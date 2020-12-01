Наследный принц Акисино в интервью по случаю 55-летия сказал о планах замужества принцессы Мако: «Я одобряю брак»…

Новости

30 ноября наследному принцу Акисино исполнилось 55 лет. На пресс-конференции, данной 20 ноября по этому поводу, он ответил на вопросы журналистов о планах замужества его дочери, принцессы Мако.

На пресс-конференции по случаю 55-летия наследного принца Акисино он ответил на вопросы журналистов, в том числе и на те, которые касались планирующегося, но откладывающегося плана свадьбы его старшей дочери, принцессы Мако. Здесь мы приводим эти вопросы и ответы принца Акисино.

Вопрос 3: Мероприятия, связанные с женитьбой принцессы Мако и Комуро Кэя, были отложены. В документе, опубликованном 13 ноября, принцесса Мако разъяснила свои нынешние чувства, указав, что «вступление в брак – это необходимый выбор, чтобы жить по велению сердца». На пресс-конференции представитель Управления императорского двора разъяснил, что наследный принц и принцесса «уважают их чувства», но не могли бы вы разъяснить конкретный график и перспективы, что конкретно означает «уважение их чувств»? И скажите также, как это связано с тем, что на пресс-конференции ранее вы указывали, что «ситуация не такова, что многие люди понимают и одобряют план их брака»?

Наследный принц Акисино:

Что касается брака моей дочери, то около недели назад моя старшая дочь письменно заявила об их нынешних чувствах. Представитель Управления императорского двора говорил об уважении к этим чувствам.

Журналист:

Да.

Наследный принц Акисино:

Это означает, что мы одобряем брак. В Конституции говорится, что брак – союз, основывающийся только на взаимном согласии обоих полов. Если они действительно так настроены, думаю, родители должны уважать это. Далее было о перспективах?

Журналист:

Да.

Наследный принц Акисино:

И о планах…

Журналист:

Да.



Принцессы Мако и Како въезжают в императорский дворец в день рождения императора, ворота Хандзомон, 23 февраля 2020 г. (Jiji Press)

Наследный принц Акисино:

Дело в том, что два года назад мы объявили о переносе на 2020 год. Другими словами, сейчас 2020 год, когда закончилась череда (связанных со сменой императоров, – прим. перев.) мероприятий, и этот год подходит к концу. И она думала, что за этот срок нужно дать какие-то объяснения, и я тоже так считал. Как раз поэтому она недавно опубликовала сообщение о своих нынешних чувствах.



Принцессы Мако и Каково время церемонии объявления императора о вступлении на престол 22 октября 2019 г. (Jiji Press)

Таким образом, я думаю, что мы будем думать о дальнейших планах и перспективах в будущем. Далее был еще один вопрос?

Репортер:

Считаете ли вы, что сейчас не та ситуация, когда «многие люди понимают и одобряют» планы, как вы говорили на предыдущей пресс-конференции?

Наследный принц Акисино:

Я говорил о том, что стоит добиться понимания и одобрения многих людей, но что такое «многие люди» конкретно – сложно сказать.

Кто-то не согласен с замужеством моей старшей дочери, кто-то поддерживает, а кто-то совершенно не испытывает к этому интереса. Сложно объективно сказать, которых из них считать «многими», я сам, в конце концов, являюсь субъектом, но по ощущениям мы не в тех условиях, когда многие люди понимают и одобряют.

Так что я думаю, что моя дочь, вероятно, испытывает те же чувства. Я закончил.



Семья принца Акисино в день рождения принца в 2020 г. (фотография с сайта Управления императорского двора)

Журналист:

Большое спасибо.

Вопрос по теме 1:

В ответе на третий вопрос вы сказали, что одобряете их брак. На прошлогодней пресс-конференции вы сказали, что у вас не было возможности обсудить это с принцессой Мако – можете ли вы сказать, разговаривали ли вы с ней об этом за последний год, и если да, то что обсудили?

Кроме того, как вы упомянули ранее, в нынешних условиях нельзя сказать, что многие люди понимают и одобряют брак – что вы сейчас думаете о необходимости прояснить и решить проблему, на которую вы указали ранее?

Наследный принц Акисино:

За это время у меня было множество возможностей поговорить с дочерью. Я сказал, что одобряю брак, в том числе и вследствие этого общения. Далее, я говорил, что для создания условий, при которых многие люди поняли и одобрили брак, необходимо принять меры для прояснения существовавших ранее проблем.

Я сам в подробностях не осведомлён о делах другой семьи, но не могу сказать, что они совершенно не предпринимают никаких мер. Что ещё сказать – могу только сказать, что если они и предпринимают различные меры, то нужно всё-таки делать так, чтобы это обретало видимую форму.



принцесса Мако и Комуро Кэй, 3 сентября 2017 г. (предоставлено Управлением императорского двора)

Вопрос по теме 3:

По поводу замужества принцессы Мако вы в связи с рядом проблем упомянули о необходимости принимать меры в видимой форме. Потом эта пара поженится, построит семью и отправится в будущее – в связи с этим мне кажется, что они сами должны разъяснить отсрочку чётко запланированного графика их свадьбы, её причины – а что вы об этом демаете?

Наследный принц Акисино:

Я считаю очень важным, чтобы было сказано обо всём, в том числе о том, что до сих пор происходило, когда действительно дойдёт до свадьбы.

Журналист:

То есть вы одобрили брак, поскольку как отец хотите уважать чувства дочери и её партнёра?

Наследный принц Акисино:

Да, это так. На разных этапах можно по-разному относиться, но я, в особенности потому, что помолвка и брак – разные вещи, считаю, что нужно с большим уважением относиться, если действительно есть чётко определённое и твёрдое намерение вступить в брак. Это всё-таки союз, основывающийся только на взаимном согласии обоих полов, и я не могу с этим не согласиться.

Фотография к заголовку: принцесса Мако и Комуро Кэй, 3 сентября 2017 г. (предоставлено Управлением императорского двора)

(Полный текст пресс-конференции можно прочитать на сайте Управления императорского двора)

Статьи по теме