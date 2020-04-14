В Японии используют картинки с изображением предохраняющего от инфекции призрака амабиэ для повышения сознательности молодёжи

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Токио, 13 апреля (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии начало использовать на своём сайте картинку с изображением амабиэ – призрака, который, согласно легенде, обладает способностью отразить эпидемию. Это сделано для того, чтобы призвать молодёжь к сотрудничеству в борьбе с новым коронавирусом.

Министерство разместило информационный листок с изображением амабиэ, призывая «остановить распространение вируса».

Согласно легенде, призрак-ёкай, напоминающий русалку, появился из моря в районе Эго (в нынешней префектуре Кумамото на юго-западе Японии), в период Эдо (1603-1868), и сказал местным жителям, чтобы они его нарисовали и показывали другим в случае эпидемии.

Многие люди в социальных сетях публиковали свои рисунки амабиэ после вспышки коронавируса.

Молодые люди, как правило, при инфекции проявляют незначительные симптомы, или она проходит бессимптомно. «Мы надеемся, что молодые люди поймут вероятность бессознательного распространения вируса», – сказал представитель министерства, призвав их принять необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

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