[Видео] Принцесса Како посетила собрание Общества поддержки матерей детей с дефектами слуха и выступила с приветственным словом, сопровождая его языком жестов
НовостиИмператорский дом
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Принцесса ветви Акисино императорского дома Японии Како 27 января в токийском районе Тиёда посетила 42-е собрание Общества поддержки матерей детей с дефектами слуха. Ранее она однажды посещала собрание с матерью, принцессой Кико, в 2014 году, и впервые прибыла сама. Принцесса выступила с приветственным словом, сопровождая его языком жестов, и поблагодарила Общество за многолетнюю работу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]