Император и императрица Японии выступили с новогодним видеообращением

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Токио, 1 января (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако выразили свои надежды на 2021 год в видеообращении, опубликованном в первый день Нового года, в обстановке, когда весь мир борется с распространением нового коронавируса.

Император выразил пожелание, чтобы 2021 год стал годом, когда люди смогут жить с надеждой, добавив, что он молится о душевном покое и счастье для людей Японии и всего мира, а также о мире во всем мире.

Императрица выразила надежду, что 2021 год будет мирным, отметив, что многие люди столкнулись с большими трудностями в прошлом году.

Отец императора, почётный император Акихито, за время пребывания на троне выпустил для общественности два видеообращения – в марте 2011 года после Великого восточно-японского землетрясения и цунами, которые особенно сильно сказались на северо-восточном регионе Японии Тохоку, и в августе 2016 года, когда он выразил желание уйти с поста императора из-за преклонного возраста.

Император Нарухито, принявший титул императора в мае 2019 года, впервые выступил с видеообращением для общественности. По данным Управления императорского двора, императрица Масако впервые выступила с видеообращением.

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