Принцесса Айко, дочь императора Нарухито и императрицы Масако, закончила старшую школу и поступает в университет

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Токио, 22 марта (Jiji Press). Японская принцесса Айко, единственная дочь императора Нарухито и императрицы Масако, присутствовала на выпускных мероприятиях в старшей школе для девочек Гакусюин.

С апреля 18-летняя принцесса будет учиться на отделении японского языка и литературы литературного факультета Университета Гакусюин.

Император и императрица воздержались от участия в церемонии, учитывая распространение нового коронавируса по всей Японии.

Принцесса Айко в школьной форме и медицинской маске прибыла в школу рано днём.

Вспоминая школьные годы, она сказала журналистам: «Я получила разнообразный опыт и у меня была очень радостная и насыщенная школьная жизнь».

В связи с распространением коронавируса выпускные церемонии проводились раздельно, в первой половине дня – для средней ступени школы, и во второй – для старшей; продолжающие обучение ученики не присутствовали, благодарственная встреча после выпускного также была отменена.

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