Принцессе Айко, дочери императора Японии, исполнилось 19 лет
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Токио, 1 декабря (Jiji Press). Принцесса Айко, единственный ребенок японского императора Нарухито и императрицы Масако, отметила свое 19-летие.
По данным Управления императорского двора, в условиях затяжной эпидемии коронавируса принцесса посещает онлайн-классы в Университете Гакусюин.
В марте она окончила старшую школу для девочек Гакусюин и в апреле поступила на факультет японского языка и литературы университета Гакусюин, но была в университете всего один раз, чтобы поучаствовать в ознакомительной встрече для новых студентов в октябре.
Первоначально принцесса чувствовала себя неловко на онлайн-уроках, но, по данным агентства, она, похоже, привыкает к учёбе через персональный компьютер, постепенно осознавая, что стала студенткой университета.
Перед окончанием школы принцесса Айко написала эссе о кошках и собаках в период Хэйан в VIII-XII веках, основываясь на японских классических произведениях, включая «Повесть о принце Гэндзи» и «Записки у изголовья». Школьный стандарт предусматривает размер эссе в 30 и более листов бумаги для рукописей на 400 знаков, но эссе принцессы превысило его почти вдвое.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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