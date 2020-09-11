Наследная принцесса Кико отмечает 54-й день рождения

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Токио, 11 сентября (Jiji Press) – 11 сентября Кронпринцесса Японии Кико отметила 54-й день рождения. Супруга наследного принца Акисино надеется на скорое окончание эпидемии коронавируса.

В письменных ответах на вопросы журналистов, полученные накануне своего дня рождения, принцесса Кико выразила признательность медицинским работникам, находящимся на передовой борьбы с новым коронавирусом.

«Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация скоро нормализуется, и для людей наступят мирные дни», - сказала она.

На вопрос об отложенном бракосочетании старшей дочери, 28-летней принцессы Мако, она ответила, что в высшей мере уважает ее решение.

Наследная принцесса отметила огромный потенциал онлайн-общения в период эпидемии коронавируса после того, как в прошлом месяце прослушала онлайн-лекции экспертов в разных областях и посмотрела онлайн-трансляцию церемонии открытия национального Фестиваля культуры для школьников.

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