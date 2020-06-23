Императрицы в Японии: восемь императриц по мужской линии

Под руководством тогдашнего премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро в декабре 2004 года была учреждена экспертная комиссия по Закону об императорском доме и начались полномасштабные дискуссии о стабильности наследования императорского титула. Проблема в том, что в течение 40 лет в императорском доме не рождались мальчики, из-за чего не было вероятных наследников титула в следующем поколении. После почти года обсуждения в заключительном отчёте, составленном в ноябре 2005 года, была изложена политическая линия, позволяющая женщинам и их потомкам наследовать трон. В феврале 2006 года обнаружилось, что принцесса Кико ветви Акисино беременна, и в сентябре родился принц Хисахито. Администрация Коидзуми отложила представление пересмотра Закона об императорском доме, и с тех пор прошло 14 лет – сейчас обретает актуальность вопрос о том, кто может быть императором после Хисахито.

Особый закон, принятый в июне 2017 года, дополняющий Закон об императорском доме для предоставления возможности отречения императора Акихито (сейчас – почётного императора), призывал правительство рассмотреть вопрос о стабильном наследовании императорского титула. Закон об императорском доме гласит, что наследовать престол может только потомок императоров по мужской линии – таким образом, на данный момент наследовать титул императора могут только трое – принц Акисино, его сын принц Хисахито и принц Хитати (младший брат прежнего императора и дядя нынешнего).

При сохранении нынешней системы, если принц Хисахито вступит на престол и у него не будет сыновей, то наследовать императорский титул будет некому. Учитывая эту ситуацию, в дополнительной резолюции выражен призыв к рассмотрению мер для стабильного наследования престола. Планировалось приступить к обсуждению проблемы после церемонии Риккоси-но рэй, в ходе которой официально объявляют народу страны и людям за её пределами о назначении принца Акисиномия наследным принцем. Однако из-за охватившей весь мир пандемии новой коронавирусной инфекции церемонию, запланированную на 19 апреля, пришлось отложить, и рассмотрение вопроса о наследовании престола пока повисло в воздухе.

В древности наследование не было ограничено принципом наследования мужчинами и по мужской линии, и было десять правлений императриц – в двух случаях женщина принимала императорский титул дважды. Здесь мы представим женщин на японском императорском престоле, исходя из материалов экспертной комиссии по Закону об императорском доме 2005 года, работавшей при кабинете Коидзуми Дзюнъитиро. Все они происходят от императоров по мужской линии.

Десять правлений восьми императриц

Женщины на императорском престоле Японии (годы правления) Предок по мужской линии Статус до принятия императорского титула 33 Императрица Суйко (592-628) 29 Император Киммэй Супруга императора 35 Императрица Когёку (642-645) ★ 30 Император Бидацу Супруга императора 37 Императрица Саймэй (655-661) ★ Прежняя императрица 41 Императрица Дзито (690-697) 38 Император Тэнти Супруга императора 43 Императрица Гэммэй (707-715) 38 Император Тэнти Наследная принцесса 44 Императрица Гэнсё (715-724) 40 Император Тэмму Принцесса 46 Императрица Кокэн (749-758) ☆ 45 Император Сёму Наследная принцесса 48 Императрица Сётоку (764-770) ☆ Прежняя императрица 109 Императрица Мэйсё (1629-1643) 108 Император Гомидзуноо Принцесса 117 Императрица Го-Сакурамати (1762-1770) 115 Император Сакурамати Принцесса

Создано по материалам экспертной комиссии по Закону об императорском доме; знаками ★ и ☆ отмечены женщины, дважды принимавшие императорский титул, перед именем императриц – порядковый номер в списке правлений императоров Японии

Далее мы приводим обстоятельства восхождения на престол императриц, пользуясь материалами экспертной комиссии по Закону об императорском доме.

Императрица Суйко (33)

Дочь 29-го императора Киммэй, жена 30-го императора Бидацу

32-й император Сусюн был убит влиятельным придворным Сога Умако в ходе политических споров. На императорский титул могло претендовать несколько кандидатов-мужчин, однако из-за интриг Умако остановиться на каком-то одном из них оказалось невозможным, и для укрепления связей между родом Сога и императорским домом, а также в целях политической стабилизации была выбрана императрица Суйко.

После неё 34-м императором стал Дзёмэй, внук императора Бидацу.

Императрица Когёку (35)

Правнучка 30-го императора Бидацу, жена 34-го императора Дзёмэй.

После смерти императора Дзёмэй, мужа Когёку, Сога, которые вновь не могли подобрать подходящего кандидата, в качестве временной меры возвели её на престол.

Следующим императором был Котоку, 36-й император, её младший единоутробный брат.

Императрица Саймэй (37), второе правление Когёку

После смерти Котоку, 36-го императора, наследным принцем был Наканооэ (впоследствии – 38-й император Японии Тэнти), второй сын 34-го императора Дзёмэй и императрицы Когёку. Однако политическое влияние имел и принц Арима, сын императора Котоку, возвести сразу на престол Наканооэ было непросто, и Когёку вновь приняла императорский титул под именем императрицы Саймэй.

После неё правил император Тэнти.

Императрица Дзито (41)

Дочь 38-го императора, Тэнти, жена 40-го императора, Тэмму.

Самым вероятным претендентом на императорский титул был принц Кусакабэ, рождённый в браке с императором Тэмму, однако влияние имел и принц Оцу, его единокровный брат. Возникший конфликт при дворе между сторонниками двух принцев помешал быстро выбрать преемника, а в скором времени принц Кусакабэ скончался. У принца был малолетний сын, принц Кару – внук Дзито, и она приняла титул с тем, чтобы позднее передать его принцу, который стал императором Момму (42-й император).

После неё правил император Момму.

Императрица Гэммэй (43)

Дочь 38-го императора Тэнти и единокровная младшая сестра императрицы Дзито (41).

Когда её сын, 42-й император Момму, умер, его сыну (внуку Гэммэй), принцу Обито (впоследствии 45-й император, Сёму), было всего 7 лет. Сразу передать ему титул было сложно, и Гэммэй временно его заняла, после неё правила её дочь, императрица Гэнсё (44).

Императрица Гэнсё (44)

Дочь императрицы Гэммэй (43), сестра императора Момму (42). Она наследовала своей матери, но, поскольку она была дочерью императора Тэмму (40), принцип наследования по мужской линии соблюдался.

Её мать, императрица Гэммэй, после девятилетнего правления ослабела и выразила желание уступить титул, но принцу Обито было всего 15 лет, и высказывались сильные возражения против его воцарения, из-за чего она передала титул дочери.

Таким образом, правление матери и дочери, Гэммэй и Гэнсё, было временной мерой для обеспечения наследования титула принцем Обито (Сёму, 45-й император).

Императрица Кокэн (46)

Дочь Сёму, 45-го императора.

Из-за смерти младшего брата, сына императора Сёму, женщина впервые стала наследной принцессой, и потом вступила на престол. Это единственный такой случай в истории.

После неё правил император Дзюннин (47), внук императора Тэмму (40).

Императрица Сётоку (48, второе правление Кокэн)

После передачи титула императору Дзюннин воспылавшая страстью к монаху Докё бывшая императрица Кокэн начала конфликт с поддерживавшим императора Фудзивара-но Накамаро. Противостояние закончилось мятежом Накамаро. После победы Кокэн сместила Дзюннина и сама приняла титул под именем императрицы Сётоку.

После неё правил император Конин (49), внук императора Тэнти (38).

Императрица Мэйсё (109)

Дочь 108-го императора Гомидзуо.

Из-за конфликта между сёгунатом Токугава и императорским двором император Гомидзуо был смещён. Поскольку все сыновья императора Гомидзуо также участвовали в конфликте, передать титул императора наследнику оказалось невозможным, и Мэйсё стала императрицей.

После отречения императора Гомидзуо у императрицы Мэйсё родился брат, принц Цугухито (позднее – Го-Комё, 110-й император).

Императрица Го-Сакурамати (117)

Дочь императора Сакурамати (115).

На момент смерти императора Момодзоно (116), единокровного младшего брата Го-Сакурамати, его наследнику, принцу Хидэхито (впоследствии – император Го-Момодзоно, 118-й император), было всего пять лет, и Го-Сакурамати временно приняла титул, который уступила Хидэхито, когда ему исполнилось 13 лет.

Баннерная фотография: состояние «церемонии Асами после коронации» 1 мая 2019 года, когда Его Величество Император был коронован. Большую часть взрослой королевской семьи, выстроившейся в первом ряду, составляют женщины в белых платьях (текущие дела)

Фотография к заголовку: PIXTA

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