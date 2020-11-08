В Императорском дворце состоялась церемония отправки гонцов с посланиями о проведении ритуала Риккоси-но рэй

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Утром 5 ноября в Императорском дворце в Токио в Бамбуковом зале (Такэ-но ма) состоялся ритуал Тёкуси хаккэн-но ги – церемония отправки императором Нарухито в святилище Исэ дзингу, Мавзолей императора Дзимму и Мавзолей императора Сёва гонцов, чтобы известить о проведении ритуала Риккоси-но рэй, который демонстрирует стране и миру возведение принца Акисино в статус первого престолонаследника.

Как сообщило Управление императорского двора, император Нарухито в белых одеждах вошел в Бамбуковый зал и через главного камергера Одано Нобутакэ передал гонцам послания, уведомляющие о проведении Риккоси-но рэй, для доставки в святилище Исэ и остальные места.

Это первая церемония в череде ритуалов, связанных с Риккоси-но рэй. Восьмого ноября в Императорском дворце состоятся следующие церемонии, в том числе ключевой ритуал провозглашения – Риккоси сэммэй-но ги.

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