сельской, лесной и рыбной промышленности, а также объединения потребителей высказывают опасения и протестуют против такого сброса, но правительство в ближайшее время в соответствии с рекомендацией подкомитета примет официальное решение о сбросе обработанной воды в океан.

Моттян и Тэттян

Когда я об этом узнал, мне сразу вспомнились двое знакомых по прозвищу Моттян и Тэттян.

Впервые я повстречалась с ними три года спустя после землетрясения – в марте 2014 года. Случилось это на мероприятии под названием «Сигнализируем о возрождении фукусимских морепродуктов в Маруноути». Префектура Фукусима организовала его в этом столичном районе неподалеку от Токийского вокзала в одном из итальянских ресторанов.

Прибрежные воды префектуры Фукусима, где сходятся теплое и холодное течения, является одним из исключительно удачных мест для рыбного промысла. Окрепшая в мощных океанских течениях рыба, прозванная «дзёбанской» (это слово образовано от названий двух провинций которые существовали в тех местах в прошлом), высоко ценилась профессионалами кулинарного дела и другими покупателями токийского центрального продовольственного рынка Цукидзи. Но сразу после ядерной аварии федерация рыболовецких кооперативов префектуры Фукусима приняла решение воздерживаться от лова. Начиная с июня следующего, 2012 года, лов возобновился в качестве «пробного» в ограниченных масштабах – отдельными методами, отдельных видов рыб и на отдельных участках акватории. В дополнение к проверкам на содержание радиоактивных веществ со стороны властей префектуры, рыболовецкие кооперативы стали проверять продукцию и по собственной инициативе. Но даже такие максимально возможные меры обеспечения безопасности какое-то время практически не находили понимания у потребителей.

Ответственные чиновники администрации префектуры с конкретными данными на руках со всей тщательностью разъясняли, насколько строгий контроль безопасности задействован в отношении поставляемых морепродуктов. Собравшиеся вежливо слушали слова о «пострадавших районах, которые очень нужно поддержать». Несколько натянутую атмосфера враз оживили двое жителей города Сома – рыбак Кикути Мотофуми по прозвищу Моттян и скупщик морепродуктов Иидзука Тэцуо, Тэттян.

Эти двое, похожие на бритоголовых мальчишек, были такими яркими и задорными, что слово «пострадавшие» им совсем не подходило. Подобно паре завзятых комиков, они разыграли диалог-воспоминание о детстве в рыбачьем городке, о нелегком труде подростков по приготовлению в спартанских условиях на борту рыбачьего судна четырехразового питания для команды из всем надоевшей рыбы – они рассказывали об этом так, что аудитория то и дело разражалась смехом. Ловко разделав местный деликатес – рыбу из семейства терпуговых, которую в тех местах называют «донко», они приготовили для собравшихся сытный суп с рыбными фрикадельками

Рыбные фрикадельки, приготовленные вместе с печенью, были нежно-мягкие, вкусные – пальчики оближешь. Посмеиваясь, они ходили вокруг стола, с гордостью приговаривая: «Вкусно, правда?» Эти двое не просто побудили участников «помочь пострадавшим от стихии» – они сделали посетителей самыми настоящими поклонниками города Сома.

Но рыба, которая при этом использовалась, была не из Сомы. Она была из префектуры Хоккайдо. Из-за опасений по поводу возможного превышения радиационных стандартов эта рыба не вошла в список видов для пробного лова, и заниматься ее промыслом в Соме стало невозможно. Я не могу забыть, как в конце мероприятия Кикути с дрожью в голосе говорил: «Я хочу и дальше продолжать рыбачить в Соме. Хочу, чтобы все вы когда-нибудь обязательно приехали и попробовали, какая вкусная «донко» у нас ловится».

Осенью следующего 2015 года Кикути и Иидзука вместе с еще несколькими единомышленниками из местных жителей учредили ежеквартальный журнал «Служба вкусных новостей Сомы». Так начал работу механизм по ознакомлению общества с первичным сектором района Хамадори, главным образом города Сома. Героем каждого номера становится один мастер, о достоинствах вкусной продукции которого рассказывают материалы, подготовленные с большой тщательностью.



Редакция журнала «Служба вкусных новостей Сомы». Участников, людей самых разных профессий, объединяет чувство любви к городу Сома. (Фотография предоставлена «Службой вкусных новостей Сомы»)

Сама я тоже являюсь подписчиком «Службы вкусных новостей Сомы». Я даже стала бывать в городе Сома в качестве участника специальных поездок для читателей, организуемых по нескольку раз в год этим изданием.

Побывав несколько раз непосредственно на месте событий, я поняла, сколько непрестанных усилий, сколько умелого труда вкладывается для того, чтобы выпускаемая продукция стала еще более ценной, чем до бедствия, с какой тщательностью крестьяне, рыбаки и переработчики стараются развеять слухи и не допустить попадания на рынок пищевой продукции, не соответствующей нормам и стандартам. Я пришла к пониманию: именно пищевая продукция из Фукусимы по-настоящему безопасна, поскольку поступает на рынок только после тщательных проверок.

Кикути и Иидзука – не единственные. Множество предприятий первичной и перерабатывающей отраслей в префектуре Фукусима, будучи низвергнуты на самое дно ядерной аварией, целых десять лет шаг за шагом сокращали расстояние, отделявшее их от потребителей. Мне кажется, сбрасывать все эти непрестанные усилия в океан вместе со сбросом воды – слишком жестоко.

Что такое «обработанная вода»?

В сентябре, осматривая АЭС «Фукусима-1», я пронаблюдала и за тем, как обрабатывают зараженную воду системой ALPS. В настоящее время примерно на 96% территории АЭС уровень радиации снизился настолько, что никакой специальной защиты уже не требуется, но для того, чтобы попасть туда, где очищает зараженную воду система APLPS, приходится облачаться в защитную экипировку и маску-респиратор, полностью закрывающую лицо.



На пути к месту работы системы ALPS – в защитном костюме и скрывающей лицо маске

В процессе обработки системой APLPS сначала в воду добавляют специальный состав для извлечения кобальта, марганца и ряда других примесей, после чего ее пропускают через 18 адсорбирующих колонн 7 различных типов. В колоннах содержится активированный уголь и ионообменные материалы, позволяющие удалить из воды радиоактивные вещества.



В помещении системы ALPS, способной извлекать из воды 62 вида радиоактивных веществ. Рабочие деловито снуют в полной экипировке: защитных костюмах, защитных масках на все лицо и двуслойных перчатках

Даже пройдя через систему ALPS, вода не очищается от радиоактивных веществ полностью. Тем не менее она уже удовлетворяет установленному государством стандарту радиоактивности, при соблюдении которого допускается попадание этой воды за пределы объектов АЭС. К примеру, содержание стронция после прохождения через ALPS снижается до одной миллиардной.

Фотография слева: у дозиметра, поднесенного к прошедшей очистку системой ALPS воде, стрелка отклоняется до первого деления на шкале. Справа: Когда дозиметр подносят к пластиковой емкости, содержащей «радиевый шарик», какие продаются в косметических отделах для повышения согревающего эффекта от приема домашней ванны, стрелка доходит до третьего деления.

Все изложенное не позволяет с полным основанием утверждать, что прошедшая обработку вода совершенно безопасна. И тем не менее мне в голову не могло прийти, что товар, который можно свободно приобрести в онлайн-торговле, доставляемый на дом курьерской службой самым будничным образом, может оказаться гораздо опаснее.



Слева вода, прошедшая обработку системой ALPS. Стрелка дозиметра показывает «1». Справа: Пластиковая капсула с радиевым шариком, используемым для повышения согревающего эффекта от обычной ванны. Стрелка дозиметра показывает «3»

Больше грамотности

Существующие на данный момент технологии не позволяют извлекать лишь одно радиоактивное вещество – тритий. Но в принципе тритий присутствует и в естественной среде. Он содержится даже в паре, дождевой и водопроводной воде. Поскольку энергия его радиоактивного излучения невелика, она не проникает в организм сквозь кожу, а если это вещество все-таки попадает через рот в организм, то оно проходит через него и выделяется, не накапливаясь.

В компании TEPCO намереваются сбрасывать обработанную воду в океан на протяжении 30 лет, разбавляя ее морской водой до уровня содержания трития, составляющего одну сороковую от стандарта, установленного правительством страны. Одна сороковая – это ниже, чем уровень содержания, который является стандартом, установленным Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.

Безусловно, наверняка найдутся те, кто подумает: «Как можно верить разъяснениям компании TEPCO, которая и устроила аварию», а некоторые даже сочтут: «И масс-медиа, и TEPCO нас просто дурачат». Однако профессор НИИ медицины радиационного облучения атомного взрыва Хиросимского университета Ясуда Хироси на вопрос о воздействии, которым может сопровождаться выброс трития в океан ответил так: «Нуклиды трития образуются и в природной среде под воздействием космических лучей, он широко распространялся в окружающей среде и при ядерных испытаниях после Второй мировой войны, и после аварий на АЭС и других ядерных происшествий. Тем не менее, воздействия всех этих выбросов на организм человека подтверждено не было».

«Тритий по большей части существует в форме HTO – заменяет один атом водорода в молекуле воды H2O; такие молекулы ведут себя практически аналогично воде, поэтому в случае сброса в океан они быстро распространятся, а поскольку в рыбе это вещество не накапливается, количество трития, попадающего в организм через морепродукты, будет пренебрежимо мало отличаться от естественного фона. К тому же, испускаемое тритием излучение (бета-излучение) обладает низкой энергией, и поскольку он сразу же выводится из организма с мочой и потом, время нахождения трития в организме непродолжительно, а воздействие, оказываемое попавшим в организм тритием, невелико в сравнении с другими радиоактивными веществами».

Однако профессор Ясуда отмечает: «Нельзя сводить все только к видам и объему (степени концентрации) веществ – необходимо также учитывать психологическое и социальное воздействие, вызываемое тем, что именуют «рукотворным распространением в окружающей среде радиоактивных веществ». Поскольку сброс, по всей вероятности, сильно повлияет на средства к существованию той части населения, которая занимается рыбным промыслом, желательно провести в достаточной мере разъяснительную работу и тщательно позаботиться о принятии мер по предотвращению ущерба для репутации».

Пожалуй, именно в этом и состоит самая большая сложность, связанная со сбросом в океан.

Рыбак Кикути тоже заметил: «Хотелось бы, чтобы прежде чем решать, сбрасывать воду или нет, государство и эксперты предприняли больше усилий для того, чтобы заручиться пониманием жителей страны. В сбросе трития в океан Фукусима не первая. Он уже сбрасывается в морские воды атомными электростанциями по всему миру. Хотелось бы, чтобы потребители тоже судили не по впечатлениям без фактов, а собирали официально публикуемые сведения, рассматривали их, думали и приходили к выводам».

Электроэнергия, которую вырабатывала АЭС «Фукусима-1», шла в столицу и ее окрестности, чтобы удовлетворить спрос огромного города. А самый большой ущерб от аварии на АЭС понесли жители Фукусимы, которые этой электроэнергией даже не пользовались. И я считаю, что вопрос сброса обработанной воды в океан не следует считать чем-то далеким, не имеющим отношения к столице – он связан и со всеми «нами» – теми, кто жил в столице и пользовался электроэнергией.

Чем безответственно разносить слухи и избегать фукусимской продукции из-за того, что покупать ее «как-то страшновато», хотелось бы, чтобы люди постарались получать больше информации, чтобы их опасения были логичны.

В заключение позвольте привести слова Тэттяна и Моттяна. Я восприняла их как обращение ко всем потребителям продукции и пользователям электрической энергии: «Давайте думать об этом все вместе!».

«Откровенно говоря, у меня складывается впечатление, что идет какая-то гонка с предопределенным финалом – решением о сбросе в океан. Мне не хочется, чтобы с нею сбрасывали и нас. Так или иначе, а три человека из десяти не желают есть продукты из Фукусимы и даже слышать о них ничего не хотят, но я, насколько это мне по силам, старался для того, чтобы донести свое послание до остальных семи человек из каждого десятка. Если воду будут сбрасывать в океан, то даже если таких людей останется шесть или пять человек из десяти, я буду неуклонно делать то же самое».



Скупщик морепродуктов Иидзука Тэцуо по прозвищу Тэттян (фотографию предоставила «Служба вкусных новостей Сомы»)

«После стихийного бедствия все обрастало слухами, и с принятием решения о сбросе воды вряд ли выйдет как-то иначе. Мне хочется создавать механизм ликвидации слухов, заниматься вместе с местными единомышленниками самой интересной работой. Быть может, весь мир нам с места не сдвинуть, но мне хочется посвятить этой работе мальчишеский задор своей души».



Рыбак Кикути Мотофуми по прозвищу Моттян (фотографию предоставила «Служба вкусных новостей Сомы»)

Фотография к заголовку: Ряды цистерн с отработанной водой на территории АЭС «Фукусима-1». За цистернами виднеются здания 1-4 энергоблоков (снимки к заголовку и снимки к статье сделал Хасино Юкинори, nippon.com)

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