[Видео] Принц Акисино объявлен наследным принцем в ходе церемонии Риккоси-но рэй
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8 ноября в императорском дворце в Токио состоялась церемония Риккоси-но рэй, в ходе которой стране и миру было официально объявлено о том, что принц Акисино является наследным принцем, первым в порядке наследования титула императора Японии. Центральная церемония, Риккоси сэммэй-но ги, проходила с 11:00, император провозгласил принца Акисино наследным принцем, и наследный принц Акисино произнёс свою речь. Это государственное мероприятие завершает серию церемоний, сопровождающих наследование престола.
[Видео: THE PAGE на Youtube]
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