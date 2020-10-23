Японской принцессе Мако исполняется 29 лет

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Токио, 23 октября (Jiji Press). Японской принцессе Мако, старшей дочери наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, сегодня исполнилось 29 лет.

В этом году принцесса Мако не посещала какие-либо деревенские мероприятия, поскольку пандемия коронавируса ограничила её общественные обязанности, связанные с выходом из дома.

Принцесса долгое время прослушивала онлайн-лекции экспертов о последствиях пандемии и просматривала связанные с этим вебсайты.

Как сообщаетУправление императорского двора, принцесса Мако оценивала произведения искусства онлайн как президент Японской ассоциации прикладного искусства и выбирала призовые работы. Первым её официальным появлением на публике за восемь месяцев было посещение выставки прикладного искусства и участие в церемонии награждения в сентябре.

Принцесса, которая является почётным председателем Японской теннисной ассоциации, участвовала в онлайн-брифинге с руководящими официальными лицами ассоциации.

Мако, которая специализируется на музейных исследованиях, зачислена на докторскую программу в Высшую школу искусств и наук Международного христианского университета (ICU) и продолжает свои исследования между академическими отпусками. Она также работает неполный рабочий день в качестве специального исследователя в Университетском музее Токийского университета.

Церемония бракосочетания с Комуро Кэй (29 лет), сейчас обучающимся в США, была отложена до завершения череды мероприятий, связанных с престолонаследием. Кати Такахару, чиновник Управления императорского двора, сказал, что, по его мнению, должно последовать какое-то сообщение об этом, учитывающее ситуацию с коронавирусом и ситуацию императорского дома.

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