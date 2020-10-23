Японской принцессе Мако исполняется 29 лет
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 23 октября (Jiji Press). Японской принцессе Мако, старшей дочери наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, сегодня исполнилось 29 лет.
В этом году принцесса Мако не посещала какие-либо деревенские мероприятия, поскольку пандемия коронавируса ограничила её общественные обязанности, связанные с выходом из дома.
Принцесса долгое время прослушивала онлайн-лекции экспертов о последствиях пандемии и просматривала связанные с этим вебсайты.
Как сообщаетУправление императорского двора, принцесса Мако оценивала произведения искусства онлайн как президент Японской ассоциации прикладного искусства и выбирала призовые работы. Первым её официальным появлением на публике за восемь месяцев было посещение выставки прикладного искусства и участие в церемонии награждения в сентябре.
Принцесса, которая является почётным председателем Японской теннисной ассоциации, участвовала в онлайн-брифинге с руководящими официальными лицами ассоциации.
Мако, которая специализируется на музейных исследованиях, зачислена на докторскую программу в Высшую школу искусств и наук Международного христианского университета (ICU) и продолжает свои исследования между академическими отпусками. Она также работает неполный рабочий день в качестве специального исследователя в Университетском музее Токийского университета.
Церемония бракосочетания с Комуро Кэй (29 лет), сейчас обучающимся в США, была отложена до завершения череды мероприятий, связанных с престолонаследием. Кати Такахару, чиновник Управления императорского двора, сказал, что, по его мнению, должно последовать какое-то сообщение об этом, учитывающее ситуацию с коронавирусом и ситуацию императорского дома.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Почётной императрице Митико исполнилось 86 лет
- Наследная принцесса Кико отмечает 54-й день рождения
- Проблема помолвки принцессы Мако ветви Акисино императорского дома Японии и её влияние на вопрос о создании женских ветвей дома
- [Видео] Принц Акисино собирается посетить Европу и не знает о планах замужества принцессы Мако
- Императорский дом Японии в статьях nippon.com
- Современная японская принцесса: несколько слов о популярности принцессы Како
- [Новости] Планировавшаяся на этот год свадьба японской принцессы Мако откладывается
- Помолвка принцессы Мако и будущее императорского дома
- [Новости] Принцесса Мако ветви Акисино императорского дома Японии и Комуро Кэй объявили о предварительной помолвке