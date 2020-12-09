Императрице Масако исполняется 57 лет
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Токио, 9 декабря (Jiji Press). Японская императрица Масако, которой в среду исполнилось 57 лет, молилась о прекращении кризиса, связанного с новым коронавирусом.
В письменном комментарии, опубликованном Управлением императорского двора, императрица назвала прошедший год «крайне мучительным» из-за эпидемии коронавируса.
«Я молюсь от всего сердца, чтобы мы все могли помочь тем, кто попал в беду, и вместе преодолеть это испытание», – сказала она.
Императрица Масако выразила благодарность медицинским работникам за самоотверженные усилия в борьбе с эпидемией. Она добавила, что молится о том дне, когда каждый сможет вести спокойную жизнь и проявила озабоченность по поводу социальных проблем, возникших в результате эпидемии, таких как экономические трудности, дискриминация инфицированных людей и рост случаев жестокого обращения с детьми.
Императрица выразила сожаление по поводу ограничения возможностей общаться с людьми.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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