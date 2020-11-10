[Видео] Принц Акисино объявлен наследным принцем в ходе церемонии Риккоси-но рэй

Общество Императорский дом

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8 ноября в императорском дворце в Токио состоялась церемония Риккоси-но рэй, в ходе которой стране и миру было официально объявлено о том, что принц Акисино является наследным принцем, первым в порядке наследования титула императора Японии. Центральная церемония, Риккоси сэммэй-но ги, проходила с 11:00, император провозгласил принца Акисино наследным принцем, и наследный принц Акисино произнёс свою речь. Это государственное мероприятие завершает серию церемоний, сопровождающих наследование престола.

[Видео: THE PAGE на Youtube]

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