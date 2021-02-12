Император и императрица Японии проведут онлайн-встречи с пострадавшими от Восточно-японского землетрясения

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Токио, 10 февраля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако планируют провести онлайн-встречи для поддержки жителей северо-восточных префектур, сильно пострадавших от Великого восточно-японского землетрясения и цунами в марте 2011 года.

По словам информированных источников, в преддверии 10-й годовщины катастрофы 11 марта онлайн-встречи начнутся с 16 февраля, когда императорская чета встретится с жертвами катастрофы из префектуры Фукусима.

По словам источников, в ближайшее время аналогичные встречи пройдут с жителями префектур Иватэ и Мияги.

Император Нарухито и императрица Масако, когда они были наследным принцем и принцессой, трижды посещали каждую из трёх пострадавших префектур.

По словам источников, они выразили желание поделиться своими мыслями с людьми, пострадавшими от стихийных бедствий, несмотря на эпидемию нового коронавируса.

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