Принцесса Мако планирует замужество
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Токио, 13 ноября (Jiji Press) - Японская принцесса Мако 13 ноября заявила о своем намерении продолжить реализацию плана своего бракосочетания с бывшим одноклассником Комуро Кэи.
В заявлении, опубликованном Управлением по делам императорского двора Японии, 29-летняя принцесса Мако сообщила, что она и ее сверстник Комуро надеются вступить в брак после проведения консультаций со своими семьями.
Первая дочь наследного принца Акисино добавила, что на данный момент график реализации плана бракосочетания еще не составлен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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