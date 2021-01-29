К 2060 году в Японии может остаться только восемь действующих ядерных реакторов
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Токио, 27 января (Jiji Press). В Японии может остаться только восемь действующих ядерных реакторов в 2060 году, если она не построит новые или реконструирует существующие, сообщает министерство промышленности.
Министерство представило прогноз на заседании подкомитета Консультативного комитета по природным ресурсам и энергетике.
Строительство новых реакторов представляется проблематичным, учитывая недоверие к АЭС общественности после беспрецедентного тройного расплавления топлива на электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company почти 10 лет назад.
Если не учитывать выведенные из эксплуатации, в Японии 36 реакторов, в том числе строящиеся. Вновь активированы после катастрофы 2011 года из них девять, включая те, которые в настоящее время простаивают.
Министерство надеется ускорить обсуждение использования ядерной энергии в преддверии пересмотра основного энергетического плана страны, чтобы достичь нулевых выбросов углекислого газа – цели, которую поставил премьер-министр Суга Ёсихидэ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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