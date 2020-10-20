Почётной императрице Митико исполнилось 86 лет

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Токио, 20 октября (Jiji Press). Почётная императрица Митико отмечает своё 86-летие, однако она обеспокоена трудностями, вызванными пандемией коронавируса.

По данным Управления императорского двора, проявляя заботу о людях, пострадавших от пандемии, почётная императрица воздерживается от выхода на улицу и не приглашала гостей.

Почётная императрица ведёт спокойную жизнь с почётным императором Акихито с тех пор, как в конце марта переехала во временную резиденцию из дворца Фукиагэ Сэнто в императорском дворце, где они провели около 26 лет.

Почётные император и императрица вспоминают о прежних временах, гуляя по утрам и в дневное время. Им нравится смотреть на цветы, в том числе на Hemerocallis citrina, привезенные из дворца Фукиагэ Сэнто, и на разновидность подсолнечника, символизирующую сильное землетрясение в районе Кобе на западе Японии в 1995 году.

Иногда они смотрят в небо, чтобы посмотреть на пролетающий самолёт с изображением амабиэ, своего рода призрака-ёкай, который, по поверьям, обладает способностью противостоять эпидемиям.

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