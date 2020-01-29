[Видео] Принцесса Како посетила собрание Общества поддержки матерей детей с дефектами слуха и выступила с приветственным словом, сопровождая его языком жестов

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Принцесса ветви Акисино императорского дома Японии Како 27 января в токийском районе Тиёда посетила 42-е собрание Общества поддержки матерей детей с дефектами слуха. Ранее она однажды посещала собрание с матерью, принцессой Кико, в 2014 году, и впервые прибыла сама. Принцесса выступила с приветственным словом, сопровождая его языком жестов, и поблагодарила Общество за многолетнюю работу.

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