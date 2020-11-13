Принцесса Мако планирует замужество

Императорский дом Общество

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Токио, 13 ноября (Jiji Press) - Японская принцесса Мако 13 ноября заявила о своем намерении продолжить реализацию плана своего бракосочетания с бывшим одноклассником Комуро Кэи.

В заявлении, опубликованном Управлением по делам императорского двора Японии, 29-летняя принцесса Мако сообщила, что она и ее сверстник Комуро надеются вступить в брак после проведения консультаций со своими семьями.

Первая дочь наследного принца Акисино добавила, что на данный момент график реализации плана бракосочетания еще не составлен.

 

秋篠宮家の長女眞子さまと小室圭さん

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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Императорский дом принцесса Мако Jiji Press