Наследная принцесса Кико отмечает 54-й день рождения
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Токио, 11 сентября (Jiji Press) – 11 сентября Кронпринцесса Японии Кико отметила 54-й день рождения. Супруга наследного принца Акисино надеется на скорое окончание эпидемии коронавируса.
В письменных ответах на вопросы журналистов, полученные накануне своего дня рождения, принцесса Кико выразила признательность медицинским работникам, находящимся на передовой борьбы с новым коронавирусом.
«Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация скоро нормализуется, и для людей наступят мирные дни», - сказала она.
На вопрос об отложенном бракосочетании старшей дочери, 28-летней принцессы Мако, она ответила, что в высшей мере уважает ее решение.
Наследная принцесса отметила огромный потенциал онлайн-общения в период эпидемии коронавируса после того, как в прошлом месяце прослушала онлайн-лекции экспертов в разных областях и посмотрела онлайн-трансляцию церемонии открытия национального Фестиваля культуры для школьников.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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